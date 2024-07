Los 33 destacados en uruguay

Álvarez, Juan

Golfista

En febrero, Juan Álvarez recibió dos balazos y por unos momentos pensó que su meteórica carrera se evaporaba. Pero no: este veinteañero criado en Casabó, que de niño golpeaba piedras con un palo de golf en la playa, deslumbra y sorprende por su juego agresivo y preciso. Ganó todo lo que podía ganar —lo más reciente: el Abierto de Montevideo— y tras estar en lo más alto del top ten nacional y ocupar los primeros puestos del ranking latinoamericano amateur, en diciembre dio un nuevo gran salto al ingresar a la categoría profesional. Esa misma semana tuvo su primera competencia en el Club del Lago de Punta del Este. Y sí, ganó otra vez.

Álvarez, Federico

Director de cine

“No respires”, su segunda película en Hollywood, se estrenó en más de 3.000 salas en Estados Unidos y lideró la taquilla en su primer fin de semana de exhibición recaudando 26 millones de dólares con una inversión de 10. En Uruguay fue la película de terror más vista hasta el momento. Stephen King tuiteó que iría a verla y la crítica fue más que elogiosa, refiriéndose a ella como “un nuevo clásico del horror”. Álvarez ya recibió ofertas de Marvel y está en conversaciones para dirigir “The Girl in the Spider’s Web”, la cuarta entrega de la saga “Millenium”.

Atchugarry, Pablo

Artista plástico

Atchugarry es uno de los mayores exponentes de la escultura uruguaya, e incuso algunos lo consideran el escultor más importante de América. Sus obras —que cotizan en galerías de Nueva York y Londres, y se venden en casas de remates como Sotheby's y Christie's— han sido adquiridas por coleccionistas y empresas tanto del mundo occidental como oriental. Además, en noviembre, Atchugarry rompió su récord personal al vender una de sus obras (en mármol, sin título, realizada en 2015) en 439.500 dólares, en la Latin American Art Auction, en una subasta de Christie's en el Rockefeller Plaza de Nueva York.

Baridon, Margo

Diseñadora

Con 27 años, Margo es, probablemente, una de las diseñadoras con mayor proyección internacional y una de las voces más destacadas de la pequeña industria nacional. Este año, la modelo y actriz argentina Calu Rivero (con más de 700.000 seguidores en Instagram) eligió sus diseños en reiteradas oportunidades; su colección otoño-invierno fue seleccionada para la campaña de Moweek; sus creaciones llegaron a un público más amplio entre los consumidores de diseño local y la eligieron para formar parte del jurado de la nueva edición de Lúmina.

Batlle, Jorge

Expresidente de la República

A los 88 años, el 25 de octubre murió Jorge Batlle, en un año en que había emprendido un viaje en ómnibus por los rincones del país para hacer lo que hizo siempre: vivir en una eterna campaña electoral. Falleció después de estar varios días internado en el CTI, como consecuencia de una caída y golpe en la cabeza que sufrió cuando estaba en una reunión con correligionarios en Tacuarembó. Desde distintos sectores políticos y sociales elogiaron su tenacidad y persistencia.

Blanco, Sergio

Director, dramaturgo

Los primeros días de diciembre, “The Guardian” publicó una reseña elogiosa y cuatro estrellas sobre cinco de la versión británica de “Tebas Land”. La pieza del dramaturgo uruguayo, radicado desde hace más de una década en París, se estrenó en noviembre en Londres y tiempo antes en Colonia, Alemania, con excelentes comentarios en ambos países. La puesta londinense le valió una nominación a mejor autor en los Award Off West End. Antes, “Kassandra” se representó en varias ciudades de América Latina y Europa. La buena racha sigue en 2017 con los montajes de varias de sus piezas en ciudades como Moscú, Oslo, Atenas y Sydney, entre otras, y dos estrenos en Montevideo.

Bocca, Julio

Director artístico del Ballet Nacional del Sodre (BNS)

En abril, después de haber estrenado junto a su compañía “El lago de los cisnes”, Bocca escribió una carta comunicando que se tomaba una licencia temporal dejando a cargo a su mano derecha, la exbailarina Sofía Sajac. La noticia se convirtió en algo así como un drama nacional. En 2010, Bocca fue el responsable de resucitar el BNS y de lograr que el cuerpo de baile tuviera un gran destaque a escala nacional e internacional. La alarma de qué podría suceder con el BNS si él se iba duró poco: en mayo regresó después de negociar algunas condiciones. En diciembre, el BNS recibió elogios durante su gira por los más prestigiosos escenarios de España.

Bortagaray, Inés

Escritora, guionista

“Mi amiga del parque”, la segunda película que coescribió con la realizadora argentina Ana Katz, ganó el premio a Mejor guion en el reconocido Festival de Sundance, de EEUU, y a Mejor película latinoamericana en Málaga. Después de dos novelas publicadas (“Prontos, listos, ya” y “Ahora tendré que matarte”) y varios cuentos, con esta película sobre las vicisitudes de una madre primeriza, Bortagaray se consolidó en el escenario internacional como una guionista a no perder de vista.

Diyab, Jihad

Expreso de Guantánamo

De los seis expresos de Guantánamo que llegaron a Uruguay en diciembre de 2014 fue el que más dificultades tuvo para adaptarse. Este año se fue del país sin anunciarlo, fue deportado desde Venezuela, criticó a los gobiernos de Estados Unidos y de Uruguay, y estuvo casi 70 días haciendo huelga de hambre, reclamando ser recibido junto a su familia en otro país, pues no lograba acostumbrarse a la vida aquí. Hace pocos días abandonó Uruguay rumbo a Johannesburgo, pero nuevamente su ingreso fue rechazado y regresó al país.

Domínguez, Sofía

Directora creativa de Rotunda

Fundadora de una de las marcas que más crecieron en los últimos años, Sofía sabe que la expansión de Rotunda está muy vinculada a la incorporación de Kevin Jakter en 2014 como CEO de la empresa. Los frutos del trabajo de esta dupla —que juega casi de memoria— se vieron este 2016 con la apertura de tres locales (dos en Montevideo y uno en Punta del Este), la consolidación del equipo de diseño (son cinco) y la incorporación de áreas hasta hora inexploradas (la soñada colección cápsula de joyería con Sarah Kosta, por ejemplo).

Dourado, Oscar

Presidente de la Gremial Única del Taxi

A finales de 2015 comenzó a funcionar Uber y ahí se inició una disputa con la mayoría de los taxitas. Durante todo el año hubo protestas callejeras, peleas con conductores, reclamos al gobierno para que prohíba la aplicación, y promesas de mejoras en el servicio de taxis. Dourado fue la cara visible en esa cruzada contra Uber, una aplicación con más de 200.000 usuarios registrados en Uruguay y alrededor de 400 conductores, y cuya regulación fue aprobada hace pocos días en la Junta Departamental de Montevideo.

Godín, Diego

Futbolista

Este año, a dos de haber heredado el capitanato de la Selección, Diego Godín se consolidó como referente todoterreno. Además de liderar el equipo que consigue resultados históricos en las Eliminatorias, encabezó los reclamos en defensa de los derechos de imagen de los jugadores del plantel de Uruguay, que se extendieron a deportistas del medio local. En lo futbolístico fue un año de despegue: Godín fue vicecampeón de la Champions League con el Atlético de Madrid y nombrado mejor defensa de la Liga de España 2015-2016; también estuvo entre los 30 nominados para el Balón de Oro y está en carrera para figurar en el 11 ideal de la UEFA.

González, Luis Eduardo

Politólogo, sociólogo, encuestador

Los estudios y los resultados de los procesos electorales suministrados por “El Sordo” —como era popularmente conocido, debido a la discapacidad auditiva que lo acompañó toda su vida— convocaban la atención del país. Sus encuestas a boca de urna fueron determinantes para celebrar o para asumir la derrota. Magíster en Sociología y doctor en Ciencias Políticas, director de la empresa Cifra, Luis Eduardo González se había sumado al equipo de columnistas de Búsqueda a principios de 2016. Falleció poco después, el 11 de setiembre, a los 70 años.

González Bertolino, Damián

Escritor

Martes 29 de noviembre, de 17 a 18:50 horas, salón Mariano Azuela, planta alta. Esas eran las indicaciones para llegar a la charla “Ochenteros” en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Un grupo de escritores “sin etiquetas, ni nietos del boom, ni del posboom, ni discípulos del crack, simplemente son jóvenes que experimentan, que se atreven, que están atentos a la dramática realidad de sus países, voces a descubrir de la nueva literatura latinoamericana”, así presentó Laura Niembro, directora de Contenidos de la FIL, a 20 autores nacidos en los 80, entre los que había un uruguayo: Damián González Bertolino.

Jara, Marta

Presidenta de Ancap

Asumió en marzo como la primera mujer presidenta de Ancap, un ente que estaba en el ojo de la tormenta. Días antes, el Parlamento había votado una capitalización de la compañía por más de 620 millones de dólares. Entonces, Jara dijo que iba a gestionar Ancap de forma “técnica” y “eficiente”, pero continúan las dificultades en algunas unidades, y la semana pasada se anunció un nuevo aumento en el precio de los combustibles. Su designación generó reparos en la oposición pues antes fue gerenta general de Gas Sayago, firma responsable de la fallida construcción de la planta regasificadora, tema que será investigado por el Parlamento.

Lasa, Emiliano

Atleta

El sábado 13 de agosto, a las 20:53 horas, Emiliano Lasa hizo historia. Primero porque logró que un deporte como el salto largo, al menos hasta ahora poco popular en el país, atrajera la mirada de los espectadores que siguieron eldesempeño de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y segundo porque tuvo el mejor resultado de un atleta uruguayo en todos los Juegos Olímpicos: se clasificó a la final, terminó en la sexta posición y su mejor salto, de 8,10 metros, le valió un diploma olímpico.

Lez, José María

Enólogo

Lez, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) desde 2014, logró en 2016 concretar que el 25 de agosto se ofreciera vino nacional en todas las recepciones oficiales de las Embajadas uruguayas en el mundo. Durante su mandato, el vino fue declarado bebida nacional, y en ese marco debe acompañar las celebraciones del país.

Morales, Alejandro

Chef, dueño de Escaramuza Café

Después de haber colaborado para que el Parador La Huella se ubicara entre los 20 mejores de América Latina en la lista Latin America’s 50 best Restaurants en 2013 —lista que integra desde entonces—, en 2016 Alejandro Morales abrió Escaramuza Café, junto a su esposa y jefa de pastelería de La Huella, Florencia Courrèges. Esta librería y restaurante modificó la escena de almuerzos en el Parque Rodó y generó un nuevo centro de reunión en la ciudad. Esta pareja, además, concibió la cocina de Quinto by La Huella, el restaurante que el parador abrió también en mayo en Miami.

Moreira, Dolores

Deportista

A Dolores Moreira, “Lola”, le faltan dos meses para alcanzar la mayoría de edad. Tuvo una de las adolescencias más exitosas en el deporte nacional, sobre todo en su especialidad: la vela en categoría láser radial. Su ruta olímpica, que empezó a mediados de 2015 con la medalla de plata en los Panamericanos de Toronto, se concretó este año con la participación en Río 2016 como la abanderada más joven en la historia de Uruguay y una de las más chicas de la competencia. Además, el penúltimo lunes del año, Dolores ganó el Mundial de Vela Juvenil en Nueva Zelanda. Su futuro es, ahora, aún más prometedor.

Mujica, Gonzalo

Diputado

En su tercer período como diputado, Mujica se atrevió a ir a contracorriente de su partido, votando una comisión investigadora para indagar en los negocios entre el gobierno de José Mujica y Venezuela. Volvió a manifestarse en contra del Frente Amplio al votar a favor de una comisión que investigara la construcción fallida de la planta regasificadora. Después de que lo citara el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio para pedirle explicaciones, y al sentir él que “hablaba con una pared”, dijo a Búsqueda considerarse “afuera” del partido. De esta manera, el Frente Amplio perdió la mayoría parlamentaria de la que goza desde 2004.

Novick, Edgardo

Fundador del Partido de la Gente

En noviembre presentó a la Corte Electoral las firmas para crear el Partido de la Gente. De esa manera, el empresario —que fue la sorpresa en las municipales de 2015— dejó en claro que pretende continuar su carrera en la actividad política. Con críticas al gobierno, durante todo el año recorrió barrios de Montevideo y distintos departamentos. Logró la adhesión de figuras que hasta ahora pertenecían a blancos y colorados, entre ellos un senador y dos diputados.

Ponce de León, Facundo

Comunicador, filósofo

Después de siete años viviendo entre España y Suiza, Facundo Ponce de León volvió a Uruguay en 2014 y su ficción televisiva “El origen”, que investigó con profundidad figuras como la de Artigas y Varela, dio mucho que hablar. Este año su programa se centró en el humor rioplatense, para el que se realizaron 93 entrevistas. Además fue el conductor de “Destacados”, concurso inspirado en el argentino “Premio abanderados” que se emitió por Canal 12 y premió proyectos solidarios de todo el país.

Puglia, Sergio

Chef, comunicador

Después de seis décadas de soltería, el 23 de noviembre Puglia se casó con su pareja por 14 años Horacio Correa, en una ceremonia que contribuyó a sensibilizar a la población sobre el matrimonio igualitario. Su fiesta reunió a la política y la farándula rioplatense en la boda del año. En diciembre, además, presentó su primer libro, “Conmigo no van a poder”, junto al periodista Esteban Leonís. Se trata de una biografía sobre su camino en los medios de comunicación difundiendo cultura, desde la ópera hasta la cocina.

Raffo, Laura

Economista

La economía está en todas partes, pero su comprensión no siempre se encuentra al alcance de todos. Por medio de sus columnas semanales en “Telemundo”, la economista Laura Raffo demuestra que aquello que parece lejano y enmarañado es algo más cercano, comprensible y familiar. La clave: el uso de un lenguaje claro y preciso, y el empleo de términos amigables e imágenes. Su libro “La Economía al alcance de todos. Claves para entender cómo afecta tu vida y tu bolsillo” recibió el Premio Bartolomé Hidalgo 2016 en Investigación y Difusión Científica y puede verse como el resultado de la evolución natural de esa labor. Desde sus páginas, Raffo ofrece respuestas a las interrogantes financieras que, en mayor o menor escala, afectan la cotidianidad de los ciudadanos.

Ruete, Diego

Cocinero y educador inicial en gastronomía

Ruete es el líder de Educocina, una escuela de cocina para niños que lleva adelante con su mujer, Inés Marracos. Además, forma parte de movimientos internacionales de educación inicial en la cocina, y con ellos en 2016 llegó a Mistura, la feria latinoamericana más importante del continente, que se realiza cada año en Lima. Esta participación lo ubicó en la escena regional como un referente. Para terminar el año, Ruete y Marracos publicaron junto a la editorial Agua Clara “Hoy cocinamos nosotros”, un libro de ilustraciones y recetas pensado para atraer a la familia a la cocina.

Sendic, Raúl

Vicepresidente de la República

En este año, Sendic enfrentó varias situaciones polémicas. Por un lado, decisiones adoptadas durante su gestión como presidente de Ancap fueron objeto de denuncias que la oposición presentó a la Justicia. En abril, el diario “El Observador” informó que no era licenciado en Genética Humana en la Universidad de La Habana, título con el que se había presentado hasta ese momento. Sobre el tema hizo declaraciones contradictorias y una denuncia por “usurpación de título” llegó a la Justicia. No obstante, luego de varios meses, en los últimos días el fiscal Carlos Reyes pidió el archivo de la causa por considerar que no se cometió delito. Distintas encuestas lo ubican como uno de los políticos con peor imagen. En los últimos meses varios dirigentes abandonaron su sector.

Soria, Lucía

Chef

Cuando abrió el restaurante Jacinto en 2012, revalorizó la Ciudad Vieja y su oferta culinaria, y después de varias pruebas en actividades propias, Lucía Soria se animó la producción gastronómica. Junto al equipo de cenas privadas MesaBrava y la productora Achicken, convocó a siete colegas para montar la gala a beneficio del Hospital Maciel que ofreció una cena para 500 personas en la sede central del Banco República del Uruguay. Esa gala fue una de las propuestas gastronómicas más audaces del año.

Supervielle, Luciano

Músico

Después de varios meses de gira por España y Latinoamérica con Jorge Drexler presentando el proyecto común “Perfume” (que estuvo en marzo en Montevideo), Luciano Supervielle decidió mostrar el vínculo que mantiene con su instrumento de origen, el que le marcó la dirección de su camino profesional. “Suite para piano y pulso velado” fue uno de los discos más significativos que la música nacional editó en este 2016, por su calidad y originalidad. Con él se recorrió varias ciudades de Argentina y lo presentó en noviembre en el Auditorio Nacional del Sodre.

Talvi, Ernesto

Economista

Este 2016, el director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) recorrió Uruguay —empezando por el interior— con “Encuentros ciudadanos”, un ciclo de conferencias destinadas a explorar las posibilidades reales de mejorar el país por medio de una de las herramientas más poderosas para generar cambios: las ideas. Con lucidez y mirada crítica, y sin colores políticos en el desligue de su pensamiento, Talvi aportó al debate desde la sociedad civil, por fuera de estructuras gubernamentales y políticas, ofreciendo ideas concretas sobre educación, economía y seguridad para implementar en el país en los próximos meses o años.

Turielle, Loreley

Directora creativa de Srta. Peel

Con más de 14 años al frente de su marca, Loreley tuvo un 2016 con grandes éxitos: “Cúspide”, la colección cápsula creada por Juliana Laporta, integrante del equipo de diseño, y la ganadora de Lúmina Emiliana Gonçalves; el trabajo en conjunto con el equipo de Moweek para dar vida a una hermosa campaña, con la posterior gestación de la colección de verano; y el destaque por parte de Mercado Libre de Srta. Peel como un caso de éxito en el mundo del e-commerce. Loreley lo resume así: “El gran logro es haber podido materializar Srta. Peel como una empresa exitosa que respeta mi filosofía de vida”.

Vitale, Ida

Poeta

Este año, el reconocimiento internacional a la pluma de Ida Vitale dio otro gran salto después de que la autora uruguaya de 93 años —poeta, ensayista, profesora y crítica literaria, perteneciente a la Generación del 45— fuese distinguida en 2015 con el XXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El jueves 13 de octubre, en Granada, a su nombre se le atribuyó el decimotercer Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca “por su lenguaje sensorial e implicación en el cambio que ha experimentado la poesía en los últimos tiempos”. “Es una gran renovadora de las letras, así como una de las más vanguardistas de la poesía en español”, así la definió el jurado.

Zipitría, Gonzalo

Líder de la Banda Boomerang

Trece años después de surgir como una banda de rock, con composiciones que vinculan el pop, la psicodelia y el folk, sus seis integrantes cumplieron el sueño de cualquier músico de este género: tocar en el mismo escenario que The Rolling Stones. Eso hizo Boomerang en marzo, cuando fueron teloneros del show que la megabanda dio en el Estadio Centenario. Los sonidos de Gonzalo Zipitría, Pablo Mendoza, Nicolás Rodríguez, Luis Angelero, Bruno Tortorella y Federico Eguren fueron los elegidos por la producción de la banda de Mick Jagger. Un mes después volvieron a ser teloneros, esta vez de Noel Gallagher en el Teatro de Verano. Con el nombre amplificado, el año siguió con una agenda nutrida de shows en todo el país.

Zoppolo, Verónica

Modelo

Hace cuatro años, cuando tenía 20, Verónica se fue a vivir a Estados Unidos. Primero se instaló en Nueva York, donde se unió a la agencia New York Models y desde entonces trabajó con firmas como Macy’s, Bath and Body (mismos dueños de Victoria’s Secret) y Gap. Para ella, 2016 empezó con la decisión de tomar clases de actuación en la Gran Manzana, continuó con la mudanza a Los Ángeles, y finalmente logró que Randy Jackson (jurado durante años de “American Idol”) fuera su manager. También este 2016 formó parte del elenco del documental “Soul of an artist” a estrenarse en 2017 y rodó el piloto para una posible serie.

2016-12-29

2016-12-29