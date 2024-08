Gabriela Fossati: “En un futuro me veo como Cristina Morán o Mirtha Legrand”

¿Cuánta incidencia tuvo su padre en su carrera profesional? Muchísima, porque yo iba a hacer Medicina, como él era cirujano... y la descarté porque me llevó a ver una operación inadecuada. Luego no sabía si ser periodista o abogada, y mi padre me dijo: “Si no sabés, estudiá abogacía y después periodismo”, porque en esa época no existía la carrera de Comunicación. Y cuando estaba en cuarto de facultad me nació la vocación de juez.

¿Sintió alivio o liberación cuando dejó de ser fiscal? Me fui desprendiendo de la fiscalía desde marzo, que fue cuando el fiscal general me sacó de mis investigaciones. Entonces, hice todo un proceso dentro de la fiscalía, esperé, por una cuestión de edad, al 4 de setiembre que era mi cumpleaños, y entonces cuando me fui ya me podía desprender y despedir de 24 años de trabajo con funcionarios amorosos. La despedida me generó una ternura, no me costó porque yo sabía que allí no podía seguir trabajando, ya era otra fiscalía.

¿El caso pasaporte fue un antes y un después en su vida? Sí, por la incidencia política, pero no fue ni es el caso más importante que tuve, ni lo será, porque para mí los casos más importantes están vinculados con situaciones humanas. Y tampoco es el caso que protegí a un presidente, porque, en todo caso, a los que se estaba investigando era a tres presidentes. Se politizó y se vinculó con una administración pero eran tres, y mi traslado está vinculado a cuando empecé a investigar las administraciones anteriores.

¿Qué repercusión tuvo en su familia el acoso que sufrió? En mis hijos mucho, lo siguen sintiendo, de hecho se enojaron mucho conmigo el año pasado, pero es lógico porque ellos no se pueden enojar con los haters porque están por fuera. Ellos sentían que estaba muy desprotegida y no me podían defender. Cambió mucho mi vínculo con ellos, se independizaron más y yo los dejé. Generé tres seres libres y si ellos no están de acuerdo con mis elecciones, yo no me condiciono por ello. Mis hermanos también lo padecieron bastante y yo lo padecí dos o tres meses, después ya no. Cuando uno es juez y fiscal tiene la espalda dura, era la primera vez que se politizaba tanto el tema y se decía tanta mentira en los medios de comunicación y redes.

¿Incidió esto en la decisión de entrar en la política? Incidió mucho porque la actitud del Frente Amplio con esta investigación me hizo recordar mi militancia en el Partido Nacional. Si bien he tenido diferencias, porque estaba investigando a gente del Partido Nacional, creo que uno tiene una corriente, una cercanía y no tiene por qué compartir todo. Muchas de las cosas que se hicieron e investigué las califiqué de desprolijas y se lo dije a todos los que estaban citados para las investigaciones, vinculadas sobre todo a los pasaportes a ciudadanos extranjeros. Entonces, el odio de un sector injustificado me hizo recobrar mi cercanía política de la juventud con un partido específico y también me hizo convencerme. Yo creo que el problema de la fiscalía hoy es que está contaminada por una adherencia política al Frente Amplio.

¿Cómo se ve en 10 años? Me veo igual que ahora, quizás trabajando, porque tengo una personalidad muy activa. Tengo muchas ganas. La gente puede tener 30 años y no tener ganas, y puede tener 80 y tener ganas, yo quiero llegar a los 80 y tener ganas. En un futuro me imagino como una Cristina Morán o una Mirtha Legrand.

¿Cuánto le importa la estética viniendo de una familia de médicos, especialmente cirujanos estéticos? Dentro de mi familia estoy en el medio, no es lo que más me preocupa, mi madre era un extremo, era un 10 y yo un 6. Cuando era joven era muy bohemia, no me sacaban de los vaqueros y los championes. Cuando me ennovié con el padre de mis hijos un día me preguntó si no me iba a arreglar y poner tacos. En el 82, que estaba barato Argentina, me fui con tres amigas y nos compramos de todo. A partir de ahí empecé a usar tacos, maquillaje.

¿Qué hace en su tiempo libre? Salgo con amigas, y viajo. Hace cinco años que no paro de viajar. Un día me mentalicé que mis hijos ya estaban grandes y tienen una vida por delante. De chica no viajé mucho porque hice la carrera, me dediqué a estudiar, me casé, tuve hijos y era un pendiente. Pienso dedicarme a viajar por el resto de mi vida.

En su libro dice que padeció a los medios. ¿Cuál fue la peor situación que vivió? La traición de una persona que yo sabía que tenía una posición ideológica diferente a la mía pero consideraba un amigo, que es el periodista Carlos Peláez. Integra un medio que yo no leo ni consumo porque no creo que se sea fiel y digno, que es Caras y Caretas. Lo que hizo fue un traición impresionante, además hacer pública una conversación privada en un momento en que yo estaba desbordada por las faltas de respuestas que tenía, él lo trasladó y le puso otra fecha. Esa conversación fue en noviembre y él la trasladó como si hubiera sido en febrero, triple traición, grabó a una amiga, lo hizo público y le cambió la fecha.

¿Cuáles son sus temores? Hay gente que se excede con el odio, lo podemos ver en las redes, y estoy expuesta, pero la profesión te enseña a no tener miedo personal. Hoy no hay ninguna amenaza que me detenga en lo que yo quiera hacer.

¿Es verdad que se arrepintió del tatuaje que tiene? Sí, tengo uno y recomiendo no hacerse tatuajes, es lo peor que hice en mi vida, pero no me lo puedo borrar porque son las iniciales de mis hijos y la mía (ríe).