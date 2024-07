Lo que el agua unió

Para Adolfo Carrau —hoy radicado en Santander y dedicado a diseñar barcos de regata—, cuando su padre Rafael Carrau fue nombrado capitán del YCPE se dio un salto: organizó y motivó a las familias.Los trillizos Carrau, hoy de 43 años, tienen los mejores recuerdos de esta etapa entre los 8 y 15 años. Dice Juan Martín: “El Optimist es de los mejores barcos que se inventaron. Tamaño ideal, muy seguro, funciona con cualquier viento y es muy simple. Fue una manera diferente de pasar los fines de semana y todo el verano, haciendo deporte y al aire libre. Es muy bueno eso de levantarse temprano, armar el barco, navegar varias horas y volver a desarmar y dejar todo listo para el otro día”.

Por su parte, Diego Carrau tiene presente la alegría de navegar entre 6 y 8 horas por día en el agua, disfrutando del mar y la vela con amigos del club. “A mí me gusta navegar con mucho viento y los recuerdos más lindos que tengo son las barrenadas de olas en Boca Chica (en la bahía de Punta del Este) después de un pampero, o las tardes de virazón volviendo de la isla Gorriti. Fue un deporte que unió y agrandó la familia, ya que el grupo de amigos de los fines de semana nuestro, de mamá y papá, paso a ser el grupo de padres y chicos del Optimist... y al menos para mí muchos de ellos pasaron a ser como tíos, primos y hermanos mayores. Además, competir me ayudó a crecer, me dio disciplina, alegrías y más fuerza para tolerar la frustración... que no fue poca cuando quedabas afuera de la selección que iba al Mundial”.

Ellos, como sus compañeros de generación —entre los que se destacaron Nacho Gercar y Quique Sojo, ambos campeones nacionales—, tuvieron la posibilidad de viajar y competir. Esa es otra instancia en la que se aprende. Como dice Adolfo: “Cuando competís en Optimist no vale jamás abandonar una regata, y si algún competidor tiene problemas, la primera regla es parar y ayudarlo. Son valores muy importantes para la vida”.

GALERIA

2018-08-16T00:00:00

2018-08-16T00:00:00