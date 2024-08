Los artistas y sus gatos: amor, fascinación e inspiración

Enigmáticos, elegantes y exóticos. También astutos, ágiles y curiosos. Sabios, torpes y escurridizos. Independientes, solitarios e individualistas. Y también: salvajes, tiernos y adorables, generosos y juguetones, gregarios y amistosos. Los gatos despiertan fascinación y admiración en el mundo de la creación, en especial entre los escritores

Para Charles Bukowski, los animales eran fuente de inspiración. “No saben mentir”, dijo. “La tele me pone enfermo en cinco minutos, pero miro a un animal durante horas y solo veo gracia y gloria, la vida tal y como debería de ser”. Los gatos le resultaban criaturas fascinantes, llegó a tener nueve en su apartamento, en su mayoría, callejeros y sin castrar. Bukowski plasmó esa fascinación en poemas y relatos breves. “En mi siguiente vida, quiero ser un gato”, escribió. “Para dormir 20 horas diarias y esperar a que me den de comer. Para no hacer nada y lamerme el culo”. Los gatos fueron generosos proveedores de metáforas: “No me gusta que el amor sea una orden, una búsqueda. Tiene que venir a tu encuentro como un gato hambriento a la puerta de tu casa”.

En Gatos (Ediciones Continente, 2015), Abel Debritto, uno de los mayores especialistas en la vida y obra del autor de Factotum, compiló poemas, relatos, apuntes, borradores nacidos de la inspiración y el asombro que estos animales generaban en Bukowski. “Los muy malditos me despiertan por la mañana para que los deje salir. Si no lo hago, se cargan el mobiliario. Pero son unos animales hermosos y maravillosos. Son la serenidad en persona”, escribió. En otro texto se lee: “Los gatos no tienen nada en cuenta, por eso cuando atrapan un pájaro no lo sueltan. Son un claro ejemplo de que cuando los elementos de la naturaleza entran en juego no hay nada que hacer. El gato es un diablo hermoso, nunca mejor dicho”. Y también: “Ojalá fuera tan hombre / como gato es él”.

Bukowski, por supuesto, no es el único hechizado. Abundan los casos de escritores que han compartido sus vidas con felinos. Albert Camus tuvo un gato negro al que llamó Étranger, en alusión a su primera novela, El extranjero. En Gato encerrado, William Burroughs se refirió a ellos como “compañeros psíquicos” y “enemigos natos del Estado”. Allí escribió: “El gato no ofrece ningún servicio. El gato se ofrece a sí mismo. Por supuesto busca cariño y protección. El amor no se compra a cambio de nada. Como todas las criaturas puras, los gatos son prácticos. Los perros comenzaron como centinelas. Es su función principal en la granja y en la aldea, alertar de lo que acecha, como cazadores y guardianes, y por eso odian a los gatos”. Sobre el final de sus días, Allen Ginsberg le preguntó si quería ser amado. “Depende, ¿por quién o qué? Por mis gatos, definitivamente”, respondió el autor de El almuerzo desnudo.

Raymond Chandler tuvo una gata persa, Taki, a quien adoraba y decía que era su secretaria. “Ha estado conmigo desde que empecé a escribir, casi siempre sentada sobre el papel que quería usar o la copia que quería revisar, apoyada a veces contra la máquina de escribir, a veces mirando serenamente por la ventana desde un ángulo de mi escritorio como diciendo: ‘Lo que estás haciendo no es más que una pérdida de tiempo, compañero’”.