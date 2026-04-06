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    Trump endurece la amenaza contra Irán y fija ultimátum: “Podemos destruir el país en una noche”

    A horas de que venza el plazo impuesto por Washington, la tensión entre Donald Trump y Irán escala a niveles críticos. Mientras Estados Unidos advierte con un ataque fulminante, Teherán rechaza una tregua parcial y exige un acuerdo de paz definitivo tras más de un mes de conflicto

    El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras responde preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de abril de 2026.

    El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras responde preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de abril de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/JIM LO SCALZO
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La crisis entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán entró en una fase decisiva este lunes 6 de abril, en la antesala del plazo “definitivo” fijado por Donald Trump. En una rueda de prensa cargada de advertencias, el mandatario aseguró que su país tiene la capacidad de destruir Irán “en una noche”, e incluso sugirió que esa operación podría ejecutarse de forma inminente.

    “Podemos destruir el país en una noche, y esa noche puede ser mañana”, afirmó Trump, en una de las declaraciones más contundentes desde el inicio del conflicto, que ya lleva 38 días. El presidente estadounidense vinculó el ultimátum a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global.

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    El plazo vence este martes a las 20.00 horas en Washington (21.00 en Uruguay), sin señales claras de distensión entre las partes. Por el contrario, las declaraciones públicas refuerzan la percepción de una escalada inminente.

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    Teherán rechaza la tregua y exige el fin de la guerra

    Del lado iraní, la respuesta fue tajante. Teherán rechazó el último borrador de acuerdo impulsado por Washington, que proponía un alto el fuego temporal como punto de partida para futuras negociaciones.

    Las autoridades iraníes consideran insuficiente esa propuesta y exigen un acuerdo integral que implique el fin definitivo de la guerra. La postura endurece aún más el escenario diplomático y deja en evidencia la distancia entre ambas posiciones.

    El rechazo llega cuando la presión internacional crece y los mercados energéticos siguen de cerca cualquier señal vinculada al estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial.

    Un plan militar de impacto masivo

    Trump no solo elevó el tono retórico, sino que también detalló aspectos de una eventual ofensiva militar. Según explicó, EE.UU. dispone de un plan para destruir la infraestructura crítica iraní en cuestión de horas.

    “Todos los puentes de Irán podrían quedar destruidos antes de la medianoche”, aseguró. A esto sumó la advertencia de que las centrales eléctricas “arderían, explotarían y quedarían inservibles”, en un escenario de ataque total.

    El mandatario evitó precisar si existirían límites en la selección de objetivos, incluyendo la posibilidad de daños a infraestructura civil, lo que añade preocupación sobre el impacto humanitario de una eventual operación.

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    Fricciones con aliados y presión internacional

    En paralelo, Trump también dirigió críticas hacia aliados tradicionales por su falta de apoyo en el conflicto. Cuestionó tanto a miembros de la OTAN como a países del Pacífico.

    El presidente mencionó explícitamente a Japón, Corea del Sur y Australia, señalando su negativa a involucrarse en operaciones para reabrir el estrecho de Ormuz o respaldar acciones militares contra Irán. “Tenemos miles de soldados allí para protegerlos, y no nos ayudan”, reprochó.

    Estas declaraciones evidencian tensiones dentro de las alianzas estratégicas de EE.UU. y reflejan un escenario internacional fragmentado frente a la crisis.

    Operaciones encubiertas y mensaje de fuerza

    En el tramo final de su intervención, Trump destacó una reciente operación de rescate de un piloto estadounidense en territorio iraní, como muestra del alcance operativo de sus fuerzas.

    El director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que se trató de una misión compleja que incluyó maniobras de engaño y despliegue tecnológico avanzado.

    “Fue una carrera contrarreloj”, señaló Ratcliffe, quien subrayó que la agencia utilizó capacidades “que nadie más posee”. Trump, por su parte, reforzó el mensaje político: “No dejamos a ningún estadounidense atrás”.

    FUENTE:FRANCE24

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