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    Artemis II: estos son los protagonistas de la histórica misión a la Luna

    Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los protagonistas del histórico viaje alrededor de la Luna denominado Artemis II. El retrato oficial de esta hazaña luce más diverso que el del mítico Apolo 11, que logró el primer alunizaje tripulado en 1969. Esta es la historia de los astronautas que emprenden la nueva misión, que no tendrá alunizaje

    De izquierda a derecha, de los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Hammock Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen.&nbsp;

    De izquierda a derecha, de los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Hammock Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen. 

    FOTO

    EFE/NASA
    Búsqueda | France 24
    Por France 24
    Embed - La tripulación de Artemis II de la NASA despega hacia la Luna (Transmisión oficial)

    La NASA realiza este miércoles 1 de abril el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de medio siglo.

    La tripulación incluye a la primera mujer, la primera persona negra y el primer no estadounidense en participar en una misión de este tipo, una diferencia considerable con la era Apolo.

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    Reid Wiseman

    A sus 50 años, Reid Wiseman será el comandante de la misión. Nacido en Baltimore, se unió a la NASA en 2009 tras una larga carrera en la Marina estadounidense. Para él, la misión cumple un sueño que alguna vez consideró imposible.

    En 2014 realizó una misión de 165 días en la Estación Espacial Internacional y luego fue jefe de la oficina de astronautas de la NASA.

    Tras la muerte de su esposa por cáncer en 2020, crió solo a sus dos hijas, hoy adolescentes, a quienes explicó abiertamente los riesgos inherentes a su profesión y del viaje que está por emprender.

    "Les dije 'Aquí está el testamento, aquí están los documentos (...) Y si me pasa algo, esto es lo que les va a pasar a ustedes'", contó. "Es parte de esta vida".

    Victor Glover

    Victor Glover, de 49 años, será el piloto de la nave Orion. Veterano de la Marina y padre de cuatro hijas, fue seleccionado por la NASA en 2013.

    Su interés por el espacio comenzó al ver un lanzamiento de un transbordador de la NASA por televisión. "Pensé: 'De verdad quiero conducir uno de esos".

    En 2020, se convirtió en el primer afroestadounidense en participar en una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional.

    Con Artemis II, será el primer hombre negro en viajar a la Luna, un hito que él atribuye al camino abierto por pioneros como Guion Bluford, el primer afroestadounidense en ir al espacio.

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    Christina Koch

    Christina Koch, de 47 años, será la primera mujer en integrar una misión lunar.

    Ingeniera de formación y exploradora experimentada, ha trabajado en entornos extremos como la Antártida. Desde niña soñaba con ser astronauta y creció viendo imágenes icónicas del programa Apolo.

    Seleccionada también en 2013, ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con 328 días, y participó en la primera caminata espacial hecha exclusivamente por mujeres, junto a Jessica Meir.

    "Siempre le digo a la gente: haz lo que te dé miedo", resalta como su lema personal. "Y eso significa que tengo que seguir mi propio consejo". Con Artemis II suma otro hito a su trayectoria en la NASA.

    Jeremy Hansen

    El canadiense Jeremy Hansen, de 50 años, completa la tripulación y será el primer no estadounidense en orbitar la Luna.

    Expiloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense, ingresó a la Agencia Espacial Canadiense en 2009.

    Ha trabajado como enlace con la Estación Espacial Internacional y como instructor de nuevas generaciones de astronautas.

    Cuenta que cuando era niño se cruzó con una fotografía de Neil Armstrong en la Luna, un momento que despertó su pasión por la exploración espacial.

    Artemis II será su primer viaje más allá de la órbita terrestre. Con él, este padre de tres hijos busca hacer historia.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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