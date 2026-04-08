La NASA publica una fotografía de la puesta de sol sobre la Tierra tomada por la tripulación de Artemis

Se trata de una puesta de sol sobre la Tierra . La imagen, publicada el martes 7 de abril por la NASA , fue tomada el lunes mientras la cápsula Orion orbitaba la Luna. La tripulación está compuesta por los estadounidenses Reid Wisem.

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La imagen recuerda la legendaria fotografía del Apolo 8, tomada el 24 de diciembre de 1968 por el astronauta estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo tripulado de la Luna, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.

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Los tres estadounidenses y el canadiense ya están de regreso a casa, y el amerizaje en el Pacífico está previsto para este viernes 10 de abril.

Mientras tanto, los científicos del Centro de Control de Misiones de Houston analizan minuciosamente el flujo de fotografías lunares que llegan a la Tierra.

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Los tres astronautas del Apolo 8 se convirtieron en los primeros visitantes lunares del mundo, orbitando la Luna en la Nochebuena de 1968. Su fotografía del amanecer terrestre se convirtió en un símbolo del movimiento ecologista moderno.

La misión Artemis II supone el primer regreso de la NASA a la Luna con astronautas a bordo, un paso crucial hacia un posible alunizaje con otra tripulación dentro de dos años.

Con AFP y AP

FUENTE:FRANCE24