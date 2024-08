Proponen unificar canchas de fútbol para recuperar espacios públicos

El edil dijo que su propuesta —que implicaría contar con un estadio con capacidad para entre 5.000 y 10.000 personas— está pensada a largo plazo y no apunta solo a una proyección de Montevideo como sede del Mundial de fútbol 2030. La idea es reformar o construir un nuevo edificio que sea sustentable desde el punto de vista arquitectónico, que tenga un impacto en el aspecto económico, urbanístico y patrimonial de la capital, y que “democratice” el espacio público.

País futbolero.

Pese a que sus canchas tienen capacidad para 18.000 personas, los partidos de Bella Vista, Wanderers y River Plate no alcanzan los 2.000 espectadores por fin de semana. Por eso, para el edil la iniciativa también beneficiaría a los equipos, al multiplicar los ingresos. “Con esta propuesta no hay perdedores”, afirmó.

El legislador departamental propone que el estadio funcione toda la semana y que incorpore el fútbol masculino y femenino, el infantil y otros deportes menores que hoy se desplazan por Montevideo en busca de una sede. Podría también alojar actividades de los Concejos Vecinales, del Sistema de Cuidados o de centros Caif, a modo de un centro cívico, añadió.

La propuesta sugiere que la actividad se concentre en los predios ocupados por el Nasazzi, hoy solventado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero eso se definiría en un eventual futuro estudio de prefactibilidad, según conversó con el intendente Martínez.

Consultado sobre la propuesta, el coordinador de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la comuna, Daniel Leite, opinó que “lógicamente, un espacio como el Prado no justificaría tener tres estadios”.

“Personalmente, no me parece mala idea”, añadió. “Claro que me gustaría que hubiera un lugar moderno, con todas las comodidades, que fuera utilizado por los tres clubes. Pero vivimos en un país muy futbolero y hay que zurcir muchas cosas antes de tomar cualquier tipo de decisión”, señaló. Agregó que el tema ameritaría una discusión política en la intendencia, que aún no está en agenda.

Por su parte, el director de Planificación de la comuna, Ramón Méndez, dijo a Búsqueda que la idea presenta dos inconvenientes. Uno de ellos es que en el Prado las vías de acceso son “muy limitadas, angostas y no tienen potencial de crecimiento ni de conexión con el resto de la ciudad”.

“Eso hace que no sea el lugar ideal para instalar una infraestructura que reúna a miles de personas, mucho menos pensando en una competencia internacional como puede ser el Mundial de 2030”, argumentó.

Al mismo tiempo, afirmó que el Prado es un parque emblemático para Montevideo, por lo que usar parte de ese paseo para instalar un estadio haría que se perdiera un importante sector de ese espacio.

Leite no estuvo de acuerdo y aseguró que el barrio es una zona “ideal” para potenciar un proyecto deportivo de estas características. Sobre la idea de construir un nuevo recinto, el coordinador sostuvo que en Uruguay se acostumbra “ir remendando cosas”, pero que hoy se estaría en posición de tener nuevas estructuras.

Méndez, entre tanto, sostuvo que la preocupación por la cercanía de los tres estadios es “de recibo” para la IMM y es una pregunta que la administración se plantea desde hace años.

“Estudiamos todas las ideas, pero a priori no lo vemos como algo que pueda prosperar”, añadió.

Contrapartidas.

Según un pedido de acceso a la información pública realizado por Visillac, la concesión al club River Plate tiene como únicas contraprestaciones “mantener la higiene y conservación del predio”, que el cercado del campo sea de alambre o setos y que no se realicen construcciones.

Por otro lado, la concesión del club Bella Vista, vencida en 2001, tiene como contraprestación respetar el arbolado existente, mientras que la concesión por 15 años de Wanderers, votada hace un mes, le exige ceder sus instalaciones 12 días al año a la Secretaría Nacional de Deportes y al Municipio C.

