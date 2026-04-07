Trump suspende ataques a Irán y extiende dos semanas el plazo para negociar

A poco más de una hora de que venciera el ultimátum a Teherán, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , anunció este martes 7 de abril que decidió postergar una escalada militar y abrir un compás de negociación.

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El mandatario comunicó que acordó “suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”, en un giro que llega luego de haber advertido que “esta noche toda una civilización” podía desaparecer si no se alcanzaba un acuerdo.

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La decisión se produce tras un pedido explícito de Pakistán, que en las últimas horas había solicitado una prórroga para descomprimir el conflicto y habilitar la vía diplomática.

El anuncio de Trump está condicionado a un gesto concreto de Teherán: la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético internacional.

En un mensaje publicado en su red Truth, el presidente explicó: “Basado en conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, y dado que pidieron que retuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar a Irán esta noche (…) estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas”.

La propuesta pakistaní combinaba ambos elementos: una extensión del plazo a cambio de que Irán habilitara el tránsito por el estrecho como señal de buena voluntad.

Mediación y señales desde Teherán

Pakistán asumió un rol activo como mediador entre Washington y Teherán, con el objetivo de evitar ataques sobre infraestructura clave iraní, como plantas eléctricas y puentes, y de reabrir un canal de negociación.

Desde Irán, el embajador en Islamabad, Reza Amiri Moghadam, sostuvo que se dejó atrás “una etapa crítica y delicada” y que se avanzó hacia una fase donde “el respeto y la cortesía deben sustituir a la retórica”.

Según planteó, las conversaciones con EE.UU. —con mediación pakistaní— entran ahora en un terreno más propicio para acuerdos, tras momentos de máxima tensión.

Embed As of now, a step forward from critical, sensitive stage ...



In the next stage, respect and comity should replace rethorics and redundancy.



Stay more tuned... https://t.co/jSbUBXYEbl — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026

Trump habla de “alto el fuego de doble vía”

El presidente estadounidense presentó la decisión como un escenario de concesiones mutuas. “¡Esto va a ser un alto el fuego de doble vía! La razón para hacerlo es que nosotros ya hemos alcanzado y excedido todos nuestros objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y paz en Oriente Próximo”, afirmó.

Trump también aseguró que existe una base concreta para negociar: “Hemos recibido una propuesta iraní de diez puntos, y creo que es una base sobre la que se puede trabajar y negociar”.

Y agregó: “Casi todos los puntos de fricción en el pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero este plazo de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se cumpla”.

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La prórroga fue anunciada apenas una hora y media antes de que expirara el plazo fijado por Washington, que vencía a las 20.00 en la capital estadounidense (21.00 en Uruguay).

Ese ultimátum incluía la amenaza de atacar infraestructura civil iraní, en el marco de una ofensiva que EE.UU. sostiene haber llevado adelante junto a Israel.

Primeras señales de negociación directa

La desescalada anunciada por Trump comienza a traducirse en movimientos concretos en el terreno diplomático. Según Axios, la primera ronda de conversaciones entre EE.UU. e Irán tendrá lugar este viernes en Islamabad, con Pakistán como anfitrión y mediador del proceso.

De acuerdo con la televisión pública israelí, Tel Aviv está comprometido con el plan de cese al fuego planteado en torno a Irán, lo que sugiere una alineación con la estrategia impulsada desde Washington.

Por su parte, The New York Times informó que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, habría aceptado la propuesta de Pakistán para un cese al fuego de dos semanas.

FUENTE:FRANCE24