  • Cotizaciones
    miércoles 08 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump suspende ataques a Irán y extiende dos semanas el plazo para negociar

    El presidente de Estados Unidos aceptó un pedido de Pakistán para extender el plazo y abrió una ventana diplomática atada a la reapertura del estrecho de Ormuz

    El presidente estadounidense Donald Trump responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026.

    El presidente estadounidense Donald Trump responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/JIM LO SCALZO
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    A poco más de una hora de que venciera el ultimátum a Teherán, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció este martes 7 de abril que decidió postergar una escalada militar y abrir un compás de negociación.

    El mandatario comunicó que acordó “suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”, en un giro que llega luego de haber advertido que “esta noche toda una civilización” podía desaparecer si no se alcanzaba un acuerdo.

    Leé además

    El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras responde preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de abril de 2026.
    Guerra en Medio Oriente

    Trump endurece la amenaza contra Irán y fija ultimátum: “Podemos destruir el país en una noche”

    Por France 24
    El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en el Salón Azul antes de salir al balcón para dirigirse a la multitud durante la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.
    Guerra en Medio Oriente

    Trump amenaza a Irán: “una civilización entera morirá” esta noche si no acata el ultimátum

    Por RFI

    La decisión se produce tras un pedido explícito de Pakistán, que en las últimas horas había solicitado una prórroga para descomprimir el conflicto y habilitar la vía diplomática.

    Embed

    Condición clave: el estrecho de Ormuz

    El anuncio de Trump está condicionado a un gesto concreto de Teherán: la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético internacional.

    En un mensaje publicado en su red Truth, el presidente explicó: “Basado en conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, y dado que pidieron que retuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar a Irán esta noche (…) estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas”.

    La propuesta pakistaní combinaba ambos elementos: una extensión del plazo a cambio de que Irán habilitara el tránsito por el estrecho como señal de buena voluntad.

    Mediación y señales desde Teherán

    Pakistán asumió un rol activo como mediador entre Washington y Teherán, con el objetivo de evitar ataques sobre infraestructura clave iraní, como plantas eléctricas y puentes, y de reabrir un canal de negociación.

    Desde Irán, el embajador en Islamabad, Reza Amiri Moghadam, sostuvo que se dejó atrás “una etapa crítica y delicada” y que se avanzó hacia una fase donde “el respeto y la cortesía deben sustituir a la retórica”.

    Según planteó, las conversaciones con EE.UU. —con mediación pakistaní— entran ahora en un terreno más propicio para acuerdos, tras momentos de máxima tensión.

    Embed

    Trump habla de “alto el fuego de doble vía”

    El presidente estadounidense presentó la decisión como un escenario de concesiones mutuas. “¡Esto va a ser un alto el fuego de doble vía! La razón para hacerlo es que nosotros ya hemos alcanzado y excedido todos nuestros objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y paz en Oriente Próximo”, afirmó.

    Trump también aseguró que existe una base concreta para negociar: “Hemos recibido una propuesta iraní de diez puntos, y creo que es una base sobre la que se puede trabajar y negociar”.

    Y agregó: “Casi todos los puntos de fricción en el pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero este plazo de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se cumpla”.

    Embed - Irán pide a los jóvenes hacer cadenas humanas para proteger las infraestructuras energéticas

    La prórroga fue anunciada apenas una hora y media antes de que expirara el plazo fijado por Washington, que vencía a las 20.00 en la capital estadounidense (21.00 en Uruguay).

    Ese ultimátum incluía la amenaza de atacar infraestructura civil iraní, en el marco de una ofensiva que EE.UU. sostiene haber llevado adelante junto a Israel.

    Primeras señales de negociación directa

    La desescalada anunciada por Trump comienza a traducirse en movimientos concretos en el terreno diplomático. Según Axios, la primera ronda de conversaciones entre EE.UU. e Irán tendrá lugar este viernes en Islamabad, con Pakistán como anfitrión y mediador del proceso.

    De acuerdo con la televisión pública israelí, Tel Aviv está comprometido con el plan de cese al fuego planteado en torno a Irán, lo que sugiere una alineación con la estrategia impulsada desde Washington.

    Por su parte, The New York Times informó que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, habría aceptado la propuesta de Pakistán para un cese al fuego de dos semanas.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Montevideo

    El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

    Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
    Informe sobre municipios

    Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente estadounidense Donald Trump responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026.
    Video

    Trump suspende ataques a Irán y extiende dos semanas el plazo para negociar

    Por France 24
    Yamandú Orsi y Gonzalo Civila, durante la presentación de la estrategia para personas en situación de calle.

    Gobierno anunció 3.000 plazas en “viviendas de acompañamiento social” para personas en situación de calle en 2028

    Por Redacción Búsqueda
    Fruti-novelas y otros microdramas: el boom de las series breves que invaden las redes sociales

    Fruti-novelas y otros microdramas: el 'boom' de las series breves que invaden las redes sociales

    Por Redacción Galería
    La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas es la división de la Policía Nacional que más ha trabajado en casos posiblemente vinculados a Sebastián Marset.

    Con Marset como uno de los ejes, Uruguay recibirá a agencias de droga de toda la región, incluida la DEA

    Por Juan Francisco Pittaluga
    // Leer el objeto desde localStorage