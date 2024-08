Elon Musk, un "loco" complejo y necesario

Ahora, no cualquiera es capaz de dedicar su vida a un objetivo tan improbable como trasladar a la humanidad hacia Marte y, encima, ser muy exitoso en el intento. No hace falta decir que detrás tiene que haber una personalidad a la altura de las ambiciones. Y de eso, en el caso de Musk, hay de sobra.

Su año. 2021 fue el año de Musk. Así lo cree la revista Time, que lo eligió como Persona del Año y lo colocó en la portada de una de sus ediciones más esperadas. “Este es el hombre que aspira a salvar nuestro planeta y a conseguirnos uno nuevo para habitarlo: payaso, genio, visionario, showman, canalla”, destacó la revista en su artículo sobre el ganador. Edward Felsenthal, editor jefe de Time, explicó que el premio fue otorgado a Musk “por crear soluciones a una crisis existencial, por impulsar las transformaciones más atrevidas y disruptivas de la sociedad”. Con motivo de esta elección, la revista entrevistó al visionario, quien habló, entre tantas otras cosas, del mayor de sus sueños: “El objetivo general ha sido crear vida multiplanetaria y permitir que la humanidad se convierta en una civilización espacial”, dice Musk. “Y la próxima gran cosa es construir una ciudad autosuficiente en Marte. Una especie de arca de Noé futurista”, señala.

Este año Musk también se convirtió en el hombre más rico del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Su fortuna, de 222.000 millones, es superior a la de Bill Gates y Warren Buffet juntos, y superó a la del fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien ocupó durante años ese lugar.

Pero hubo más logros del multimillonario en 2021. En abril, SpaceX ganó el contrato exclusivo de la NASA para llevar a los astronautas estadounidenses a la Luna por primera vez desde 1972. La empresa de alquiler de autos Hertz anunció sus planes de añadir 100.000 Teslas a su flota. Debutó como anfitrión en Saturday Night Live, un hecho que aunque pueda sonar banal, para Musk fue todo un logro.

No tan fácil. Hasta aquí todo parece muy romántico. La historia ideal: un hombre que sueña sin límites y que tiene todos los recursos materiales e inmateriales para hacer realidad cada uno de sus anhelos. Pero no todo fue tan fácil para Musk. Eso, lejos de desencantar, parece un ingrediente más para una historia digna de ser proyectada en pantallas. De madre nutricionista y modelo y padre ingeniero, Elon Musk nació en Pretoria (Sudáfrica) en 1971. Tenía nueve años cuando su madre se divorció y se mudó de ciudad a raíz de los maltratos que recibía por parte de su marido. Elon, sin embargo, decidió en 1981 ir a vivir junto a su padre en Johannesburgo. Le entristecía pensar en la soledad de su progenitor. Más tarde se arrepentiría de su decisión. En la escuela no tenía amigos, era acosado y maltratado por sus compañeros. En una entrevista, su padre, Errol Musk, definió a su hijo como “un pensador introvertido”. Mientras en la escuela lo acosaban, en su casa Elon aprendía a programar. Con apenas 12 años diseñó un juego llamado Blastar que luego vendió por el equivalente de 500 dólares a una revista sudafricana. Como su madre es canadiense, a los 18 años emigró a Ontario (Canadá) junto a sus tres hermanos. Debido a los problemas económicos de su madre, su única opción para estudiar era a través de becas, por lo que obtuvo una para cursar Economía y Física en la Universidad de Pensilvania. Luego se matriculó en Stanford para estudiar un doctorado, pero lo abandonó a los dos días para fundar su primera empresa, Zip2, que llegó a gestionar 200 sitios web y fue vendida a Compaq Computer por 307 millones de dólares, de los que Elon recibió 22. Así empezaría su camino a convertirse en inventor, visionario y magnate.

Su siguiente paso empresarial fue Paypal, empresa que cofundó, de la que fue CEO y luego despedido mientras estaba de vacaciones. De todas formas, al seguir siendo el accionista principal, se llevó 165 millones de dólares cuando eBay la compró en 2002. Para ese momento, el empresario ya llevaba años pensando y soñando con Marte. Fue gracias al dinero que recibió por Paypal que pasó de los simples deseos a la acción, y en el mismo año fundó SpaceX.

Cerebro complejo. “Soy la primera persona con Asperger en conducir Saturday Night Live. Al menos la primera en admitirlo”, confesó, en tono jocoso, a los primeros minutos de su monólogo como anfitrión del programa. El síndrome de Asperger es un trastorno que se incluye dentro del espectro autista, que afecta a la interacción social y la comunicación verbal y no verbal. Quienes lo tienen se caracterizan por poseer campos de interés estrechos y muy absorbentes. Eso parece explicar por qué muchas personas con el síndrome logran sobresalir dentro de sus áreas, como Lionel Messi y Greta Thumberg.

Sin embargo, en el caso de Musk, sus fuertes pasiones y ambiciones también le han jugado una mala pasada. En 2018 reconoció que a veces pasa tres o cuatro días seguidos sin salir de la fábrica de Tesla, que trabaja cien horas por semana y que no se tomó vacaciones de más de una semana durante 15 años. Admitió en una entrevista con The New York Times que el estrés le estaba afectando, que se sentía abrumado y que su año venía siendo “angustiante”. El 2018 de Musk estuvo marcado por esa y otras escenas. Fue el mismo año en el que participó del podcast de Joe Rogan fumando marihuana y tomando whisky. En un momento Rogan lo cuestionó: “Probablemente no puedas debido a los accionistas”, a lo que Musk respondió: “Pero es legal, ¿verdad?”, haciendo referencia a la legalidad del consumo de cannabis en California, lugar donde se realizaba el podcast.

Eso demuestra otro rasgo de la personalidad de Musk: es alguien totalmente impredecible. Por eso, de sus tantos inversores de alguna de sus tantas empresas no debe haber ninguno que, por más osado que sea, no haya temblado con alguno de sus tuits. El dueño de un carácter irónico y precipitado, no parece tener filtro en esta red social. “Estoy considerando hacer que Tesla sea privada a US$ 420. Financiamiento asegurado”, tuiteó Musk en agosto de 2018 en una movida que no fue bien recibida por algunos sectores de los mercados financieros. En Saturday Night Live se refirió a ese tema: “Miren, sé que a veces digo o posteo cosas extrañas, pero es simplemente como funciona mi cerebro. Reinventé los autos eléctricos y estoy enviando gente al espacio en cohetes. ¿Esperan que sea alguien normal y relajado?”, bromeó.

La obsesión por la X

Elon Musk tiene siete hijos, cinco de los cuales incluyen trillizos y gemelos. Y es polémico hasta en cosas tan cotidianas como la elección de sus nombres. El último de ellos, que tuvo con la cantante Grimes, fue el que más sorprendió: X Æ A-12. No obstante, la pareja se vio obligada a cambiar el nombre por las leyes de California, que prohíbe inscribir en el registro a una persona con un nombre que incluya números. Saxon, Alexander, Xavier, SpaceX. Sus hijos —biológicos y empresariales— dejan entrever su obsesión con la X, una letra que le fascina por su asociación con la variable matemática que expresa una incógnita.