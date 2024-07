Deciden candidatos para presidir el Frente Amplio

El secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Javier Miranda, propuesto por Alianza Progresista, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez, apoyado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Ir, Compromiso Frenteamplista, Partido Obrero Revolucionario y Movimiento de Integración Frenteamplista, el diputado de la Liga Federal por Treinta y Tres, Sergio Mier, y el ex ministro de Defensa José Bayardi son hasta ahora los nombres presentados al Plenario Nacional del Frente Amplio que el sábado 12 levantará el cuarto intermedio para resolver quiénes podrán competir para ocupar la Presidencia del partido de gobierno.

El Partido Comunista (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) se pronunciaron a favor del ex dirigente socialista y ex vicecanciller Roberto Conde. El primer nombre que ya fue presentado públicamente fue el coordinador de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Pablo Álvarez. También fue sondeado el ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Miguel Fernandez Galeano.