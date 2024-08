CIA engañó al gobierno y al público sobre sus métodos de interrogación

Según informó esta semana el diario norteamericano “The Washington Post”, el estudio sostiene que la CIA ha engañado por años sobre algunos aspectos de su “brutal” programa de interrogación a los terroristas detenidos tras el atentado a las Torres Gemelas en setiembre de 2001. Entre otras cosas, los legisladores concluyeron que la CIA ha exagerado los resultados obtenidos con sus métodos de interrogación, ya que la mayor parte de la información relevante proporcionada por los detenidos fue obtenida a través de interrogatorios tradicionales, y no —como alega la CIA— con métodos violentos.

En medio de una controversia sobre la reserva del informe –que por ahora no se ha hecho público–, “The Washington Post” pudo conocer parte de su contenido, en el que se indica que la CIA ha ocultado detalles sobre la severidad de sus métodos, ha exagerado la importancia de los prisioneros y de los complots develados, y se ha dado crédito por obtener información crucial de inteligencia que los detenidos habían en realidad revelado antes de ser sometidos a las técnicas violentas, algunas de las cuales son calificadas como métodos de tortura según varias organizaciones internacionales.

El informe fue elaborado a partir de los testimonios de decenas de detenidos, y pone en duda los alegatos de la CIA, que defendía la utilización de métodos de interrogación violentos bajo el argumento de que así se obtenía información sensible que no podía ser obtenida de otra manera. A la vez justificaban que esa información —obtenida a través de los cuestionados mecanismos— había sido fundamental para detener ataques terroristas y salvar miles de vidas. Esto, de acuerdo a las conclusiones del informe, no es cierto.