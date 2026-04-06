La nave Orion alcanzó una distancia máxima de 406.778 kilómetros respecto a la Tierra , superando el récord previo de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

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El hito se produjo este lunes durante el trayecto hacia la órbita lunar y fue confirmado por el control de misión en Houston. La diferencia de más de 6.600 kilómetros marca un nuevo máximo en la exploración humana del espacio.

Exploración espacial Los astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

Exploración espacial La misión Artemis II alcanza órbita lunar y marca un nuevo récord de distancia para la humanidad

La tripulación de Artemis II está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El vuelo forma parte del programa Artemis, que busca retomar las misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972.

Durante su paso por la Luna, la misión realizó un sobrevuelo de aproximadamente siete horas dedicado a la observación y registro de la superficie.

Los astronautas documentaron formaciones geológicas, incluidos cráteres de impacto y antiguos flujos de lava, como parte de su entrenamiento específico en geología lunar.

Entre los puntos observados se destacó la cuenca Orientale, una gran estructura de impacto que, según la NASA, fue vista en su totalidad por primera vez por observadores humanos.

La misión también incluyó la revisión de procedimientos de navegación y pruebas de control manual de la nave.

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Paso por la cara oculta y corte de comunicaciones

Uno de los momentos previstos del sobrevuelo fue el paso de la nave por la cara oculta de la Luna, durante el cual se interrumpieron las comunicaciones con la Tierra por unos 40 minutos.

Este período forma parte del perfil normal de vuelo en misiones lunares, debido a la imposibilidad de transmitir señales a través del satélite.

Durante ese tramo, la tripulación continuó con las operaciones programadas de manera autónoma.

La misión había ingresado previamente en la esfera de influencia lunar antes de iniciar la secuencia de observación.

Embed - Artemis II: la nave Orión marcará récord de distancia para la humanidad • FRANCE 24 Español

Un homenaje durante la misión

En el transcurso del sobrevuelo, la tripulación propuso nombrar dos cráteres lunares. Uno de ellos fue denominado “Carroll”, en homenaje a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman.

El anuncio fue realizado por el astronauta Jeremy Hansen y transmitido al control de misión en Houston.

La tripulación también propuso el nombre “Integrity”, en referencia al apodo de la nave.

El momento incluyó una breve pausa en las comunicaciones mientras los astronautas recordaban a familiares fallecidos.

Parte de un programa de exploración a largo plazo

Artemis II es la primera misión tripulada que regresa a la órbita lunar desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

La misión tiene como objetivo principal probar sistemas de la nave Orion en condiciones reales de vuelo alrededor de la Luna.

Forma parte de una serie de misiones planificadas por la NASA para avanzar hacia futuros alunizajes y el desarrollo de infraestructura en la superficie lunar.

El programa Artemis prevé una presencia sostenida en la Luna como paso previo a misiones de mayor alcance.

FUENTE:FRANCE24