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    La NASA publica una fotografía de la puesta de sol sobre la Tierra tomada por la tripulación de Artemis

    La NASA publicó el martes una imagen histórica de la Tierra ocultándose bajo el horizonte lunar, un fenómeno conocido como “puesta de la Tierra”, más de 57 años después de que un astronauta del Apolo 8 capturara la icónica imagen del “amanecer” durante el primer sobrevuelo tripulado de la Luna

    Fotografía de la puesta de sol sobre la Tierra, tomada por la tripulación de Artemis II y publicada por la NASA el 7 de abril de 2026.

    Fotografía de la puesta de sol sobre la Tierra, tomada por la tripulación de Artemis II y publicada por la NASA el 7 de abril de 2026.

    FOTO

    NASA
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Se trata de una puesta de sol sobre la Tierra. La imagen, publicada el martes 7 de abril por la NASA, fue tomada el lunes mientras la cápsula Orion orbitaba la Luna. La tripulación está compuesta por los estadounidenses Reid Wisem.

    La imagen recuerda la legendaria fotografía del Apolo 8, tomada el 24 de diciembre de 1968 por el astronauta estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo tripulado de la Luna, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.

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    La nave espacial Orión se aproxima a la cara oculta de la Luna durante el sobrevuelo lunar de Artemis II el 6 de abril de 2026.
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    Los astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

    Por France 24
    Captura de video tomada de la cuenta oficial en X @NASA que muestra desde la izquierda a los astronautas; Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover saludando durante una conversación en directo desde la nave Orión de la misión Artemis II con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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    Los astronautas de Artemis II emprenden su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna y marcar varios hitos

    Por RFI

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    Los tres estadounidenses y el canadiense ya están de regreso a casa, y el amerizaje en el Pacífico está previsto para este viernes 10 de abril.

    Mientras tanto, los científicos del Centro de Control de Misiones de Houston analizan minuciosamente el flujo de fotografías lunares que llegan a la Tierra.

    Embed - Artemis II capta inédita puesta de la Tierra y bate récord de distancia lunar

    Los tres astronautas del Apolo 8 se convirtieron en los primeros visitantes lunares del mundo, orbitando la Luna en la Nochebuena de 1968. Su fotografía del amanecer terrestre se convirtió en un símbolo del movimiento ecologista moderno.

    La misión Artemis II supone el primer regreso de la NASA a la Luna con astronautas a bordo, un paso crucial hacia un posible alunizaje con otra tripulación dentro de dos años.

    Con AFP y AP

    FUENTE:FRANCE24

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