Se estrena La casa Gucci, la última película de Ridley Scott

Un imperio del lujo que empieza con un botones y su idea de diseñar equipaje, y termina, trágicamente, tres generaciones después es, sin duda, material jugoso para una película. Lo supo Ridley Scott pero antes lo supo su esposa y productora, Giannina Scott. Cuando cerró el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed (2001, traducido al español simplemente como La casa Gucci), de Sara Gay Forden, se propuso conseguir los derechos para llevarla al cine; la lucha de poder entre miembros de una familia y el telón de fondo de una firma de alta costura le resultaron fascinantes. La película se concretó, en parte, gracias a su tenacidad.