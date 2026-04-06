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    Bruno Gili: Uruguay podría atraer “dos o tres” nuevos ‘data centers’, pero la energía condiciona proyectos de IA

    El crecimiento de la industria de centros de procesamiento de información también reabre el debate sobre la matriz energética en distintos países

    Centro de datos de Google en Canelones.

    Centro de datos de Google en Canelones.

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    Presidencia
    Búsqueda | José Frugoni
    Por José Frugoni

    El gobierno quiere atraer más inversiones en centros de datos (data centers), pero la capacidad de suministro eléctrico es un factor que incide en ese crecimiento. “Uruguay dos o tres más puede tener”, dijo a Búsqueda Bruno Gili, responsable del programa Uruguay Innova de Presidencia. Según explicó, el país puede recibir data centers similares al que construye Google, aunque ve más difícil instalar infraestructuras dedicadas a inteligencia artificial (IA) por sus mayores requerimientos energéticos. “Si hablamos de 200, 300 o 400 megavatios para un data center de ese tamaño, ahí creo que tenemos un problema”, sostuvo.

    A corto plazo, no ve proyectos de ese tipo para Uruguay. “Hoy creo que no hay nadie pensando en montar en Uruguay un data center de inteligencia artificial”, dijo. Sin embargo, agregó que “existe interés” en instalar en el país centros de datos tradicionales por parte de “las cuatro plataformas grandes”, junto con fondos de inversión y capital de riesgo especializados en este tipo de infraestructuras.

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    En una entrevista con la agencia EFE en noviembre del año pasado, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó que el gobierno negocia con tres empresas interesadas en instalar centros de procesamiento de datos en Uruguay. “Estamos negociando las condiciones específicas de instalación”, señaló. Según explicó, se trata de empresas “europeas” que proyectan “pequeños centros”, algunos orientados a la “prestación de servicios a terceros”.

    El desarrollo de infraestructura digital también aparece en proyectos impulsados desde el sector público uruguayo, aunque a una escala mucho menor. Antel anunció el mes pasado que implementará en 2026 un centro de datos especializado en IA dentro de su complejo de Pando, con el objetivo de ofrecer servicios de procesamiento y almacenamiento para empresas y organismos públicos.

    Torre-Energia
    Torre de energía eléctrica.

    Torre de energía eléctrica.

    Energía, el gran límite

    De acuerdo con Gili, el principal costo operativo de un centro de datos no es la mano de obra, sino la energía. En algunos casos, explicó, puede representar entre el 60% y el 70% del costo total de operación. Por eso, atraer nuevas inversiones pasa por garantizar un suministro eléctrico continuo. “Lo que necesitan es garantizar energía”, señaló.

    Uruguay tuvo el último año una matriz de generación eléctrica con 98% de origen renovable, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería. La mayor participación correspondió a la hidroelectricidad, con 46% de la generación, y, además, el país exportó cerca del 8% de la electricidad producida. Sin embargo, el desafío es garantizar un suministro estable durante todo el día para proyectos de gran escala. “Para data centers más grandes, o para inteligencia artificial, necesitás garantizar energía 24/7, con renovables solo no lo resolvés”, explicó Gili a Búsqueda.

    En ese contexto, sostuvo que la discusión implica analizar alternativas para respaldar el sistema eléctrico, entre ellas tecnologías de almacenamiento energético “como baterías o sistemas alternativos que permitan estabilizar la generación renovable”, aseguró.

    Central-Nuclear-Suiza
    Central nuclear en Suiza.

    Central nuclear en Suiza.

    El debate sobre energía nuclear

    El crecimiento de la industria de centros de procesamiento de información también reabre el debate sobre la matriz energética en distintos países. Para Gili, la carrera por atraer inversiones tecnológicas está cada vez más vinculada a su costo y disponibilidad.

    En ese contexto, señaló que en el mundo se observan estrategias energéticas distintas entre las grandes economías. “Por un lado, tenés la política americana de reimpulsar el uso de las energías vinculadas a los fósiles”, explicó. Al mismo tiempo, en Europa empieza a instalarse nuevamente la discusión sobre la energía nuclear como forma de asegurar suministro para industrias intensivas en consumo eléctrico.

    “Europa ya está caminando hacia la nuclear. El resurgimiento de la energía nuclear va a estar arriba de la mesa”, afirmó.

    El jerarca sostuvo que se trata de una discusión que hoy se da a escala internacional y consideró que estas tendencias en materia energética terminan impactando en todos los países. “Una vez que algo empieza en el mundo, tarde o temprano te impacta. Se puede demorar un año, cinco años o diez, pero te llegan”, dijo.

    Se trata, agregó, de “un debate complejo que no se limita a una tecnología específica”, sino que “involucra decisiones estratégicas” sobre el modelo energético y el desarrollo económico de los países.

    Aunque el gobierno no analiza actualmente esa alternativa, el tema comenzó a aparecer en la agenda política local. El diputado del Partido Colorado Juan Martín Jorge presentó, en julio del año pasado, un proyecto de ley para modificar la normativa que hoy prohíbe considerar el uso de energía nuclear para la generación eléctrica en Uruguay.

    Embed - Macron defiende la energía nuclear como único camino hacia la independencia energética

    Europa revisa su matriz energética

    El debate se intensificó en Europa. En una reciente cumbre sobre energía nuclear en París, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, sostuvo que el bloque cometió “un error estratégico” al alejarse de esta fuente de generación.

    En un contexto de alta volatilidad en los precios del petróleo y el gas debido a los conflictos internacionales, defendió que la energía nuclear es “fiable, asequible y de bajas emisiones”, y la ubicó, junto con las renovables, como una vía para reducir la dependencia externa y mejorar la competitividad frente a EE.UU. y China.

    En esa línea, anunció un plan para movilizar 200 millones de euros destinados a “impulsar nuevas tecnologías nucleares, incluidos los reactores modulares pequeños”, que la Unión Europea busca desplegar a comienzos de la próxima década.

    Más cerca, Argentina también avanza en esa dirección. En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei reforzó la cooperación con EE.UU. en energía nuclear, con foco en tecnologías como los reactores de menor tamaño para industrias de alto consumo.

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