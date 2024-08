Ex Libris, los libros recomendados por Galería

Elecciones en Venezuela Mujica dice que no es “creíble” lo ocurrido en Venezuela y asegura que no tiene “nada que ver” con el comunicado del MLN

Léxico de afinidades, de Ida Vitale

Abracadabra, abuelo... Como un diccionario caótico pero muchas veces enternecedor, la ganadora del premio Cervantes Ida Vitale toma una letra, selecciona una palabra y desarrolla su prosa o su lírica. Borges, camino, ductilidad... Son solo disparadores que llevan a la poeta uruguaya más reconocida de los últimos tiempos a adentrarse en lo insondable; en forma de poesía o de narrativa. Poesía... ¿qué es eso para Vitale? "Las palabras son nómadas; la mala poesía las vuelve sedentarias". Quimera, superstición, travesía... como un cajón de sastre, como los anaqueles de una botica, ella logra poner orden en todo este caos.

Estuario. 238 páginas. 550 pesos

Herencia maldita, de Leonardo Haberkorn

El periodista Leonardo Haberkorn lleva años publicando libros que ponen en entredicho la llamada "historia reciente", tan reivindicada (parcialmente) por muchos. El discurso militar hace mucho que no se sostiene en pie, pero el autor también señala omisiones de actores políticos relevantes en aquella época (algunos ya fallecidos), además de cuestionar duramente la versión más rosácea de la guerrilla tupamara. Se trata de textos inéditos (los menos) y otros ya publicados por él en su blog El Informante, en El Observador, en el portal Ecos, en las revistas Tres y Punto y Aparte, en Brecha y en Búsqueda.

Planeta, 400 páginas, 780 pesos

Laberinto, de Eduardo Antonio Parra

El infierno mexicano tan temido, tan conocido, se anuncia a través de los teléfonos celulares. No salgan de sus casas en la noche, va a haber masacre. Los narcos arreglan así sus cuentan en las localidades del norte de ese país, ahí tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, aun a costa de dejar un pueblo reducido a la nada misma. Eduardo Antonio Parra, de León, Guanajuato, ganador del premio Juan Rulfo en 2000, lo conoce bien y lo narra mejor, con una crudeza que al mismo tiempo no quita espacio a la belleza.

Literatura Random House, 264 páginas, 550 pesos

Los nombres epicenos, de Amélie Nothomb

Hay odios que transforman una vida al punto de obsesionarse con una venganza. Hay odios que marcan una vida, pero que hacen que esta gire en torno a ellos. Y la premeditación no garantiza el éxito. Odio, desengaño, obsesión, desilusión, fracaso y éxito; es en torno a ello que gira la última novela de Amélie Nothomb, Los nombres epicenos.

Por epicenos hay que entender aquellos nombres que tanto pueden usarse en un varón como en una mujer. Aquí, por caso, están Claude y Dominique. Y está Épicène, la hija de ambos, la protagonista-víctima-villana-heroína de esta novela, que se lee de un tirón, como se lee de un tirón toda la bibliografía de esta belga nacida en Japón, que se ha dispuesto a escribir un libro por año desde 1992.

El amor -el apasionado y el no correspondido, entre amigos, en una pareja y el paternofilial- y el desamor, el enojo y el "desenojo" son las claves de una historia que transcurre a lo largo de 25 años en Francia, en Brest y en París. Con mucho de absurdo, de ironía, de crítica social y de oscuridad, Nothomb logra que ninguno de los personajes resalte por su luminosidad. Todos ellos "deslumbran" por diferentes grados de opacidad, generando desde el rechazo más absoluto hasta la empatía culposa.

La venganza como motor hace que todo medio sea aceptable para llegar al ansiado fin. Pero hay objetivos que se buscan toda una vida sin éxito, mientras que hay logros que se alcanzan solo en un rapto de lucidez. En el medio, quedan solo los daños colaterales, que podrán ser cicatrizados o no.

Anagrama, 128 páginas, 890 pesos

El último beso, de James Crumley

¿Qué sentido puede tener hoy reeditar en castellano un libro de 1978? Simplemente, porque se trata de una obra maestra. Y cuando hoy se habla del género negro, con "maestros" y "novedades" que surgen de todas partes, bien vale recordar personajes como el inescrupuloso detective C. W. Sughrue, contratado para buscar escritores y jóvenes desaparecidas por diferentes motivos, en narraciones cínicas, divertidas y especialmente agudas en lo más lacerante de la condición humana. ¿Por qué? Porque el ya fallecido James Crumley es un gran escritor y porque El último beso es una absoluta maravilla. ¿Hace falta más?

Black Salamandra, 320 páginas, 790 pesos



Don Coto, de César Di Candia

Don Coto es un testigo que no se calla y el que dice las cosas que otros no se animan. Claro, ayuda a tal valentía que Don Coto es un muñeco, inseparable compañero del señor Guichón, un ventrílocuo de malos recuerdos y un presente poco agraciado, pero quizá por eso de que comedia es igual a tragedia más tiempo, sus desventuras arrancan más de una carcajada. No es la primera vez que César Di Candia, uno de los mayores periodistas de Uruguay, incursiona en una nouvelle con humor; y siempre que eso pasa, el lector lamenta que no lo haga más seguido.

Seix Barral, 184 páginas, 590 pesos

Hechos poco fieles, de Lena Andersson

Hay historias de "amor" que empiezan con el protagonista masculino asegurándole a su amada que su matrimonio -porque, claro, él es casado- está rumbo al abismo. En esta no existe tal promesa, pero un puñado de demostraciones de él, Olof, sumadas al enamoramiento de ella, Ester, hacen que la situación se perpetúe. Con mucho humor y crueldad, con el sentimiento de que se habla con conocimiento de causa, Lena Andersson propone una novela sobre hasta cuándo una (¿o uno?) está dispuesto a engañarse por amor, cuando este ya comienza a cruzar los límites de la obsesión.

Alfaguara, 328 páginas, 750 pesos

Como polvo en el viento, de Leonardo Padura

Cuba, el exilio, la Revolución, la cubanidad son temas recurrentes -imposible que no lo fueran- en la bibliografía de Leonardo Padura. En esta, su última novela, habla de la amistad y de la desintegración de los vínculos entre los que se quedaron en la isla y los que no, o los que se fueron pero eligieron distintos destinos y distintas relaciones con La Habana; del pasado que no está pisado y de historias que han continuado en Estados Unidos o Puerto Rico, en España o Argentina. El polvo en el viento que da título a esta historia es todo lo que puede quedar de relaciones otrora estrechas.

Tusquets Editores, 670 páginas, 820 pesos

La Insumisa, de Cristina Peri Rossi

Los recuerdos de la infancia tienden a ser una suerte de escenas desordenadas, subjetivas y nubladas -aunque con ocasional lucidez- de una película. Para algunos, tienen mayor sentido; para otros, menos. En La Insumisa, Cristina Peri Rossi, haciendo alarde de su calidad como escritora, logra ordenar los episodios de su infancia, adolescencia y juventud para narrar la historia de su vida, o al menos de sus primeros años. En esta autobiografía los recuerdos, que en un principio pueden parecer meramente anecdóticos, se van hilvanando para formar un tapiz que refleja los aspectos más profundos y esenciales de la autora.

El título del libro alude a la actitud que desde niña adoptaba la escritora, que desafiaba las imposiciones de género jugando en la estación de tren en la que trabajaba su tío cuando vivía en el campo; la tradición, cuando pedía que les perdonaran la vida a algunos animales que estaban destinados a la faena; las normas, cuando le escribía apasionadas cartas de amor a su compañera de liceo a los 13 años.

La Insumisa llega hasta 1972, año en el que Peri Rossi se exilió en España, donde reside desde esa fecha. La obra ganó el premio Iberoamericano de Letras José Donoso en su XIX edición.

Editorial Hum, 212 páginas, ?450 pesos