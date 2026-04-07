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    Gobierno anunció 3.000 plazas en “viviendas de acompañamiento social” para personas en situación de calle en 2028

    Para ese mismo año pretende crear 2.000 puestos de trabajo para esa población; Yamandú Orsi y Gonzalo Civila presentaron la "estrategia nacional"

    Yamandú Orsi y Gonzalo Civila, durante la presentación de la estrategia para personas en situación de calle.

    Yamandú Orsi y Gonzalo Civila, durante la presentación de la estrategia para personas en situación de calle.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Vivir en calle no es una opción”, dijo Orsi al inicio de la conferencia, y señaló que esta población se triplicó en la última década. Durante su intervención, destacó que hay factores centrales que inciden en la problemática, como haber salido de cárceles, las adicciones, las presiones del narcotráfico y los problemas de salud mental. “Es un problema de seguridad, salud, de vivienda y social”, sostuvo, antes de darle paso al ministro para que detalle una “batería de propuestas” cuyo fin es atender esta situación “estructural”.

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    Antes de desarrollar las medidas, Civila resaltó que se trata de la primera “estrategia integral” que elabora el país y celebró que Presidencia se ponga al frente del tema.

    El jerarca anunció que apuntan a cambiar el concepto de Plan Invierno que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) suele llevar para pasar a un plan “365”, o sea, “anual”, porque existe una “necesidad permanente” con las personas en situación de calle. Cada diciembre, dijo, darán a conocer los lineamientos de trabajo del año siguiente.

    De la misma manera, Civila indicó que el “sistema de protección social”, en este caso, la atención en refugios a personas en situación de calle, también dejará de ser preferentemente nocturno, para pasar a ser de 24 horas. La cartera ya viene avanzando en esa línea de trabajo. El ministro también sostuvo que se implementará una “red de puerta de entrada múltiple” para casos de consumo problemáticos y personas con problemas de salud mental. Además, dijo que se ampliaría la cobertura de casas de medio camino y comunidades terapéuticas.

    Otra iniciativa anunciada en la conferencia de prensa fue el lanzamiento de una aplicación para que la población pueda pueda informar sobre personas en situación de calle y la cartera reporte las resoluciones que se toman al respecto y además poder “conectar con otras organizaciones”.

    Finalmente, dijo que el ministerio reconvertirá plazas de “contingencia” en “viviendas con acompañamiento social”, y que para 2028 se superarán las 3.000 personas alojadas en ese tipo de viviendas. A su vez, se sostuvo que el gobierno se propone crear para ese año 2.000 puestos de trabajo para personas que vengan de situación de calle. En paralelo se lanzará un proyecto piloto para que personas en situación de calle puedan “habitar, convivir y producir” en el medio rural.

    El problema de las personas en situación de calle venía causando cuestionamientos desde la oposición e incluso dentro del Frente Amplio, con dirigentes críticos con el accionar de Civila al frente del Mides.

    En la conferencia de prensa, le preguntaron a Orsi por las críticas a Civila. El presidente expresó su respaldo al ministro de Desarrollo Social.

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