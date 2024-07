Ante la “crisis prolongada e instalada” del sistema educativo, ex jerarcas del gobierno conformaron asociación para revertirla

Con el mismo objetivo que esa línea histórica de asociaciones surgió Eduy21, una organización civil presentada este miércoles 19 en la vieja Casona Mauá. Entre los fundadores se encuentran el ex subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) Fernando Filgueira y el ex director nacional de Educación Juan Pedro Mir. Ambos comenzaron este período de gobierno, pero por diferencias de enfoque con los jerarcas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y con su jefa inmediata, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, terminaron siendo cesados de sus cargos.

“Estamos a tiempo, pero no nos sobra. Esta iniciativa no es contra nadie, es a favor del país y buscaremos alcanzar la madre de todas las reformas, que es la reforma educativa”, dijo Caetano en el acto de inauguración.

Enseñar y aprender.

“Una sociedad que renuncia al concepto de que todos podemos enseñar y aprender, es una sociedad que renuncia a su destino”, dijo Filgueira cuando hizo uso de la palabra.

“Tres de cada 10 jóvenes no terminan Ciclo Básico, seis de cada 10 no terminan la Educación Media. Estas son personas que quedan fuera del ámbito privilegiado que es el ambiente educativo”, agregó.

Filgueira explicó que la fundación tiene como propósitos “recuperar mediante el debate con todos el para qué y el qué de la educación y plasmar eso en un cómo técnicamente robusto que nos lleve a una hoja de ruta que colocaremos y con la cual interpelaremos al sistema político”.

A su turno, Renato Opertti dijo que “ninguna reforma educativa es una suma de proyectos o iniciativas aisladas. Las reformas educativas en el mundo son procesos sistémicos que cruzan todos los niveles”.

Otro elemento esencial, dijo Opertti, es que todas las partes del sistema estén orientadas “a potenciar y al servicio de todo lo que pasa en el aula”.

“El docente es el decisor por excelencia del sistema educativo. Por supuesto apoyado por el sistema, pensemos un sistema así”, agregó.

A su turno, Mir, director ejecutivo de la asociación, dijo que la convocatoria de “tanta gente” se debe “a que a todos nos preocupa nuestra educación, porque sabemos que está atravesando una crisis estructural”.

“Un político que no respeta a sus maestros no merece ocupar ningún cargo representativo. Un maestro o un profesor que no construye ciudadanía, que no escucha a sus niños tampoco merecer ser profesor o maestro. Y esa es la clave. Esta iniciativa ciudadana intenta construir puentes y una propuesta que se presente para el próximo gobierno”, agregó.

Diagnóstico.

Según los documentos fundacionales de Eduy21, el sistema educativo debe ser “repensado” ya que está “en una crisis prolongada e instalada”. Para la nueva organización, las principales consecuencias de esta crisis son: “la expulsión temprana de los jóvenes, las bajas tasas de graduación en tiempo y forma de la educación media básica y las bajísimas tasas de graduación en la educación media superior”.

“Es también crítica la debilidad en la orientación pedagógica a los docentes, que es considerada un ‘talón de Aquiles’ del sistema educativo y es por eso que se percibe la necesidad de dotar de carácter universitario a la formación de los educadores”, advierten los documentos.

Para Eduy21 “el sistema educativo carece de sistemas de monitoreo y evaluación de logros y requiere más recursos, pero previamente deben dirigirse, administrarse y gestionarse mejor los ya existentes”.

Propuesta y elementos.

Eduy21 sostiene que hay cinco “elementos críticos” que deben “modificarse sustancialmente” para revertir la situación, según el documento.

En primer término, menciona el paradigma educativo: “abigarrado de contenidos en todos los niveles educativos y de fuerte impronta asignaturista en la educación media, es altamente inequitativo en facilitar oportunidades de aprendizaje de calidad” para los jóvenes.

El cambio en ese sentido se daría con un “marco curricular común a diversos niveles (...) que tenga por objetivo desarrollar un conjunto articulado de competencias generales” y donde las asignaturas estén “al servicio del aprendizaje integral del individuo y concibiéndolas como herramientas del pensamiento”.

“En ese sentido, al salirnos de un modelo educativo donde el enfoque sumativo de la evaluación predomina sobre el formativo, la repetición no tiene razón de existir: debe ser sustituida por otras estrategias de apoyo personalizado a la trayectoria educativa de cada alumno”, afirman los integrantes de Eduy21.

“Los modelos de gobierno, así como los de gestión y evaluación de los recursos materiales y humanos del sistema se originaron hace 80 o 100 años y hoy son profundamente ineficaces, ineficientes y productores/acentuadores de desigualdad”, sostienen, al señalar que la organización y la gestión es el segundo punto a cambiar.

“Las formas de asignación de docentes generan prácticas de enseñanza itinerantes con fragmentadas dedicaciones en centros y tareas así como la imposibilidad de arraigo de las personas a un proyecto de centro”, agregan.

El tercer aspecto a ser cambiado, según la Eduy21, son las carreras profesionales en las que actualmente “se carece de incentivos claros para el perfeccionamiento y la excelencia”.

Apuntan que la antigüedad “sigue siendo el principal factor de avance en la carrera docente” y que el sistema desaprovecha “el enorme potencial humano” que existe en el cuerpo docente.

Monitoreo y recursos.

Los otros dos elementos que requieren cambios para la asociación son “la evaluación y monitoreo global” y “los recursos y su eficiencia”.

Según Eduy21, “los sistemas educativos actuales carecen de sistemas de monitoreo y evaluación de logros, especialmente en materia de adquisición de aprendizaje y de desarrollo de competencias. (...) Se carece de evidencia estandarizada que acompañe la trayectoria educativa” de los jóvenes.

Desde la asociación entienden que el área educativa “en general requiere siempre más recursos”, pero “antes que nada, como un imperativo ético insoslayable, (los recursos) han de dirigirse, administrarse y gestionarse mejor” que la forma actual.

“Está claro que ni los aumentos salariales ni la inversión edilicia deben realizarse sobre los actuales modelos”, concluyen.

