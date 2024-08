El oficialismo prepara una reforma educativa para aplicar en caso de ganar las elecciones, que ya genera preocupación en los sindicatos

Vázquez anunció que buscará cambios “profundos”, para los cuales es necesario que el Estado asuma “el rol de rectoría del conjunto de público y privado, formal e informal”. Su idea central es consolidar un sistema educativo “al servicio de la gente y sus opciones, y no fragmentos al servicio de sí mismos o sus bloques”.

Si triunfa en las elecciones, su equipo de trabajo pretende mantener un encuentro con todos los actores de la enseñanza. Convocarán tanto a los docentes que están sindicalizados como a los que no. “Lo importante es que todos los que estén en el sistema educativo se comprometan para empujar hacia el mismo lado”, dijo una de las fuentes del comando de Vázquez consultada por Búsqueda .

Vázquez ha remarcado que su propuesta tiene como centro al estudiante, y que los docentes, las currículas, los programas, los centros, los servicios y el resto de los componentes del sistema educativo son herramientas que deben estar al servicio del alumno. En los primeros días de agosto en Buenos Aires, frente a unos 50 empresarios argentinos, el ex presidente hizo hincapié en ese concepto.

“Es necesario ubicar al alumno como prioridad principal. Lo sustancial no radica entre lo público y lo privado”, sino en asegurar “un derecho”, expresó Vázquez.

El enfoque en el alumno lo dejó en claro al reunirse con Roberto Markarian, el nuevo rector de la Universidad de la República (Udelar), a quien le comunicó que piensa reformar el sistema de becas. Además de ampliarlo e incorporar mayores beneficios, Vázquez piensa otorgar al estudiante la libertad para elegir dónde realizar sus estudios universitarios: si en una de las instituciones privadas o en la estatal.

Intervencionismo.

La idea del candidato frenteamplista de que el Estado asuma un “rol de rectoría” genera cierta inquietud en los sindicatos de la enseñanza. Daniel Guasco, integrante del Consejo de Educación Secundaria (CES) en representación de los trabajadores, dijo a Búsqueda que ve con preocupación algunas de las señales de los candidatos —incluso del oficialismo—, ya que plantean una “apropiación de la educación”.

“Hay una cosa que yo veo venir y la intuyo, que es el hecho de que los partidos políticos se apropien de la educación. Supone que se va a ir perdiendo la autonomía que tiene la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la autonomía técnica, fundamentalmente de los desconcentrados”, opinó.

Para Guasco es un “intervencionismo totalmente injustificado”, porque los partidos políticos estuvieron siempre al mando de la educación, por ejemplo a través del nombramiento de las autoridades, y “los fracasos más grandes” se produjeron durante esos momentos.

“Tenemos algunos personajes que ya estuvieron y que fracasaron, como Renato Opertti. Lo mismo que Ricardo Vilaró, que estuvo diez años al frente de la matemática en el Uruguay y fue un fracaso; lo estamos viendo ahora que los gurises de matemática saben poco”, señaló.

Tanto Opertti como Vilaró, reconocido frenteamplista, han trabajado los últimos meses en documentos multipartidarios que procuran definir las líneas fundamentales para mejorar la situación de la enseñanza. Junto a ellos también ha trabajado el sociólogo Fernando Filgueira, uno de los asesores de Vázquez en política educativa.

Una de las principales propuestas de esos documentos es generar una educacio´n ba´sica de 4 a 14 an~os a partir de un marco curricular común estructurado en torno a competencias transversales, ciudadanas y de habilidades para la vida. La intención es promover perfiles de egreso, programas de estudio y evaluaciones alineadas con las competencias.

La propuesta, compartida por todos los candidatos presidenciables y fuertemente apoyada por las cámaras empresariales, es cuestionada por Guasco.

“Cuando alguno como Fernando Filgueira plantean esos puntos como el de la primarización de la educación, me parece casi irrisorio”, subrayó. “El marco curricular común es producto de un acuerdo de los cuatro partidos con las empresas y la educación no puede estar al servicio de las empresas. No hay que educar para un mercado de trabajo solo porque las empresas dicen que lo que hay es malo. La educación es una cosa y lo que necesitan las empresas es otra. Yo rechazo esa idea del marco curricular común, siempre la rechacé y la mayoría de los docentes piensa lo mismo”.

José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), meses atrás también había manifestado su incertidumbre respecto a las medidas que se pueden tomar en un supuesto segundo gobierno de Vázquez. “Yo tengo mis dudas, personalmente tengo mis dudas”, dijo. “Si hay algo que deberíamos saber de política los uruguayos en los últimos años, es que los políticos ya veteranos son capaces de arrancar para cualquier lado porque no tienen más perspectivas políticas”.

