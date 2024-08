Se presentó el libro Ramón Díaz, Una biografía intelectual, escrita por Hernán Bonilla

“Margarita, la hija de Ramón Díaz, me propuso escribir este libro, y yo con algo de inconsciencia dije que sí. Para mí, Ramón fue un queridísimo amigo y un maestro que merecía el esfuerzo que implicaba el libro, no esperé que haya sido lo complicado que terminó siendo, pero fue extraordinariamente disfrutable porque me permitió leer parte de la obra de Ramón que no conocía, la primera época de Búsqueda, incluso la primera época de El Observador porque yo lo empecé a leer en los comienzos de los 2000, y conocer toda la historia de Ramón fue un viaje fantástico”, expresó Bonilla.