  • Cotizaciones
    lunes 06 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Los astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

    La misión Artemis II convirtió a su tripulación en los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra, al superar el récord establecido en la era Apolo. Durante el sobrevuelo lunar, la NASA combinó objetivos técnicos, observación científica y una serie de hitos que marcan el regreso de los vuelos tripulados al entorno de la Luna

    La nave espacial Orión se aproxima a la cara oculta de la Luna durante el sobrevuelo lunar de Artemis II el 6 de abril de 2026.

    La nave espacial Orión se aproxima a la cara oculta de la Luna durante el sobrevuelo lunar de Artemis II el 6 de abril de 2026.

    FOTO

    NASA
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La nave Orion alcanzó una distancia máxima de 406.778 kilómetros respecto a la Tierra, superando el récord previo de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

    El hito se produjo este lunes durante el trayecto hacia la órbita lunar y fue confirmado por el control de misión en Houston. La diferencia de más de 6.600 kilómetros marca un nuevo máximo en la exploración humana del espacio.

    Leé además

    Un trabajador utiliza una pantalla táctil en la Sala de Operaciones de la Misión Científica (SMOR) del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, el 6 de abril de 2026.
    Exploración espacial

    La misión Artemis II alcanza órbita lunar y marca un nuevo récord de distancia para la humanidad

    Por France 24
    La nave espacial Orión se aproxima a la cara oculta de la Luna durante el sobrevuelo lunar de Artemis II el 6 de abril de 2026.
    Video
    Exploración espacial

    Los astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

    Por France 24

    La tripulación de Artemis II está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

    El vuelo forma parte del programa Artemis, que busca retomar las misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972.

    Embed - NASA’s Artemis II Crew Flies Around the Moon (Official Broadcast)

    Sobrevuelo lunar y tareas de observación

    Durante su paso por la Luna, la misión realizó un sobrevuelo de aproximadamente siete horas dedicado a la observación y registro de la superficie.

    Los astronautas documentaron formaciones geológicas, incluidos cráteres de impacto y antiguos flujos de lava, como parte de su entrenamiento específico en geología lunar.

    Entre los puntos observados se destacó la cuenca Orientale, una gran estructura de impacto que, según la NASA, fue vista en su totalidad por primera vez por observadores humanos.

    La misión también incluyó la revisión de procedimientos de navegación y pruebas de control manual de la nave.

    Luna-artemis

    Paso por la cara oculta y corte de comunicaciones

    Uno de los momentos previstos del sobrevuelo fue el paso de la nave por la cara oculta de la Luna, durante el cual se interrumpieron las comunicaciones con la Tierra por unos 40 minutos.

    Este período forma parte del perfil normal de vuelo en misiones lunares, debido a la imposibilidad de transmitir señales a través del satélite.

    Durante ese tramo, la tripulación continuó con las operaciones programadas de manera autónoma.

    La misión había ingresado previamente en la esfera de influencia lunar antes de iniciar la secuencia de observación.

    Embed - Artemis II: la nave Orión marcará récord de distancia para la humanidad • FRANCE 24 Español

    Un homenaje durante la misión

    En el transcurso del sobrevuelo, la tripulación propuso nombrar dos cráteres lunares. Uno de ellos fue denominado “Carroll”, en homenaje a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman.

    El anuncio fue realizado por el astronauta Jeremy Hansen y transmitido al control de misión en Houston.

    La tripulación también propuso el nombre “Integrity”, en referencia al apodo de la nave.

    El momento incluyó una breve pausa en las comunicaciones mientras los astronautas recordaban a familiares fallecidos.

    Parte de un programa de exploración a largo plazo

    Artemis II es la primera misión tripulada que regresa a la órbita lunar desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

    La misión tiene como objetivo principal probar sistemas de la nave Orion en condiciones reales de vuelo alrededor de la Luna.

    Forma parte de una serie de misiones planificadas por la NASA para avanzar hacia futuros alunizajes y el desarrollo de infraestructura en la superficie lunar.

    El programa Artemis prevé una presencia sostenida en la Luna como paso previo a misiones de mayor alcance.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Montevideo

    El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

    Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
    Informe sobre municipios

    Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas es la división de la Policía Nacional que más ha trabajado en casos posiblemente vinculados a Sebastián Marset.

    Con Marset como uno de los ejes, Uruguay recibirá a agencias de droga de toda la región, incluida la DEA

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras responde preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de abril de 2026.
    Video

    Trump endurece la amenaza contra Irán y fija ultimátum: “Podemos destruir el país en una noche”

    Por France 24
    La nave espacial Orión se aproxima a la cara oculta de la Luna durante el sobrevuelo lunar de Artemis II el 6 de abril de 2026.
    Video

    Los astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

    Por France 24
    Centro de datos de Google en Canelones.
    Video

    Bruno Gili: Uruguay podría atraer “dos o tres” nuevos ‘data centers’, pero la energía condiciona proyectos de IA

    Por José Frugoni
    // Leer el objeto desde localStorage