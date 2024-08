Eva Green: “Alexandre Dumas es como el Spielberg de la literatura francesa”

¿Qué cree que tenga para ofrecer Los tres mosqueteros a las audiencias más jóvenes en la era de las adaptaciones de libros de cómics?

Creo que es un abordaje muy nuevo de Los tres mosqueteros. La primera vez que supe que iban a hacer otra versión pensé: ¿otra más? Pero cuando leí el guion me di cuenta de que nunca hemos visto esto antes. Los personajes son más humanos, más complejos, tienen cierta oscuridad y también humor; tienen más carne, creo que la gente se va a identificar más con ellos. Y al mismo tiempo tienen algo de superhéroes, porque no tienen miedo a la muerte, pelean por su país, y pelean muy bien; cuando ves las escenas de acción es muy impresionante. Es tan buena como una película de aventuras en ese sentido, pero con mucho corazón también.

¿Recuerda qué pensó la primera vez que leyó la novela de Alexandre Dumas?

Eso fue hace mucho tiempo, debía tener 10 u 11 años. Dumas es como el Spielberg de la literatura francesa de alguna manera. Hay algo muy apasionado, romántico, peligroso en sus novelas, siempre es emocionante leerlas. Puedes escapar a otros mundos. Esta es una novela tan icónica en Francia que me siento muy privilegiada de ser parte del patrimonio literario francés.

Vuelve a interpretar a una mujer fuerte. Esta vez una villana. ¿Le atraen estos personajes particularmente?

Milady es muy malvada y manipuladora, pero lo que me interesó más fue el hecho de que los guionistas exploraron otros lados de ella, lados que no habíamos visto antes; en la segunda película (que se estrenará más adelante) ves su humanidad y entiendes por qué se está comportando de esa manera. Hay una razón para eso: hay algunas grietas y una gran herida que explica quién es ella. Siempre creo que es esencial cuando el personaje tiene secretos. Si todo es muy obvio de entrada, es menos interesante. Y ciertamente Milady tiene tantos, tantos secretos... Está llevada por la venganza. Al principio crees que es solo una villana, pero después ves que hay otras capas. Es bastante frágil debajo de toda esta armadura.

¿Cómo se preparó físicamente? ¿Tuvo que aprender esgrima?

Sí, fue muy divertido. Es una de las ventajas de ser una actriz. Me entrené por varias semanas con los dobles, porque en la segunda película mi personaje pelea con su espada, dagas; es muy física. No es tan fuerte como un hombre, pero es tan eficiente como un hombre porque es muy rápida y tiene otras formas de pelear. Eso fue de gran ayuda para mí, porque encontré la fuerza interior (del personaje) cuando entrené con los dobles de riesgo.

Como Milady, muchos de sus personajes anteriores son guerreras, luchadoras, que aunque sean rechazadas por la sociedad, encuentran su manera de conseguir lo que quieren. ¿Qué consejo les daría a las mujeres para que se volvieran a adueñar de ese poder que a veces olvidan que tienen?

Es un personaje que está como adelantado a su tiempo. La historia transcurre en el siglo XVII, y esta es una heroína muy moderna, a la que no le importan las convenciones, que es extremadamente feminista; hay algo bastante irreverente en Milady. Pero me encanta el hecho de que es una mujer muy fuerte, y también me encanta que los diseñadores de vestuario me hicieran usar pantalones debajo de esos vestidos hermosos; ella siempre está lista para pelear. Es independiente, tiene su vida en sus manos y no depende de ningún hombre ni de nadie.

Este personaje es como la quintaesencia de la femme fatale. En muchas ocasiones ha dicho sobre estos roles que no se siente encasillada, sino que es una elección consciente. ¿Hay una razón para esa elección?

He interpretado a muchas mujeres fuertes, pero también he interpretado otros personajes. Trato de ser cuidadosa y variar mis elecciones, pero siempre es divertido interpretar mujeres fatales, fuertes y con muchas capas; eso es muy importante. De otra manera es un poco caricaturesco. No soy así en la vida real, entonces me siento como una niña jugando a ser una mujer segura de sí misma.

¿Quiénes eran sus héroes cuando era niña y quiénes son sus héroes hoy?

¿Héroes? Oh, Dios (piensa). ¿Cuando era niña? No sé. ¿Mary Poppins? Hoy Greta Thunberg, tal vez. Mucha gente valiente. Gente que va hasta el final cuando cree en algo. Eso siempre es heroico.

Esta es la primera entrega de una historia en dos partes. Es un planteo novedoso para el público que vaya al cine dos veces para verla completa. ¿Cómo cree que lo recibirá la gente?

Es bueno, es como un evento. Si realmente disfrutan la primera película, disfrutarán aún más cuando vuelvan y es emocionante tener esa expectativa, esperar el otro episodio. Creo que los espectadores se sentirán conmovidos por la historia y serán lo suficientemente pacientes para esperar hasta el estreno de la segunda parte para descubrir el resto de estas aventuras.

Comparte cartel con Vincent Cassel, con quien también protagoniza la serie reciente Liaison. ¿Trajo algo de eso a la película?

Sí, fue de gran ayuda haber filmado la serie de televisión antes de que me subiera a bordo de Los tres mosqueteros, porque ya nos conocíamos con Vincent. La primera escena que tuve que filmar fue parte de la segunda película y era una escena cargada de mucha emoción, así que el hecho de que Vincent y yo nos conociéramos fue muy útil porque pudimos ir directo al corazón de la relación.

¿Qué puede contar del personaje de Vincent Cassel?

Él interpreta a Athos (uno de los tres mosqueteros, junto a Roman Duris como Aramis, Pio Marmaï como Porthos y François Civil como D'Artagnan), un personaje muy torturado. Vincent se las arregló para hacer algo muy elegante, muy contenido, pero herido también, y eso queda muy claro en la primera película; de verdad sientes su dolor.

Estamos habituados a ver este tipo de superproducción hecha en Hollywood. ¿Cómo fue participar en una de las películas francesas de mayor presupuesto?

Esta película tiene la escala de una película grande de Hollywood. Es muy épica y el ritmo es brillante; las secuencias de acción son asombrosas, no está la distancia que tal vez había en otras películas de Los tres mosqueteros. Puedes vivir las peleas con los personajes como si estuvieras con ellos. El cine francés no tiene nada que envidiarle a Hollywood.