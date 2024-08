Keanu Reeves, el hombre definitivo

Pero Keanu Reeves no es fascinante solo para los outsiders, sino también para quienes han compartido set con él —sobre todo las mujeres—. “Keanu es el típico hombre que es amigo de todas las mujeres con las que salió. No creo que haya nadie que tenga algo horrible para decir de él. Entonces, tal vez si hubiésemos salido podríamos haber sobrevivido. Pero no lo hicimos. Solamente crecimos juntos en caminos paralelos, nos reunimos de vez en cuando para cenar y trabajamos juntos. Cuanto más tiempo pasa, más me asombra. ¿Podría decir eso si él me hubiese roto el corazón? Probablemente no”, dijo a Esquire Sandra Bullock, que compartió set con él en Máxima velocidad y La casa del lago.