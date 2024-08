Lo nuevo de Bajofondo

Lo que más me gusta de este disco es cómo se concibió. A partir de algunas ideas muy básicas, bastante improvisación y con una dinámica de resolver en el momento mucho de la composición.

Hay una urgencia en el disco, dada por muchas causas, que le da una inmediatez que me encanta. Es el "ahora", el "aura" que permea todo el álbum.

¿Cuál es tu tema favorito de este disco y por qué?

Nunca me gustó eso de elegir un tema favorito. Para mí, los temas son como hijos. ¿Cuál es tu favorito?

¿Qué cambió en la banda desde Bajofondo Tango Club, hace casi 20 años, a Aura?

Pienso que hay muchas cosas ahora que son distintas a cuando comenzamos, pero que al mismo tiempo nada ha cambiado. Hoy tenemos definitivamente una identidad sonora, lírica y estética muy clara que nos permite abordar distintos géneros sin dejar de ser nunca Bajofondo. Eso responde a una madurez y un crecimiento, pero pienso que seguimos con un nivel de inocencia, peligro e intensidad en la búsqueda de lo que hacemos que es propio de los principiantes.

Tengo una letra de una canción que creo resume mejor todo esto: "Y volvemos hoy, a cambiar, para ser siempre los que fuimos".

Juan Campodónico

¿Qué es lo que más te gusta de este disco y por qué?

Me gusta que es muy distinto de lo que está sonando en esta época, prácticamente la antítesis de los sonidos que están de moda. No hay voces con autotune, ni ningún loop electrónico bajado de internet. Es un disco orgánico, hecho a mano con gran libertad. Surge de grabarnos a nosotros improvisando, tocando todos juntos al mismo tiempo en el mismo cuarto.

¿Cuál es tu tema favorito de este disco y por qué?



Me gustan todos, pero les invito a escuchar Trapecista y cuando lo escuchen imaginen a Nadia Comaneci haciendo sus volteretas con esta música.

¿Qué cambió en la banda desde Bajofondo Tango Club, hace casi 20 años, a Aura?



En Bajofondo Tango Club (el disco) no éramos aún una banda. Fue un proyecto discográfico de productores y colaboraciones que creamos con Gustavo Santaolalla, que nos permitió reunir las ideas básicas e ir interactuando con músicos y conociendo a quienes luego nos consolidaríamos como Bajofondo la banda.

Crecimos y nos desarrollamos en público. Ese fue el espíritu. Lo bueno de Aura, 17 años después, es que seguimos reinventando nuestra manera de ser Bajofondo. La música se ha expandido mucho estilísticamente, pero desde que se consolidó el grupo, ya en el disco Mar Dulce, somos los mismos integrantes.

Luciano Supervielle

¿Qué es lo que más te gusta de este disco y por qué?



Su identidad propia en relación con los anteriores. Cada disco de Bajofondo se conecta con los demás, de manera más evidente o más sutil, y al mismo tiempo cada uno tiene su propia identidad que lo define. Y si bien recién ahora que Aura ve la luz, y por lo tanto empezaremos a comprenderlo mejor a medida que lo toquemos y que recibamos el retorno de la gente, dentro de las cosas que lo hacen único diría que está esta especie de consagración de la libre improvisación. Es decir, cada tema en esencia nace de una improvisación, que define el punto de partida sobre el que luego construimos la composición y el arreglo final. Pero en definitiva, cada obra conserva esa energía original, salvaje e intuitiva, del hecho de tocar sin ataduras.

¿Cuál es tu tema favorito de este disco y por qué?



El o los temas preferidos de un disco suelen ser algo dinámico, que va cambiando con el tiempo. Pero si en este momento tuviera que elegir alguno quizás te diría Clueca la Cueca. Porque condensa el espíritu global del disco, un viaje que te va llevando por diversos y sorprendentes caminos y paisajes.

¿Qué cambió en la banda desde Bajofondo Tango Club, hace casi 20 años, a Aura?



Todo y nada, seguimos recorriendo un camino juntos, creciendo y evolucionando como grupo y como personas, fuimos construyendo un estilo propio a través de los años, pero seguimos conservando esa inquietud primigenia de siempre reinventarnos.

Martín Ferrés

¿Qué es lo que más te gusta de este disco y por qué?

La libertad en la experimentación, la retroalimentación con mis compañeros y salirse de los propios límites para dar lo mejor es lo que más me gusta de este disco.

¿Cuál es tu tema favorito de este disco y por qué?



Imposible decidirme por uno, me siento muy representado artísticamente en cada momento de cada uno de los temas del disco.

¿Qué cambió en la banda desde Bajofondo Tango Club, hace casi 20 años, a Aura?

Creo que todos somos personas inquietas y con una imperiosa necesidad de búsqueda. Esto, indefectiblemente, hace que uno se vaya modificando, cambiando en varios aspectos. Algo interesante es que en cada una de estas reencarnaciones volvemos a elegirnos; esto me lleva a pensar que en la esencia, en lo más profundo de Bajofondo, no cambió nada.

Javier Casalla

¿Qué es lo que más te gusta de este disco y por qué?

Lo que más me gusta de éste disco es el clima psicodélico que rezuma, lograr que esa síntesis bajofondera que se originó hace 20 años con una búsqueda de fusionar tango y electrónica, y que luego al abrigo de muchos shows, giras, canciones y álbumes fue mutando hacia algo mucho más original, personal y orgánico, hoy la hayamos podido teñir con elementos folklóricos y rockeros, progresivos y psicodélicos, todas músicas que escucho y amo desde muy chico, es algo que me llena de orgullo y felicidad.

¿Cuál es tu tema favorito de este disco y por qué?



Es muy difícil la elección, ya que hay mucha música que adoro y que significa demasiado para mí, como mis dos aportes originales al álbum, que son Flor de Piel y A las 7, pero creo que mi favorita es Clueca la Cueca, porque es rockera, tanguera y folclórica. Tiene ese riff de (Eduardo) Rovira pero tocado por una banda de rock progresivo, con los intermezzos de Gustavo que parece Atahualpa Yupanqui tocando la guitarra eléctrica, y hacia el final se va al espacio, a una cosa totalmente setentera, hasta irse en fade out. ¡Me encanta!

¿Qué cambió en la banda desde Bajofondo Tango Club, hace casi 20 años, a Aura?



Crecimos mucho, viajamos por todo el mundo, creo que nos hizo muy bien confrontar esa música, que era experimental y de laboratorio en su génesis, con las necesidades de la gente por las noches del mundo, con el baile, con la diversión, pero también con la reflexión, la emoción, ese ida y vuelta con los públicos más diversos nos hizo resignificar y magnificar nuestra propia música y nuestra propia voz hasta llevarla a lugares que al principio no imaginábamos. Parte de todo eso quedó plasmado en nuestro nuevo disco.

Adrián Sosa

¿Qué es lo que más te gusta de este disco y por qué?

Lo que más me gusta es la manera en que fue hecho. Es un álbum que tuvo un proceso muy de banda, de experiencia humana y de convivencia entre nosotros como personas, con la música interactuando tal vez como excusa o como premisa. Creo que es algo que antes no habíamos experimentado, somos una banda que ha pasado más tiempo juntos fuera de nuestras casas de gira que en cualquier otra situación, y creo que era algo que nos debíamos.

¿Cuál es tu tema favorito de este disco y por qué?



Mi tema favorito es Camine, porque representa un montón de cosas al mismo tiempo. Fue el primer tema que hicimos de este disco, fue el germen, es la canción que tiene el álbum, la letra es simple pero profunda, significa y resume una sensación y sentimiento que creo es común a todos en la banda y a cada uno en particular también, es rockero y tiene un beat en el estribillo que disfruto mucho al tocarlo. Otro tema que me emociona mucho es Absente.

¿Qué cambió en la banda desde Bajofondo Tango Club, hace casi 20 años, a Aura?



Creo que la pregunta sería más qué quedo en la banda después de casi 20 años. Cambió todo muchísimo, pero uno solo se da cuenta al ver los videos del comienzo, y si bien es importante decir que la esencia y la magia inicial sigue estando intacta y se nota, lo demás a cambiado radicalmente, desde lo estético, lo musical, el performance y también está el cambio que cada uno tuvo como ser humano y persona a lo largo de casi dos décadas.

Gabriel Casacuberta

¿Qué es lo que más te gusta de este disco y por qué?



Una de las cosas que más me gusta de este álbum es la forma en que lo hicimos: juntarnos como amigos que somos y colgarnos por horas a improvisar libremente, sobre ideas que aportamos entre todos, repitiéndolas como un mantra hasta entrar en una especie de estado hipnótico y reinventándolas hasta llevarlas a su mejor expresión, grabando cada momento de esa cascada espontánea de comunión cómplice para no perder ninguna idea ni ningún impulso. Por eso, mucho de lo que salió ahí no sabemos bien cómo surgió, sino que se fue dando misteriosamente. Es por eso que para mí este álbum tiene mucho que ver con el inconsciente.

¿Cuál es tu tema favorito de este disco y por qué?



Realmente no tengo un tema favorito. Me gustan por igual. Pero sí me vienen rachas en las que durante unos días escucho más un tema que los demás, aunque siempre hay un balance natural en el que cada tema pasa a su tiempo por este primer plano. Estoy hablando de este primer momento en el que aún estamos a punto de salir a tocar esta música en vivo y supongo que eso también afectará nuestra forma de escuchar. Dicho esto, digo que el tema que estuve escuchando más en los últimos días es Absente.

¿Qué cambió en la banda desde Bajofondo Tango Club, hace casi 20 años, a Aura?



Alguien me dijo que cada siete años se renuevan todas las células del cuerpo humano con excepción de las neuronas. Si eso es cierto, ya pasaron dos de esos ciclos, así que deberíamos haber cambiado bastante. Sin embargo, estamos bastante iguales, canas más, canas menos. Como grupo creo que nos conocemos mucho más entre nosotros, en lo personal y en lo musical. Hay mucha más complicidad de haber pasado tantas veces por las mismas situaciones, escenarios, hoteles, aviones, trenes, buses. Cada uno puede adivinar adónde va el otro desde el vamos. Eso es muy bueno para la música.