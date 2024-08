Jorge Drexler tocó en el Festival La Serena en La Paloma

El festival cumplió la función de concientizar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente de La Paloma. “La Serena es un espacio con un estado semivirgen importante. Nosotros queremos hacer hincapié en que, en la situación actual, todavía se pueden salvar muchas cosas. Hemos ido a hablar con asociaciones de vecinos, entre las que hay una Comisión de Medio Ambiente que está haciendo un trabajo maravilloso. Le preguntamos a ellas —son todas mujeres— y nos dijeron que hay que cuidar la iluminación. Todavía no se han puesto luces públicas y es muy importante que se pongan solo las que hagan falta, que sean bajas y de un color cálido. Que no nos quiten el cielo. Cuidemos el bosque, que está sumamente descuidado. Vamos a trabajar junto con Bomberos, que tienen muy poca infraestructura. Queremos saber dónde están los hidrantes y hacer un trabajo de prevención de incendios, como ser desmalezar”, aseguró el músico. Durante los recitales se hizo énfasis en que había que dejar el lugar limpio, además se fomentó el no bailar en las dunas. “El sistema de dunas es el que mantiene la playa al oeste de La Paloma con arena móvil. En el lado este es que, como se ha construido al borde, el mar la está comiendo. Queremos hacer de La Serena un sitio especial, que sea un pequeño paraíso. Hay que poner cabeza”, enfatizó.

Sobre el festival comentó que “tiene un grado de espontaneidad muy grande”, en el sentido de que hay días en el que la playa estuvo preciosa y otros en los que soplaba el viento. Lo que sí se conservó a lo largo de los días fue el espíritu de los espectadores y de los artistas de compartir un tiempo unidos por la música.

Drexler recorre casi toda América Latina y España y es en esos viajes en los que va descubriendo nuevos talentos, a los que invita a sumarse a la movida de todos los veranos. “Los últimos cinco años de mi vida he estado en todos los países de Latinoamérica, menos Honduras; a todos los lugares que voy le cuento a la gente que, si quieren pasar unos días conviviendo con músicos, vengan al festival. Hay gente de Costa Rica que lleva 10 años sin faltar”. Además de los uruguayos este año se presentaron cantautores de España, Argentina, Brasil y México, entre otros países.

En esta edición subieron un peldaño y consiguieron el auspicio de Estrella Galicia, lo que les permitió que este encuentro de “pequeñísimas dimensiones” pudiera crecer. “La gente sigue viniendo porque tiene ganas, realmente es algo que nos gusta hacer. Estamos esperando que esto mantenga su carácter, en esta escala”, subrayó el músico, quien sostuvo que podrían haber montado un escenario mucho más grande para tocar para miles de personas, pero la idea es que el festival “crezca orgánicamente”.

“Estamos muy contentos de que esto se mantenga con un mismo carácter e igual espíritu pero que se haya expandido, y que aquello que pasaba en las casas particulares ahora suceda en la playa y en el cine de La Paloma. El año que viene sabiendo cómo es la cosa lo haremos de otra manera”, dijo en referencia a las localidades agotadas para los tres días en que tocó junto con Kevin Johansen, su hermano Daniel y otros artistas invitados.

Durante el encuentro, una gran diversidad de géneros y estilos fueron representados por músicos reconocidos y emergentes que se reunieron para compartir sus creaciones, brindando una experiencia excepcional.

Desde el 2 hasta el 8 de enero, en el espacio denominado Una Utopía Atlántica, se dio la oportunidad de apreciar la música iberoamericana, explorar nuevas formas de arte y reflexionar sobre nuestro papel en la protección del ambiente y el mar.

Cada noche, el escenario se desbordó con encuentros e intercambios entre el público y los artistas. Se trata de un formato de conciertos únicos y originales que se gestó en los años que estos artistas llevan encontrándose en La Serena.

Fotos: Mauricio Rodríguez