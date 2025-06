Carlos Negro: “la bancarización hizo” que bajen las rapiñas

El ministro del Interior, Carlos Negro, acudió este jueves 26 al Parlamento para hablar sobre la situación carcelaria en el país, tras el asesinato de cuatro reclusos en la cárcel de Santiago Vázquez. Negro ofreció un panorama general de la crítica situación penitenciaria, enumeró las medidas más urgentes, planteó las propuestas de largo plazo y abogó por una política de Estado que incluya a todos los partidos políticos.

El ministro también habló sobre su posicionamiento respecto al aumento de los privados de libertad en Uruguay, que se acercan a los 17.000. En línea con lo que mencionó públicamente en las últimas semanas, señaló ante senadores y diputados que deben profundizarse las medidas alternativas a la prisión para ciertos delitos, como una forma de desagotar un sistema hacinado con poco margen para la rehabilitación. "Tenemos que tratar de que no ingresen a la cárcel los que no tienen que ingresar, y que sí ingresen algunos que no ingresan nunca", dijo ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General.

Información-Patricia Rodríguez-Parlamento-Zina-adhoc.JPG Patricia Rodríguez, diputada del Partido Nacional Mauricio Zina/adhocFOTOS Esta mirada, cuestionada por la oposición, fue contrapuesta por Patricia Rodríguez, expresidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo y actualmente diputada del Partido Nacional: "Respecto a la desprisionalización, queremos saber cuál es el plan de contingencia para el abordaje de la seguridad pública, porque sabemos —y se puede cuantificar— que cuando se han dado bajas en las cifras de los privados de libertad, ha aumentado lo que tiene que ver con las rapiñas".

Negro dijo desconocer "la evidencia de ese dato" aportado por Rodríguez. "Yo he escuchado por ahí esta afirmación, pero como algo que se tira, como una gran verdad, pero no sé de dónde salió", respondió a la diputada. Luego argumentó que, incluso si ciertos delincuentes reciben penas alternativas a la prisión, el número de rapiñas no se verá afectado.

Información-Post-Calvelo-adhocFOTOS.jpg El uso de terminales POS permiten a los comercios aceptar pagos electrónicos, reduciendo el uso de efectivo Javier Calvelo/adhocFOTOS "En realidad vienen bajando desde hace unos años, seguramente, producto de la menor cantidad de circulante; todos sabemos que cada vez circula menos dinero en la sociedad", indicó en referencia al proceso de bancarización iniciado en 2014 mediante la Ley de Inclusión Financiera. "Se está dando este fenómeno porque la bancarización ha hecho que la rapiña no pague, no dé dividiendo. Hizo que en los ómnibus haya muchísimo menos dinero; y esto sucede desde hace diez años. Cutcsa pasó de tener 10.000 rapiñas por año a tener solo 100. ¿Esto es porque se están extinguiendo los rapiñeros? No; es porque no hay plata. Hay mucho menos plata circulando debido al uso de tarjetas; y lo mismo sucede con taxis, comercios y estaciones de servicios", afirmó.