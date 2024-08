De la amenaza fantasma al ascenso de Skywalker

Esta es la historia de una persona de lo más común y corriente que un día escucha el llamado de la aventura y descubre que no es tan común ni tan corriente, que tal vez haya sido elegida para devolver el equilibrio al mundo -incluso crear un nuevo orden mundial-, y emprende una odisea en la que debe sortear difíciles y dolorosos obstáculos que la conducirán hacia la redención y, con ella, a la salvación no del mundo sino de toda la galaxia. Aunque, claro, el éxito de la misión no está enteramente garantizado.