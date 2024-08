One Hit Wonders: dueños de un solo podio

Hay deportes, sobre todo los colectivos, donde prima la lógica. Se da como por un hecho que en el rugby, difícilmente un cuadro débil (no uno mediano, débil) derrote a una potencia. En el fútbol, en cambio, los batacazos son comunes. En las disciplinas individuales la dinámica de lo impensado tiene más prevalencia: un piñazo que sale de la nada, un malestar físico del favorito que le impide estar concentrado, o simplemente un día en que todos los astros se le alinearon a un perfecto desconocido.

En el número anterior, Galería inició una serie sobre los denominados one hit wonders (maravillas de un solo éxito) en el mundo en el cual este concepto nació: la música. Sin embargo, este es extrapolable a otros mundos. En esta entrega, por caso, se habla del deporte.

La mayor sorpresa. Si sos un boxeador mediocre, si se te filtró el secreto a voces de que la pelea no tiene mayor intención que darle el gusto al público japonés de ver casi un entrenamiento de lujo del campeón en un ring de Tokio, que las apuestas te tienen perdiendo 42 a 1, que tu récord de 29 victorias, un empate y cuatro derrotas parece una risa a la hora de enfrentar esa invicta máquina de demolición llamada Mike Tyson, y para peor tenés el ánimo por el piso porque tu madre falleció de una larga enfermedad tres semanas antes, lo mejor que podés hacer es cobrar los US$ 1.300.000 de tu bolsa y tratar de no ir a la lona de forma indigna al segundo piñazo más o menos bien dado.