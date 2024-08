Los creadores del software que usa el Maestro Tabárez

Hace casi 11 años, Estéfano Zammarelli y Krikor Attarian (35) terminaban su carrera de grado en la Universidad ORT. Como en la Licenciatura de Sistemas es obligatorio realizar un proyecto final, ambos pretendían elaborar un trabajo lo suficientemente interesante para que les diera una posibilidad laboral. Se asociaron con un par de estudiantes y comenzaron la pesquisa sobre qué desarrollar. Un amigo vinculado a divisionales juveniles les dijo de rebote que en el fútbol faltaba un software de ayuda a los directores técnicos. Apasionados por el deporte, no dudaron.

¿Cómo lo convencieron?

K.A.: Nos comprometimos a facilitarle el trabajo de la edición de videos. Él tiene que ver a los rivales de Uruguay constantemente. A esa visualización le sumamos la estadística. Podía acceder de forma rápida a mirar acción por acción y lo que hizo el equipo en números. Por ejemplo, cuántas pelotas recuperó Uruguay y quiénes las recuperaron; o cuántos pases se dieron, quiénes los hicieron o de qué tipo, cortos, medios o largos; dónde hay asociaciones del juego y entre qué jugadores. La estadística sincronizada con el video lo ayudaba mucho a la hora de tener que analizar a un rival porque ahorraba tiempo. Cuando lo presentamos al Maestro no sabíamos el potencial del software.

¿Por qué empezaron por la Selección?

E.Z.: La Selección del 2007 no es la misma que la del 2018. Faltaba el Mundial 2010, la Copa América de 2011. Eran épocas diferentes. Cuando pedimos una entrevista nos abrieron las puertas sin conocernos, nos dieron un espacio de presentación. Fue nuestra capacidad y nuestro atrevimiento que captaron la atención del Maestro. Y también él nos dio la oportunidad.

¿Qué otros equipos manejan actualmente?

E.Z.: En Uruguay, además de la Selección estamos con Peñarol, Nacional, Defensor, Danubio, por decirte algunos equipos, pero trabajamos con casi todos: Wanderers, Liverpool, River. A escala internacional, en Argentina estamos con River Plate, Cerro Porteño; en Ecuador con Barcelona, Universidad Católica, Delfín, Nacional de Quito; en México con el Celaya; en Costa Rica con Cartaginés. Son algunos de los equipos.

¿A todos les cobran lo mismo?

E.Z.: Nosotros tenemos diferentes paquetes y niveles de servicios. Cada presupuesto se adapta a lo que el cliente requiere. No tenemos un único producto a un único precio, lo ajustamos a medida.

¿Con quiénes tuvieron la posibilidad de reunirse del mundo del fútbol?

E.Z.: Con mucha gente. Ahora se me viene a la mente Gianni Infantino (presidente de la FIFA), por decirte alguien. El fútbol te da la posibilidad de estar en contacto con gente a la que no llegarías de otra manera.

Desde 2007 forman parte de la delegación oficial de la Selección. ¿Por qué es importante su presencia?

K.A.: Le vendimos a la Selección el paquete más completo con el que trabajamos. Ofrecemos el análisis durante el partido y a posteriori. Ese producto se llama VideoStats. El cuerpo técnico del Maestro Tabárez necesitaba dar cuenta de datos durante los encuentros. Es decir, en el entretiempo recibir información estadística y en video pero en forma resumida y compacta.

¿Por qué ustedes están presentes únicamente en los partidos de la Selección?

K.A.: El modelo lo creamos creciendo con nuestros clientes y el primero fue la Selección. Ya tenemos una dinámica de trabajo con ellos, sabemos lo que el cuerpo técnico necesita, lo tenemos a medida. En Mundiales, Eliminatorias o Copa América hay procesos que ya tenemos aceitados. Generamos esa experiencia y funciona, pero cuando la empresa comenzó a crecer tuvimos que democratizar y paquetizar los productos para que los cuerpos técnicos tengan personal dentro de su plantel que haga el análisis en el tiempo real.

¿Qué acordaron en 2007 con la Selección?

E.Z.: No generamos un acuerdo formal. Hubo una prestación de servicio para los partidos de Eliminatorias de la Selección y los rivales. Al poco tiempo de comenzar se implementó el sistema de análisis en tiempo real. Luego se acordó formar parte de todas las competencias oficiales de la Selección. Hasta el día de hoy seguimos con ese vínculo- pero ahora de manera más formal.

¿Qué significa más formal?

E.Z.: No hay una fecha de término. Es un acuerdo de trabajo entre las partes en donde se les brinda a todas las selecciones el trabajo estipulado.

¿Luego del Mundial qué va a suceder? ¿Hay algo escrito en blanco sobre negro?

E.Z.: En la parte contractual preferimos no entrar. Hoy tenemos un acuerdo, pero no podemos decir qué va a pasar luego del Mundial porque depende del cuerpo técnico que venga o cambios en la metodología. No tenemos algo concreto.

¿Qué necesita el cuerpo técnico en el entretiempo?

K.A.: Nosotros le damos un reporte impreso con un bosquejo de la cancha. Ahí hay datos estadísticos desarrollados, acciones defensivas y ofensivas de Uruguay, específicamente de los jugadores. Por ejemplo, cómo ataca o dónde comete más faltas el equipo. Esa información es de ellos, nosotros solo la generamos. En ese reporte, dividido en 15 minutos, están las acciones técnicas y tácticas que pide el Maestro. Complementariamente, Mario Rebollo o Celso Otero reciben una tableta con el resumen de las llegadas en video. Así pueden ver el dato estadístico y la acción.

¿Les piden cosas específicas?

K.A.: Al trabajar día a día con la Selección, los jugadores comenzaron a interesarse por los videos y datos que generábamos. Prácticamente, tenemos normalizado que a Godín tenemos que darle información sobre los delanteros rivales en un compacto de video antes de los partidos. Suárez pide los tiros libres frontales para ver cómo el arquero rival reacciona.

¿Cavani qué pide?

E.Z.: Se interesa por características de los arqueros, especialmente cuando no los conoce demasiado. Cómo achica o sale; si ataja más adelantado, por ejemplo. El que más pide es Godín ocupando el rol de capitán, él mira mucho lo colectivo. El Tata González también es un jugador que pide estadísticas para ver su rendimiento, es de los que más se interesan.

¿Los jugadores se les acercan en el día a día?

E.Z.: Es que formamos parte del plantel oficial de la Selección. Somos un grupo y estamos conviviendo. Tenemos un relacionamiento de 10 años y existe una confianza generada. Hay jugadores nuevos y otros que ya pasaron. En esas instancias de torneos surgen este tipo de cosas. Como conocemos las necesidades de los jugadores nos anticipamos. Lo mismo sucede con los guardametas: ellos reciben por parte de Celso Otero (el entrenador de arqueros) los videos de cómo patean penales en todos los partidos. Es un trabajo estandarizado.

¿Cómo comenzaron los pedidos a demanda de los jugadores?

K.A.: Nació en 2010 con Diego Forlán. Fue el primero en acercarse. Era nuestra primera experiencia en un Mundial. “¿Qué necesitás, Diego?”, le dijimos. Nos pidió algunas cosas con la sencillez que lo caracteriza. Todavía no existía WhatsApp y le prestamos nuestra computadora. Nos sentábamos con él, miraba los videos, empezaba a decir lo que veía y nosotros escuchábamos embelesados.

¿Y ese proceso siguió?

E.Z.: Cuando los jugadores vieron que teníamos ese intercambio con Forlán, la Tota Lugano empezó a pedirnos información del rival en lo defensivo y se juntaban a ver los videos con Godín. Luego vino Godín de capitán y siguió esa modalidad. Esta necesidad que surgió de los jugadores es extra. Cuando empezó lo hablamos con el Maestro y con Mario (Rebollo) para ver qué hacíamos. El Maestro nos dijo que les diéramos a los jugadores lo que pedían.

¿Se comunican vía WhatsApp por fuera de la Selección?

E.Z.: Sí, claro. Por ejemplo, Godín nos pidió en el Atlético de Madrid el análisis de los rivales de Barcelona, Bayern Munich y el Real Madrid para Champions del 2016. Le armamos algo y se lo mandamos. Ese es el relacionamiento que generamos con el tiempo.

¿Creen que la información que le dan influye en las decisiones de Tabárez?

K.A.: No siempre la estadística es fiel reflejo de que hay que hacer un cambio. El entrenador no solo ve eso, hay un montón de factores y variables que influyen. Hay un trabajo de conocer a los jugadores anímica, futbolística y físicamente a lo largo de los años. El cuerpo técnico tiene una lectura más completa. Los datos ayudan a despejar dudas.

¿Qué opinión tienen sobre Tabárez como director técnico?

K.A.: En 2007 nos encontramos con un profesional, el mismo que sigue hoy. Nuestro vínculo laboral siempre nos dio buenos frutos. Respetó nuestro trabajo, nos enseñó sobre cómo manejar un equipo de fútbol y un grupo de personas. Los cambios en las selecciones uruguayas rompen los ojos. Tenemos la suerte de participar y ver de adentro el proceso y sabemos que es fruto de puro trabajo. No hay otra cosa. Eso nos enseñó el Maestro en todos estos años: es un profesional que tiene la palabra justa y que sabe lo que dice. Eso se ve en el resultado final. Estar en sus zapatos y manejar jugadores que están en los niveles más altos del mundo y comparten con otros que no llegan a ese escalafón no es fácil. Son todos parte de lo mismo y todos hablan por igual. Aprender a manejar un equipo y un grupo humano al lado del Maestro es un privilegio.

¿Son los únicos que crean tecnología deportiva?

E.Z.: En Latinoamérica sí. Cuando comenzamos no existía ninguna en la región, sí en el mundo. Hoy seguimos siendo la única empresa que provee software en Latinoamérica, pero la competencia está en el mundo.

¿Se sienten responsables de llevar el estandarte?

K.A.: Es lo que tratamos de hacer, pero el mundo compite. En Europa hay empresas de software y servicio igual que nosotros. La competencia es global. Lo que tiene el software al venderse vía web es que no tiene barrera geográfica.

¿A dónde miran para actualizarse?

K.A.: Otras ligas y deportes. Por ejemplo, la NFL o la NBA usa muchísima tecnología, pero en la realidad latinoamericana no es aplicable. La NFL trabaja con chips en las hombreras de los jugadores y tienen radares en el estadio que captan esa información. Sería inaplicable en algún país de Sudamérica porque el mercado no lo permite. Cuando vemos cosas de vanguardia intentamos sacar algo útil para nuestro mercado. Constantemente miramos qué es lo que pasa en el mundo, pero siempre apostamos al desarrollo en conjunto con el cliente por sobre lo que suceda afuera. Validamos y nos basamos en nuestros clientes y el componente de innovación lo aporta el desarrollo de software. Con el tiempo aprendimos que nos es más redituable armar un programa basado en las necesidades del cliente que copiar a la competencia.

¿Hacia dónde va hoy la empresa?

E.Z.: Hacia el modelo de venta de productos. Creemos que puede atraer inversores. Brindar servicio no llama la atención porque tiene un techo. La decisión estratégica de crecer es demostrar que es posible generar un producto masivo y armar alianzas de trabajo. Por eso también elaboramos productos para otros deportes. La empresa necesita inversión en promoción y difusión y lo hacemos a partir de los fondos que generemos. Luego buscaremos capitalizar esas acciones.

¿Hicieron el camino al revés?

E.Z.: De servicio estamos descomponiendo a producto. Es un desafío porque son muy diferentes. En una empresa de estructura chica lograr ese clic de dividir las aguas, crear áreas de negocio y ser rentable, toma inversión y es un riesgo al que apostamos. Consideramos que el camino va por ahí. Hoy nos está dando frutos. Vender productos online no tiene nada que ver con ofrecer un servicio presencial de atención al cliente.

Los productos de AZsportech

ClubManager: ayuda a clubes e instituciones deportivas a personalizar la gestión de trabajo y realizar seguimiento de los deportistas para facilitar la toma de decisiones.

VideoStats: plataforma de videoanálisis para estudiar rivales al detalle en poco tiempo y planificar jugadas.

VideoTag: a través de videos grabados manualmente o desde la TV se etiquetan las acciones de juego sobre el video. Se dibuja de forma simple. Es adaptable a todo tipo de deportes.

PlayMaker: crea jugadas para entrenamientos y partidos en 2D y 3D

