Barcelona celebra al genio de Antoni Gaudí con un año de homenajes

Pocas ciudades pueden decir que su silueta está firmada casi con nombre y apellido. En el caso de Barcelona , buena parte de su identidad visual —con torres que se elevan hacia el cielo, fachadas onduladas y mosaicos de colores— lleva el sello inconfundible de Antoni Gaudí.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Gaudí —nacido en Reus, ciudad de la provincia de Tarragona, en la comunidad autónoma de Cataluña— llegó a la Barcelona de fines del siglo XIX cuando la ciudad crecía, se industrializaba y buscaba una estética propia. Allí encontró mecenas, desafíos técnicos y, sobre todo, libertad para experimentar. En cuatro décadas dejó su sello en edificios que hoy forman parte del recorrido obligado de cualquier visitante: la imponente Sagrada Familia, la singular fachada de Casa Batlló, las chimeneas escultóricas de La Pedrera y los extravagantes senderos del Park Güell.

Cien años después de su muerte, Barcelona no recuerda a un arquitecto del pasado, sino a una figura que sigue definiendo su presente urbano y cultural. Por eso, su centenario se celebrará con una programación especial que incluirá conciertos, exposiciones y actividades en sus edificios más emblemáticos, una manera concreta de volver a poner su legado en primer plano.

La conmemoración del centenario de Antoni Gaudí tiene su epicentro en la Sagrada Familia, el proyecto al que dedicó los últimos años de su vida y que, un siglo después de su muerte, continúa en construcción. Bajo el lema “ Sagrada Familia 2026. El sueño de un genio ”, la basílica despliega una programación especial, iniciada en octubre de 2025, que se extenderá hasta diciembre de este año.

El calendario incluirá celebraciones litúrgicas, conciertos y propuestas abiertas al público que buscan reforzar el vínculo entre el templo y la ciudad. Entre las fechas destacadas, figura el 19 de marzo, aniversario de la colocación de la primera piedra, cuando se realizará un concierto con el Orfeó Català. También se prevé la inauguración de una exposición conmemorativa sobre los 144 años de historia compartida entre la basílica y Barcelona, así como jornadas de puertas abiertas destinadas a vecinos de la zona.

Ph Sagrada Familia Instalación de la cruz que corona la Torre de Jesucristo, en la Sagrada Familia. AFP

El 10 de junio, día exacto en que se cumplen 100 años de la muerte de Gaudí, tendrá lugar una misa y actos conmemorativos especiales dentro de la Sagrada Familia. La jornada coincidirá, además, con la finalización e inauguración de la Torre de Jesucristo, que con 172,5 metros convertirá a la basílica en la iglesia más alta del mundo.

A lo largo del año también se realizarán conferencias internacionales sobre arquitectura y patrimonio, proyecciones audiovisuales especiales sobre las fachadas del templo y la presentación de un libro que reunirá investigaciones actualizadas, material de archivo y fotografías inéditas sobre la evolución constructiva de la Sagrada Familia y el legado de Gaudí.

Ph Sagrada Familia2 Interior de la Sagrada Familia. AFP

En cuanto al acceso, autoridades adelantaron que muchas de las actividades estarán sujetas a inscripción previa o invitación, debido al aforo limitado del templo, cuya capacidad se regula estrictamente por motivos de seguridad y conservación. Para los conciertos y celebraciones centrales se prevé un sistema de reserva anticipada a través de los canales oficiales, mientras que las exposiciones y visitas especiales funcionarán con entradas similares a las habituales. La recomendación será planificar con tiempo, ya que se espera una fuerte demanda internacional.

La programación tendrá un cierre simbólico en la Navidad, cuando el templo integrará el espíritu del centenario a las celebraciones navideñas, con una liturgia especial y propuestas musicales acordes a la fecha.

La ciudad como escenario

Más allá de la basílica, el centenario se desplegará por toda Barcelona con una agenda cultural que buscará sacar a Gaudí del templo y devolverlo a las calles. Varios de sus edificios más emblemáticos tendrán programación especial, con horarios extendidos, recorridos temáticos y actividades nocturnas.

Park Guell Park Güell, construido entre 1900 y 1914, en Barcelona. AFP

Casa Batlló prevé intervenciones artísticas contemporáneas y experiencias inmersivas que dialogarán con su fachada, mientras que La Pedrera reforzará su ciclo de conciertos en la azotea y sumará recorridos centrados en la innovación estructural del arquitecto. En Park Güell se organizarán actividades al aire libre, propuestas familiares y visitas guiadas que pondrán el foco en el vínculo entre naturaleza y arquitectura, una de las claves del universo gaudiano.

La música también tendrá un rol destacado. El Barcelona Obertura Ciutat de Clàssica organizará conciertos en espacios modernistas, y el Palau de la Música Catalana será uno de los escenarios centrales de la programación dedicada al centenario. A esto se sumarán proyecciones audiovisuales, ciclos de conferencias, presentaciones de libros y exposiciones temporales en museos y centros culturales.

Donde todo comenzó

Reus Recreación del taller del arquitecto en los últimos años de su vida, en el Gaudí Centre, en Reus. AFP

Aunque el epicentro de las celebraciones estará en Barcelona, el centenario también tendrá su propio capítulo en Reus, la ciudad donde nació Antoni Gaudí en 1852, situada a unos 100 kilómetros de la capital catalana.

Allí, el Gaudí Centre organizará exposiciones temporales centradas en su etapa formativa, visitas guiadas por lugares vinculados a su infancia y experiencias interactivas para acercar su universo creativo a nuevos públicos. También se prevén rutas urbanas por el Reus modernista, ciclos de conferencias sobre su legado, talleres educativos para escolares y actividades en plazas y espacios culturales.

Además de conciertos y presentaciones de libros, habrá propuestas gastronómicas inspiradas en la tradición local de fines del siglo XIX, como una forma de recrear el contexto en el que creció el arquitecto.

Tras las huellas de Gaudí

Para quienes quieran descubrir la obra de Antoni Gaudí, Barcelona es el punto de partida inevitable. En la ciudad se concentran algunos de sus edificios más conocidos, como la Sagrada Familia, la Casa Batlló, La Pedrera, el Park Güell, el Palau Güell y la Casa Vicens.

A este recorrido se suman otras obras menos conocidas pero igualmente interesantes, como la Torre Bellesguard, el Colegio de las Teresianas, la Casa Calvet y los Pabellones de la Finca Güell, célebres por su portón de hierro con forma de dragón. También en las afueras de la ciudad se encuentra la Cripta de la Colonia Güell, considerada un laboratorio arquitectónico previo a la Sagrada Familia.

Casa Vicens Casa Vicens, primera gran obra de Antoni Gaudí, construida entre 1883 y 1885 en Barcelona. AFP

Su producción fuera de Cataluña, aunque más acotada, resulta clave para comprender su evolución. En Comillas está El Capricho de Gaudí, una villa de verano con claras influencias orientalistas. En León se alza la Casa Botines, obra modernista con aires medievales, y en Astorga puede visitarse el Palacio Episcopal de Astorga, de inspiración neogótica.

Además de estos edificios, Gaudí diseñó mobiliario, luminarias, rejas, picaportes y numerosos elementos decorativos integrados a cada proyecto. Para él, la arquitectura debía concebirse como una obra total, en la que estructura, forma y detalle respondieran a una misma lógica estética y simbólica. Muchas de esas piezas pueden verse hoy en sus casas abiertas al público, donde el interiorismo forma parte esencial de la experiencia.

Recorrer estas obras permite comprender las distintas etapas y matices de su estilo y comprobar que, más allá de la postal turística, dejó un patrimonio vivo que sigue marcando el paisaje urbano español y atrayendo millones de visitantes cada año.

Un debate cerrado

En medio de los festejos, apareció una noticia inesperada. Un estudio reciente confirmó que el Xalet del Catllaràs, una construcción situada en los bosques del Bergadá, en los Pirineos catalanes, fue diseñado por Gaudí a comienzos del siglo XX. Durante décadas, la autoría había sido objeto de debate entre especialistas.

Xalet del Catllaras Xalet del Catllaràs, refugio de montaña en los Pirineos catalanes cuya autoría de Antoni Gaudí fue confirmada recientemente por investigadores.

La investigación, dirigida por el arquitecto y profesor Galdric Santana desde la Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña, analizó planos, geometrías y soluciones constructivas del edificio y concluyó que corresponden claramente al lenguaje del creador de la Sagrada Familia. El chalet fue proyectado entre 1901 y 1908 por encargo del empresario Eusebi Güell para alojar a ingenieros que trabajaban en minas y fábricas de cemento de la zona.

Según los investigadores, el arquitecto habría diseñado el proyecto, aunque no dirigió personalmente la obra, que sufrió modificaciones durante su ejecución, lo que explicaría por qué nunca reivindicó públicamente su autoría.

Intriga entre mosaicos

Para quienes sueñan con Barcelona pero no pueden permitirse el viaje, la serie Ciudad de sombras —inspirada en la novela El verdugo de Gaudí, de Aro Sáinz de la Maza, y estrenada recientemente en Netflix— ofrece una manera diferente de acercarse al universo de Antoni Gaudí, a través del suspenso y la intriga.

Embed

La trama comienza con un crimen impactante en la fachada de La Pedrera y sigue al inspector Milo Malart y a la subinspectora RebecaGarrido mientras investigan una serie de asesinatos que parecen seguir un patrón relacionado con la arquitectura del modernismo catalán. A lo largo de seis episodios, el espectador recorre lugares como La Pedrera, el Palau Güell, la Cripta de la Colonia Güell y otros rincones de Barcelona, incluyendo espacios que normalmente no están abiertos al público, como patios interiores, azoteas y escaleras ocultas.

Aunque la serie ha sido elogiada por combinar el suspenso con un retrato detallado de la Barcelona de principios del siglo XX y la obra de Gaudí, algunos críticos advierten que se toma ciertas licencias con los hechos históricos y la vida del arquitecto.

La presencia de la arquitectura de Gaudí en la cultura contemporánea no se limita a esta serie. El documental Antonio Gaudí, dirigido por el japonés Hiroshi Teshigahara, recorre edificios como la Sagrada Familia y el Park Güell a través de una propuesta visual centrada en sus formas y estructuras. Incluso en el mundo de los videojuegos algunos analistas han señalado similitudes entre sus formas orgánicas y ciertos escenarios de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, donde arquitectura y naturaleza aparecen estrechamente vinculadas.

Ecos de admiración

Antoni Gaudi Antoni Gaudí.

La vida de Antoni Gaudí fue, según quienes lo conocieron o estudiaron su obra, tan singular como su arquitectura. El también arquitecto Lluís Domènech i Montaner, uno de sus maestros, advirtió ya en su etapa de formación que estaba ante un alumno de talento excepcional, aunque poco convencional.

Quienes lo trataron hablaban de un hombre reservado, de hábitos austeros y profundamente religioso. El escultor Josep Maria Subirachs, que décadas después trabajaría en la continuación de la Sagrada Familia, lo describió como un creador con una visión total, capaz de concebir cada detalle, desde la estructura hasta el simbolismo, como parte de un mismo mensaje. El pintor Joan Miró destacó la conexión de Gaudí con la naturaleza y con una identidad profundamente catalana, mientras que el crítico Robert Hughes subrayó cómo su obra desafiaba las categorías tradicionales del arte y la arquitectura.

Más allá de España, arquitectos y artistas internacionales también se sintieron impresionados. Le Corbusier destacó la originalidad estructural de su obra y la manera en que desafiaba las reglas académicas, mientras que Salvador Dalí celebró su imaginación desbordante y su capacidad de convertir la arquitectura en experiencia sensorial. Incluso el escritor George Orwell, que vivió en Barcelona durante la guerra civil, dejó descripciones del fuerte carácter visual de la ciudad, una impresión que muchos asocian con la arquitectura de Antoni Gaudí.