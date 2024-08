El quinto precandidato blanco basa su discurso “en el amor” y dice que sus pares “ahora sienten” que va a ser “competencia”

Germano (51 años, separado, dos hijas) estudió para ser sacerdote y médico, carreras que dejó por el camino para trabajar como funcionario en OSE. Sin embargo prefiere definirse como filósofo y director de cine, aunque admite que todavía no ha hecho películas sino documentales para televisión y dirigido algunos sketches para un programa de Gaspar Valverde y Karina Vignola. Tiene algo más de 350 seguidores en Twitter, donde hace anuncios del estilo: “Si ganamos la Presidencia, la yerba costará 35 pesos. Y NO es demagogia, es la verdad. Chau”, o expresa sin modestia sus ambiciones en la competencia interna. “Me gusta la idea que piensen que soy el caballo que no va a ganar y sin embargo después dar el batacazo”, escribió hace unos días.

A pesar de que algunos dirigentes nacionalistas ya ironizan con que están ante la presencia de “un nuevo Antonio Fadol”, aquel candidato blanco que sumó solo 35 votos en las elecciones nacionales de 1971, está seguro que a partir de la convención logró “un quiebre” y su pares lo empezaron a “tomar en serio”.

“Ahora sienten que voy a ser competencia. Me empezaron a descubrir y yo sé que voy a crecer mucho”, afirma a Búsqueda. Y se enoja si alguien cuestiona segundas intenciones detrás de su candidatura. “Yo estoy caliente con la gente que tiene los plan B, C, D. Me irrita. Yo tengo mi plan A, que es ser presidente. Puede no salir, pero no tengo el plan de ser intendente, diputado, edil, alcalde. No, loco, creé en tu plan. No lo hago para salvarme yo. Quiero generar algo que nos sirva a todos”. La campaña electoral será financiada al estilo de “una fiesta lluvia”, es decir, “cada uno aporta lo que puede. Tengo amigos con mucha plata”, confía.

No es fácil seguirle el ritmo de la conversación. Es capaz de citar en pocos minutos frases de personajes tan disímiles como Facundo Cabral, Walt Disney, Federico el Grande de Prusia, Paul McCartney, Alejandro Dolina, San Francisco de Asis, Julio César o el rey Salomón. Pero de lo que más le gusta a hablar es del amor. Y entonces cita a Jesús. “Fue el primer gran político, priorizó el amor por sobre todas las cosas”. Dice que cuando tenía 28 años tuvo “la suerte” de tener una hemorragia cerebral que lo tuvo al borde de la muerte. Ahí su vida hizo un click y empezó a usar “las neuronas del corazón”.

“En ese momento jodido potencié el amor. Eso es lo valioso. Algunos dicen, mirá este boludo, este gil, que habla del amor. Yo soy vivazo. Pero juego limpio. Al final, el amor que recibís es igual al que diste, lo dijo Steven Tyler parafraseando una canción de McCartney. Entonces ¿por qué miércoles dicen que soy medio pelotudo que hablo del amor?”.

Su plataforma de gobierno incluye cuestiones como salario mínimo igual a una canasta familiar, la construcción de un puente entre Colonia y Buenos Aires, que los maestros “ganen mucha plata porque son los más importantes” y que haya un “fusilamiento social” de los políticos corruptos. Dice que la primera medida que tomaría como presidente es que ninguna persona puede volver a ser electa después de ocupar una función en el gobierno.

El lanzamiento oficial de su campaña será mañana viernes 17 en un acto en la Plaza Cagancha. Un acto distinto, porque no habrá discurso, sino que hablará entre canción y canción de la banda de rock que él mismo lidera.

2013-10-17T00:00:00

