Los nuevos caminos del héroe

Pero el tema no se agota en diciembre, pues los próximos años ya prometen otros estrenos. En la lista le seguirán “Wonder Woman” —a estrenarse en junio de 2017—, “La Liga de la Justicia” parte 1 y 2 (2017 y 2018, respectivamente), “The Flash” (marzo de 2018), “Aquaman” (julio de 2018) y “Green Lantern Corps” (junio de 2020), si todo sale bien. Mientras tanto, el cine de superhéroes quiere mostrarse más osado, muestra mayor simpatía por los villanos y prepara ediciones especiales con escenas violentas para adultos.

Mutaciones. La aparición de un personaje como Deadpool resultó quizás más relevante de lo que se pueda suponer. Relativamente nuevo, Deadpool nació hace poco más de dos décadas en las historietas como una parodia retorcidamente ácida de los héroes de los cómics. Metatextual, grosero, escatológico y ultradivertido, se trata en realidad de un antihéroe. Se puede encontrar un antecedente en el perverso y caricaturescamente excesivo “Lobo”, historieta de DC Cómics, aunque hasta ahora no hay novedades de alguien que se atreva a llevarlo a la pantalla. Otro antecedente se ve en “Cazador”, creado por el uruguayo-argentino Jorge Lucas. El protagonista de esta historieta —publicada entre 1992 y 2001 y luego 2010 en Argentina— fue lo más parecido a un acto terrorista en un cómic, y tenía, además de un alto y humorístico contenido de sexo y violencia, varias capas de metatextualidad.

La ficción de Deadpool también juega con la metatextualidad desde el comienzo. Desde los créditos anuncia de qué va todo. Y con humor. Así es a lo largo de todo el metraje. El protagonista, un ser siniestro y carismático, hace chistes mirando a la cámara, bromas que refieren a la cultura pop, a las celebridades —se ríe del propio Ryan Reynolds, el actor que interpreta a Deadpool—, al imaginario de los superhéroes, al universo cinematográfico de Marvel y, en especial, de los X-Men, los mutantes que con su aparición en el cine en 2000 dejaron abierta la ventana para que entraran personajes con películas propias como Wolverine y el mismo Deadpool.Pero si bien hacer un filme protagonizado por Wolverine era jugar y ganar, hacer una película con el impresentable Deadpool era algo arriesgado. Sin embargo, las cosas salieron estupendamente. A nivel mundial, de los personajes salidos de la granja “X-Men”, Deadpool es el que obtuvo mayor recaudación. Para su segunda semana en cartel ya había recaudado U$S 235 millones, superando a “X-Men: The Last Stand”, la producción de Marvel de mayor recaudación (U$S 234.36 millones de dólares). Ya se confirmó la segunda parte de “Deadpool”, en la que Ryan Reynolds volverá a enfundarse el traje rojo y negro, y que llegará al cine con fechas tentativas entre octubre de 2017 y enero de 2018.

Cuando en 2000 se estrenó “X-Men”, que recreaba una historieta de los 60, se abrió el camino para contar historias más adultas. Al fin y al cabo, entre otros detalles, además de un magnífico filme de acción, aventuras y ciencia ficción, lo que mostraba su director, Bryan Singer —director de “Los sospechosos de siempre”—, era un drama sobre seres diferentes que algunas personas veían como una amenaza. La película fue el inicio de una de las sagas más exitosas y populares de la historia del cine, a la que se le agregaron los mencionados spin-offs y otras líneas temporales.“X-Men: Apocalipsis” es el filme de los X-Men que se suma a la temporada de superhéroes de 2016, y llega nuevamente de la mano de Bryan Singer. Si quedaban dudas de que el asunto superheroico es serio, el elenco lo respalda: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Hugh Jackman, y Rose Byrne son los protagonistas, junto a Evan Peters, Olivia Munn, Tye Sheridan y Sophie Turner, entre otros.

Lado oscuro. El enfrentamiento del año, “Batman vs. Superman: El origen de la justicia”, se estrena el 24 de marzo. La película de Zack Snyder, que dirigió “El hombre de acero”, tiene como protagonistas a Ben Affleck como Batman/Bruce Wayne y a Henry Cavill (“El hombre de acero”) como Superman/Clark Kent.La lucha entre el último hijo de Krypton y el Hamlet de Ciudad Gótica se relacionan con la idea de Batman —que se lo ve más veterano y paranoico— de que los poderes de Superman pueden destruir el planeta. Eso es lo que lo llevará a construir una armadura con kriptonita para enfrentar a quien, en el filme, considera su enemigo. Esta es una de las novedades que se incluyen en el largometraje de Snyder, que presentará también a la Mujer Maravilla (Gal Gadot); y a una versión diferente de Alfred Pennyworth (Jeremy Irons), que más que un mayordomo es un experto en armas y en tecnología. El resto del elenco lo completan Amy Adams como Luisa Lane, Jesse Eisenberg (“Red social”) como Lex Luthor, Diane Lane como Martha Kent, Laurence Fishburne como Perry White y la ganadora del Oscar Holly Hunter como la senadora Finch.

La película, por su grado de violencia dista mucho de perfilarse como una de acción edulcorada y no será apta para menores de 13. Además, en Blu-Ray presentarán “Ultimate Edition”, una segunda versión con 31 minutos extra y clasificación R, es decir, para mayores de 18. Allí irán a parar las escenas de acción más pesadas y algunos personajes que quedaron fuera del montaje final.

No mucho tiempo después llegará otra creación de DC, “Escuadrón Suicida”, que se estrenará el 4 de agosto. Otra muestra del atractivo que supone el lado sombrío y la visión glamorosa del mal es la expectativa que genera esta superproducción dirigida por David Ayer, realizador de “Reyes de la calle” y “Corazones de fuego”. Cuando todavía faltaba un año para que “Escuadrón suicida” llegara a las salas, el filme ya estaba haciendo ruido. En julio de 2015 se presentó un teaser trailer (como campaña de expectativa) en la Cómic-Con de San Diego, y alguien se encargó de grabar con el celular el adelanto y colgarlo en YouTube. Eso motivó a Warner Bros., productora del largometraje, a subir el trailer oficial, y en 16 horas el video ya había sido reproducido 10,5 millones de veces. Meses más tarde, un segundo avance salió a escena. Y las redes explotaron.

Todavía no se estrenó y sin embargo “Escuadrón suicida” ya tiene confirmada una segunda parte. Las expectativas son inmensas. Según una nota publicada en “Variety”, Warner Bros., desoyendo el viejo proverbio que aconseja no vender la piel del oso antes de cazarlo, se comunicó con David Ayer, director del filme, y le solicitó disponibilidad para filmar una segunda parte en 2017. El estudio quiere contar con el reparto de estrellas original: Margot Robbie —la imponente rubia que acompaña a Leonardo DiCaprio en “El lobo de Wall Street”—, Will Smith —que interpreta Deadshot, el tirador con puntería sobrehumana—, Cara Delevingne —que encarna a la hechicera Enchantress—, y el ganador del Oscar Jared Leto, que ya desde el trailer se lo ve pasadísimo de rosca interpretando a El Guasón, tatuado y con los dientes metalizados.

Después de la interpretación que hizo Heath Ledger de este personaje en “Batman: El caballero de la noche”, Leto no la tiene fácil. Ledger, que falleció poco después de terminar el rodaje, fue premiado con el Oscar de manera póstuma por ese papel.

De hecho, hace poco, Christian Bale, el actor galés que interpretó a Batman en la última trilogía (“Batman inicia”, “Batman: El caballero de la noche”, “El caballero de la noche asciende”), declaró no sentirse satisfecho con su papel en la segunda y más aclamada parte de la saga. En una nota con Yahoo Movies, el intérprete —el quinto que dio vida a Bruce Wayne/Batman en el cine después de Lewis Wilson, Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer y George Clooney— confesó que se sintió eclipsado por el trabajo de Ledger. “Heath simplemente apareció y arruinó por completo mis planes”, dijo. “Lo único que se me ocurría pensar era que lo que él estaba haciendo era mucho más interesante que yo”, explicó. Mientras tanto, sobre Leto —que tiene una fuerte actividad en las redes sociales y ha posteado imágenes y comentarios— se ha dicho que su inmersión en el personaje fue demasiado intensa (ver recuadro).

“Escuadrón suicida” se basa en la historieta del mismo nombre de la editorial DC creada por Robert Kanigher y Ross Andru en 1959. Se trata de un grupo formado por varios de los criminales más peligrosos del planeta, que son liberados por una agencia gubernamental de EEUU para ejecutar misiones peligrosas, a modo de chivos expiatorios en caso de que algo salga mal. Además de Deadshot (Smith), Harley Quinn (Robbie), El Guasón (Leto) y Enchantress (Delevingne), están Capitán Boomerang (Jai Courtney), Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje), El Diablo y Katana (Karen Fukuhara), todos bajo el control de Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman). No son parte del escuadrón, pero sí del elenco: Amanda Waller (Viola Davis), El Diablo (Jay Hernández), Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck).

El futuro. Desde hace décadas que directores y actores oscarizados se integran a este tipo de producciones. Evidentemente, les conviene.

Desde Hollywood se anuncian más títulos: “Wonder Woman” (22 de junio de 2017), “Guardianes de la galaxia - Vol. 2” (5 de mayo de 2017), “Thor: Ragnarok” (27 de octubre de 2017), “La Liga de la Justicia - Parte 1” (16 de noviembre de 2017), “Black Panther” (febrero de 2018), “The Flash” (22 de marzo de 2018), “Avengers: Infinity War - Part 1” (mayo de 2018), “The Spectacular Spider-Man” (7 de julio de 2017), “Ant-Man and Wasp” (julio de 2018), “Aquaman” (27 julio de 2018), “Shazam” (5 abril de 2019), “Avengers: Infinity War - Part 1” (mayo de 2019), “La Liga de la Justicia - Parte 2” (13 de junio de 2019), “Cyborg” (2 abril de 2020) y una nueva “Batman”, actuada y dirigida por Affleck, en 2020.

En el fondo de todo esto, con mayor o menor oscuridad, la pelea de fondo sigue: la de DC versus Marvel. La contienda tiene que ver con cuál de las dos tendrá más velocidad y más poder, cuál producirá más películas e interconectará mejor su universo antes de que el público se agote. No hay muestras de que algo así esté sucediendo. No en este universo.

· SUPERHÉROES PARA AGENDA

Batman vs. Superman:

El origen de la justicia / 24 de marzo / Con Henry Cavill, Ben Affleck, Jesse Eisenberg, Amy Adams, Laurence Fishburne, Jason Momoa, Holly Hunter, Scoot McNairy y Jeremy Irons.De qué va: El formidable vengador de Ciudad Gótica se enfrenta al salvador contemporáneo más venerado, Superman, temiendo que sus poderes puedan poner en peligro al planeta. Mientras el mundo intenta decidir qué tipo de héroe necesita realmente, y con Batman y Superman en guerra entre ellos, surge rápidamente una nueva amenaza que pone a la humanidad ante el más grave peligro al que se haya enfrentado jamás: Lex Luthor.

Capitán América:

Guerra Civil / 5 de mayo / Con Chris Evans, Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Anthony Mackie, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Chadwick Boseman, Daniel Bruhl, Paul Rudd, Martin Freeman, Paul Bettany, Anthony Mackie, Emily VanCamp, William Hurt y Leslie Bibb.De qué va: Luego de los últimos incidentes internacionales, y tras los daños colaterales producidos por Los Vengadores, el gobierno quiere instaurar un sistema que determine cuándo contratar los servicios del equipo. Justo entonces aparece en escena un nuevo y despiadado villano.

X-Men

Apocalipsis / 27 de mayo / Con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Rose Byrne, Hugh Jackman, entre otros.De qué va: Adorado como un dios desde el amanecer de la humanidad, el primer y más poderoso mutante del universo, Apocalipsis (Oscar Isaac), acumuló los poderes de otros muchos mutantes. Ha estado dormido durante años y al despertar descubre un mundo que lo decepciona profundamente, por lo que recluta a un grupo de mutantes para limpiar todo y empezar de cero.

“Escuadrón suicida”

4 de agosto / Con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Cara Delevingne, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jay Hernandez, Adam Beach, Jim Parrack, Scott Eastwood, Ike Barinholtz, Karen Fukuhara y Viola Davis.De qué va: La oficial de Inteligencia estadounidense Amanda Waller recluta a un grupo de supervillanos para realizar operaciones tan peligrosas que solo alguien con mentalidad suicida podría hacer. Aquí están: los peores del planeta tratando de hacer el bien.

“Doctor Extraño”

Noviembre de 2016 / Con Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton y Chiwetel Ejiofor.De qué va: La película relata los inicios del Hechicero Supremo del universo Marvel, que luego de un accidente se transforma de un gran cirujano al Doctor Extraño (Cumberbatch).

