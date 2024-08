La sala principal de Espacio Teatro lleva ahora el nombre de Cristina Morán

“Nos unía una gran amistad y gran compañerismo porque fuimos compañeras de elenco en varias oportunidades, y gratitud porque en el 2009 la institución de Espacio Teatro sufrió un quiebre y ella siempre estuvo presente, no solo con la palabra. No le tembló la mano al firmar algo sin preguntarme de qué se trataba, y esas cosas se agradecen toda la vida”, expresó Filippi. “La última función que Cristina hizo, La pipa de la paz, con Hugo Giachino, era un jolgorio, no solo en el escenario sino en el camarín: ella siempre venía a tomar el té en este lugar chiquitito, por eso no se me ocurrió mejor nombre para esta sala”.