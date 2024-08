Dos series de ficción, una documental y una biopic en Netflix

Mindhunter, temporada 2. Desde mediados de agosto se puede ver la segunda temporada de Mindhunter, la exitosa serie de Netflix que se estrenó en 2017, y que se basa en la historia de dos agentes del FBI que intentan resolver casos entrevistándose con reconocidos asesinos seriales como forma de introducirse en la mente de un criminal peligroso. Con una fabulosa ambientación de época de mediados de los 70, la serie dirigida por David Fincher, Asif Kapadia, Tobias Lindholm y Andrew Douglas, cuenta en el elenco con Jonathan Groff y Holt McCallany como los agentes Holden Ford y Bill Bench. La segunda temporada comienza con cambios en la cúpula del FBI que apuestan a darle un mayor protagonismo a esa unidad que hasta ahora despertaba suspicacias. Tiene como especial atractivo la aparición de criminales famosos, como El hijo de Sam o el mismísimo Charles Manson. La serie está basada en el libro Mind Hunter: Inside The FBI's Elite Serial Crime Unit, de John E. Douglas y Mark Olshaker.

Bonus Family, temporada 3. No es novedad que ensamblar dos familias no suele ser un proceso amigable, pero esta serie sueca retrata con realismo los roces, las discusiones y las pequeñas batallas ganadas en el día a día. Lisa (Vera Vitali) tiene dos hijos de su matrimonio anterior, Bianca (Amanda Lindh), una adolescente, y Eddie (Frank Dorsin), un niño de unos ocho años. Patrik (Erik Johansson), también divorciado, tiene un hijo de la misma edad de Eddie, William (Jacob Lundkvist). Los niños, que comparten habitación, no pueden ser más distintos entre sí, pero ese es el menor de los problemas cuando entran en la ecuación un ex inmaduro y todavía enamorado que no asume la ruptura, un suegro que se niega a aceptar a su flamante nuera, un bebé fuera de planes y algunos amigos que no saben cómo comportarse ante tantos cambios. Si bien el tema puede parecer manido, la mirada sueca aporta desde los matices de unos personajes muy humanos. La tercera temporada encuentra a Lisa y Patrik con nuevos problemas, y a sus ex, Martin (Fredrik Hallgren) y Katja (Petra Mede), con nuevas parejas y más desafíos.