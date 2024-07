Guns N’ Roses de la A a la Z

El primer disco de Guns N’ Roses fue amor a segunda vista, pero esa segunda vista fue todo un romance. Editado el 21 de julio de 1987, recién alcanzó la cima en agosto de 1988. Con más de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, es el debut más exitoso de la historia del rock. Son 12 canciones de rock puro y duro, de reviente y de rabia, presentado por cinco veinteañeros con ganas de comerse al mundo. Ayudó también la censura que cayó sobre su primera portada, diseñada por Robert Williams y acorde a la música que contenía, que mostraba a un monstruo alado, una mujer aparentemente violada y un robot que aparece como el agresor. Todos los temas se han vuelto clásicos, con Welcome To The Jungle, Paradise City y Sweet Child O’ Mine como estandartes.

Bailey, William

William Bruce Bailey, nacido en Indiana el 6 de febrero de 1962, es el nombre de niño del vocalista Axl Rose. A los 17 años, ya un adolescente con varias anotaciones en las comisarías, se dio cuenta de que Stephen Bailey, un reverendo pentecostal fanático y violento que lo maltrataba, no era su padre sino su padrastro. Su progenitor se llamaba William Rose, lo abandonó a los tres años y no lo vio más. Readoptó su apellido y se agregó Axl, nombre de una de sus primeras bandas que integró. Es el único integrante de GN’R que siempre la integró. Además de cantante y compositor, ha tocado el piano y la guitarra. Ya considerado uno de los grandes frontman de la historia del rock, también supo ponerse al frente —provisionalmente— de AC/DC.

C

Chinese Democracy

Es el último disco de estudio de la banda. Demoró algo de tiempo: comenzó a grabarse en 1997 y se editó en 2008. Participaron 12 músicos como miembros de Guns N’ Roses, de los cuales solo Axl y —en mucho menor medida— el tecladista Dizzy Reed merecen un capítulo en el libro del grupo. Su repercusión no fue mala, incluso en épocas de menores ventas globales de discos. Sin embargo, ni el tiempo ni el dinero (13 millones de dólares) insumidos parecen haber valido la pena.

D

Duff McKagan

Su verdadero nombre es Michael y nació en Seattle el 5 de febrero de 1964. El bajista histórico de Guns N’ Roses era el más punkie de la banda, fue mozo y cocinero, adicto a la heroína desde antes de los 20 y roomate de otro ilustre colega, el ya fallecido Cliff Burton. Con el tiempo, también aportó como cantante y compositor. Estuvo durante el estallido y apogeo de la banda, a la que dejó en 1997, siendo el último de los que grabaron Appetite… en abandonar el barco (con excepción de Axl, claro), cansado de la nula productividad y el autoritarismo del cantante. Su vuelta junto con el virtuoso guitarrista Slash en 2016 fue considerado “el” regreso de los californianos.

E

Erin Everly

Así como Pattie Boyd fue la inspiración de George Harrison para crear Something, esta modelo y actriz fue la musa para que Axl Rose escribiera Sweet Child O’ Mine, una balada incluida en el disco debut que la ayudó a salir del público puramente rockero. El riff inicial de Slash, uno de los más reconocidos de la historia, comenzó como una broma y quedó. Axl y Erin estuvieron juntos cinco años y la pareja terminó, en 1991, en un escándalo. Axl era por esa época un caos ambulante.

F

“Fuck you, Saint Louis”

En una buena noche, los Guns eran insuperables. Pero si querían pudrirla (y Axl quería bastante seguido), podían retrasar la noche hasta lo intolerable, suspenderla, boicotearla o generar un bardo mayúsculo. El 2 de julio de 1991 un recital en la ciudad de Saint Louis, Missouri, se interrumpió por incidentes provocados por el mal humor de Axl, furioso por un tipo de la audiencia que insistía en filmarlo. El público se enfureció y ocasionó destrozos evaluados en 200.000 dólares en el anfiteatro de Riverport. Hombre rencoroso, Axl incluyó entre los “agradecimientos” de los dos dobles Use Your Illusion la inscripción “Fuck You, Saint Louis”.

G

Geffen Records

Sello discográfico creado en 1980 por David Geffen que en pocos años se hizo un nombre en el mundo del rock pesado. Ha sido la discográfica de siempre de Guns N’ Roses, ya que incluso su EP Live ?!*@ Like a Suicide, aparecido en 1986 bajo el paraguas del independiente Uzi Suicide Records, luego se supo que era una subsidiaria de Geffen. Esta jugada fue para ver qué tanto éxito podía esperarse de una bandita nueva de zaparrastrosos.

H

Hollywood Rose

Este es el nombre de la banda que fundó Axl Rose en 1982. Por ahí pasaron Slash, el guitarrista Izzy Stradlin y el baterista Steven Adler. Por otra banda, L.A. Guns, pasaron Axl, Tracii Guns (guitarra), Ole Beich (bajo) y Rob Gardner (batería). En una tercera, Road Crew, estuvieron Slash, Adler y Duff. De estos tres afluentes nació Guns N’ Roses, en 1985. Su primera formación fue Axl-Izzy-Tracii-Ole-Rob; pero el estrellato lo alcanzaron con el line up clásico de Axl-Izzy-Slash-Duff-Steven.

I

It’s So Easy

Esta canción de letra de profundidad somera —de hecho, habla de lo fácil que les resultaba conseguir chicas en el Sunset Trip de Hollywood aún siendo unos pelagatos— resultó ser el primer corte de difusión del disco debut. Si bien con este solían abrir sus recitales, no fue un gran éxito en las radios, lo que sí consiguieron con el siguiente corte, Welcome To The Jungle. En la composición participó West Arkeen, colaborador habitual del grupo que murió en 1997 de una sobredosis.

J

Japón, 1992

Algo tiene Japón que ha sido escenario de grandes noches para el rock. Ahí hicieron historia The Beatles, en 1966 en el Budokan; ahí Deep Purple grabó el que para muchos es el mejor disco en vivo de la historia del género, Made in Japan (1972); y ahí Guns N’ Roses tuvo una de sus mejores noches. Fue la tercera y última de sus fechas en el Tokyo Dome, el 22 de febrero de 1992, ante 40.000 personas, por el Use Your Illusion Tour. Tan buena fue la actuación de la banda —que entonces era oficialmente un sexteto, con Matt Sorum en la batería, Gilby Clarke en la segunda guitarra y Dizzy en los teclados— que el siempre quisquilloso Axl no puso ningún reparo a que fuera comercializado en video.

K

Knockin’ On Heaven’s Door

Este tema de Bob Dylan, compuesto para la banda de sonido de la película Pat Garret & Billy The Kid, de 1973, fue adoptado por los californianos, ya como una power ballad, desde 1987. Se convirtió en un caballito de batalla. Otro cover muy exitoso que grabaron fue Live And Let Die, de Paul McCartney. En su EP de 1986 incluía a Nice Boys de Rose Tatoo y Mama Kin de Aerosmith.

L

Lies

Aprovechando su exitoso debut, GN’R edita su segundo disco en noviembre de 1988. Lies es un disco raro: la primera mitad es la reedición de su EP de 1986 y la segunda son temas acústicos. La balada Patience, lo más dulce que hayan grabado nunca, fue lo más perdurable también, más allá de la polémica que generó One On A Million (ver O). Used To Love Her y una revisión de You’re Crazy también merecen atención. La portada asemeja un periódico tipo tabloide, bien sensacionalista.

M

Montevideo

La del 2 de octubre en el Estadio Centenario será la segunda vez de Guns N’ Roses en ese mismo lugar. La primera vez fue bastante peculiar. Iba a comenzar a las 21 horas del 18 de marzo de 2010, pero arrancó en la madrugada del 19 de marzo, ya que a la hora señalada Axl Rose —que volaba separado del resto de la banda— estaba en suelo brasileño. Nada nuevo para él, acostumbrado en todos estos años a hacerse esperar hasta lo exasperante. Arrancó pasada la una y resultó ser un tour de force para el público que resolvió aguantar firme, ya que el show duró dos horas y media. En ese momento, la banda era Axl y Dizzy como recuerdo de las épocas de oro, y varios de los músicos descartables que pasaron por GN’R entre 1997 y 2016. Se espera ahora más puntualidad.

N

November Rain

Esta power ballad —género que cultivaron como pocos y les valió miradas de reojo de los metaleros más ortodoxos—, incluida en el disco Use Your Illusion I, es digna de destaque por varias aristas. Tiene un tremendo solo de Slash, un tono efectivo entre conmovedor y épico, y un excelente videoclip dirigido por Andy Morahan. Es la canción más extensa de la historia (8:57 minutos) en entrar al Top 10 de la Billboard. Es, ante todo, un gran tema, que demostraba que Axl, cuando no era un tipo potencialmente autodestructivo, tenía mucho talento.

Ñ

New line up

(Apegarse en la fonética inglesa: “Ñu lainap”). Cuando a mediados de los 90 Axl se puso además de intratable tiránico, GN’R se transformó en una puerta giratoria de músicos. Entre los guitarristas estuvieron Paul Tobias, Robin Finck, DJ Ashba o Buckethead; entre los bateristas, Josh Freese y Bryan Mantla. Cuando Slash y Axl hicieron las paces, se sumó Duff y las cosas comenzaron a parecerse a como eran antes. La formación actual se completa con Dizzy Reed en los teclados como lo está desde 1990, Richard Fortus en la segunda guitarra, Frank Ferrer en la batería y la tecladista y vocalista Melissa Reese.

O

One In A Million

En aquel momento, la publicación de esta canción, en el disco Lies de 1988, generó controversia. Hoy, directamente, hubiese sido la lápida a su carrera. La historia fue así: un hombre negro le quiso robar a Axl en una parada de bus en Los ángeles y el tipo, furioso, escribió una letra plagada de discriminación contra los faggots (un término muy despectivo para referirse a los homosexuales), niggers (lo mismo pero para la población negra) y los inmigrantes. Esta canción incluso generó tensiones internas, ya que Slash tiene raíces afro. Con el tiempo, el cantante y compositor manifestaría arrepentimiento, pero el daño ya estaba hecho.

P

Paradise City

Así como It’s So Easy era —y suele ser aún— la canción con la que abren sus recitales, Paradise City era en sus mejores momentos —y suele serlo ahora— el tema con el que la banda cierra sus presentaciones en vivo. Potente y celebratoria declaración rockera de principios, fue fruto de un trabajo colectivo de composición, lo que quedó reflejado en el disco debut y sobre el escenario.

Q

Queen

En noviembre de 2018, en una entrevista en Atlas, revista de la aerolínea Etihad Airways, Axl Rose dijo que Freddie Mercury es “el mejor frontman de todos los tiempos” y Queen “la mejor banda”. Su admiración por el nacido en Zanzíbar es conocida, al punto que puso a su grupo a disposición para el recital homenaje de 1992 ni bien se conoció su muerte, en noviembre de 1991. Axl siempre quiso que GN’R manejara la amplitud de estilos en los que se movía Queen, cuarteto que supo abrevar en el heavy metal, sobre todo en sus inicios.

R

Rafael

Raffaello Sanzio (1483-1520), más conocido como Rafael, es uno de los grandes artistas italianos del Renacimiento, al nivel de Leonardo Da Vinci y Miguel Angel Buonarroti. El inmenso fresco La Escuela de Atenas, de 5 por 7, 70 metros, hoy en los Museos Vaticanos, es una de sus obras más celebradas. Un fragmento de esa obra, que muestra a dos personas, una tomando nota y otra observando, fue usada en las portadas de los discos Use Your Illusion I y II. ¿Una alusión al renacimiento en sus álbumes más eclécticos? ¿Un ejercicio de humildad escogiendo a dos anónimos habiendo tanto sabio inmortalizado en el fresco? ¿Una postura megalómana considerando sus portadas anteriores? Vaya uno a saber.

S

Saul Hudson

Con ese nombre nació en Londres, Inglaterra, el 23 de julio de 1965 quien para el mundo sería conocido como Slash. Su madre, una diseñadora de vestuario, tuvo un romance fugaz con David Bowie. Fanático del ciclismo acrobático, hubiera arrancado para ese lado de no hacerse amigo de un tal Steven Adler, quien le presentó a su vez a unos tales Axl e Izzy. Sus rulos tapados por un sombrero de copa, cigarrillo a medio fumar en los labios y una Gibson Les Paul al hombro terminaron concentrándose en una imagen icónica del rock. Quizá sea el último guitar hero de la historia y, sin dudas, la otra gran figura de la banda, además de Axl.

T

The Spaghetti Incident?

Posiblemente sea lo menos recordado de su discografía. En 1993, mientras seguían en su interminable Use Your Illusion Tour, la banda grabó este disco de versiones compuesto por canciones punk y glam que les habían influido. Since I Don’t Have You, de The Skyliners, fue lo más parecido a un hit. El disco incluye un corte oculto, Look At Your Game, Girl, de Charles Manson. Único álbum oficial que incluye al guitarrista Gilby Clarke, es su trabajo menos vendido.

U

Use Your Illusion I y II

Para 1991, Guns N’ Roses podía ser considerada la banda más popular del mundo, pero solo tenía dos discos editados. Para contrarrestarlo decidieron presentar una obra mastodóntica: dos álbumes dobles puestos a la venta el mismo día, el 17 de setiembre de 1991, uno más festivo y otro más lúgubre, que concentraba todo el rock del mundo en 30 canciones y dos horas y media de música: hard rock (You Could Be Mine, Right Next Door To Hell, Back Off Bitch), rock más clásico (Dust N’ Bones, Pretty Tied Up), covers (Knockin’ On Heaven’s Door, Live And Let Die), rap (My World), funk (Locomotive), blues (You Ain’t The First) y baladas (Yesterdays, November Rain y dos versiones de Don’t Cry). El éxito fue colosal, GN’R estaba en la cumbre, desde ahí solo cabía bajar.

V

Velvet Revolver

¿Puede ser considerado un spin-off de Guns N’ Roses? Este es un supergrupo creado en 2002 por Slash, Duff y Matt Sorum. Este último fue el baterista de GN’R entre 1990 y 1997, cuando fue despedido por (faltaba más) problemas con Axl. También estaba el cantante Scott Weiland, quien fuera voz de Stone Temple Pilots. Grabaron dos discos e hicieron algún ruido, hasta la muerte de Weiland en 2015. Al año siguiente, Slash y Duff volvieron al viejo amor.

W

Whisky A Go Go

Este es un club musical instalado en Hollywood, pero en un Hollywood de cero glamour. Ubicado en Sunset Boulevard, fue cuna de grandes bandas de rock californianas. Una de las primeras fue The Doors, a la que le siguieron Frank Zappa And The Mothers Of Invention o Mötley Crüe. Guns N’ Roses cimentó su fama en frenéticas presentaciones ante algunos cientos de personas que pueden jactarse de ser sus fans de primera hora entre 1986 y 1987. La primera vez que sonaron Mr. Brownstone o Sweet Child O’ Mine fue ahí.

X

Generación X

Así se llamaba una revista argentina, destinada al público adolescente, de alta circulación al inicio de la década de 1990. Su momento cumbre fue durante las recordadas visitas de Guns N’ Roses a Argentina en 1992 y 1993, excelentes recitales pese a los temores iniciales de desmanes y destrozos. Hoy resulta curioso que en esa revista se fomentara una rivalidad al estilo Beatles vs. Stones, pero con los gunners (fans de GN’R) contra los joyriders (seguidores del dúo pop sueco Roxette, también por entonces en la cresta de la ola); era algo así como que se pelearan los hinchas de Carrasco Polo con los del Club Ciclista Fénix.

Y

You Could Be Mine

Fue el primer corte de difusión de los Use Your Illusion e incluido en la banda de sonido de Terminator II (1991), de Arnold Schwarzenegger, que participaba del videoclip. Con una batería galopante de arranque, es una excelente muestra de heavy metal de libro, que perfectamente podría haber sido incluida en el disco debut; de hecho, fue compuesta por esos años, aunque no fue terminada a tiempo. Fue uno de los últimos aportes creativos de Izzy Stradlin a la banda.

Z

Izzy

Perdónese esta nueva disgresión, pero lo vale. Izzy Stradlin, cuyo verdadero nombre es Jeff Isbell, nació en el mismo pueblo que Axl Rose, Lafayette, el 8 de abril de 1962. Eran paisanos, de la misma edad, y con la misma tendencia a meterse en líos. También fue fundador de GN’R. No solo eso: fue autor y coautor de muchos de los grandes éxitos de la banda. Su pluma está detrás de casi todos los temas del Appetite…, de Patience y Used To Love Her en Lies, y de Don’t Cry, 14 Years, Dust N’ Bones, Pretty Tied Up y You Could Be Mine en los monstruosos dobles de 1991. Fue también el primero en desintoxicarse, lo que hizo que no quisiera aguantar más el bardo de los demás y bajarse del carro a fines del 91. Pruebas a la vista: la banda nunca volvió a hacer discos tan buenos ni grabar canciones tan emblemáticas. Un año antes, Steven Adler, el baterista con el que llegaron al estrellato, ya había sido despedido por no superar su adicción a las drogas, demasiada aun para los márgenes de tolerancia de la banda.