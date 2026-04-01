Artemis II: estos son los protagonistas de la histórica misión a la Luna

La NASA realiza este miércoles 1 de abril el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de medio siglo.

Embed - La tripulación de Artemis II de la NASA despega hacia la Luna (Transmisión oficial)

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La tripulación incluye a la primera mujer, la primera persona negra y el primer no estadounidense en participar en una misión de este tipo, una diferencia considerable con la era Apolo.

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A sus 50 años, Reid Wiseman será el comandante de la misión. Nacido en Baltimore, se unió a la NASA en 2009 tras una larga carrera en la Marina estadounidense. Para él, la misión cumple un sueño que alguna vez consideró imposible.

En 2014 realizó una misión de 165 días en la Estación Espacial Internacional y luego fue jefe de la oficina de astronautas de la NASA.

Tras la muerte de su esposa por cáncer en 2020, crió solo a sus dos hijas, hoy adolescentes, a quienes explicó abiertamente los riesgos inherentes a su profesión y del viaje que está por emprender.

“Dad, we can’t leave the rocket without a .5 together!!” I love these two ladies, and I’m boarding that rocket a very proud father. pic.twitter.com/N6NKNaeUXF — Reid Wiseman (@astro_reid) March 31, 2026

"Les dije 'Aquí está el testamento, aquí están los documentos (...) Y si me pasa algo, esto es lo que les va a pasar a ustedes'", contó. "Es parte de esta vida".

Victor Glover

Victor Glover, de 49 años, será el piloto de la nave Orion. Veterano de la Marina y padre de cuatro hijas, fue seleccionado por la NASA en 2013.

Su interés por el espacio comenzó al ver un lanzamiento de un transbordador de la NASA por televisión. "Pensé: 'De verdad quiero conducir uno de esos".

En 2020, se convirtió en el primer afroestadounidense en participar en una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional.

Una misión histórica requiere una tripulación extraordinaria. ????



Te presentamos a Victor Glover, astronauta de la NASA y piloto de @NASAArtemis II, el primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis.



Conoce al equipo: https://t.co/A2XRhJGtTz pic.twitter.com/rPHLmiHSak — NASA en español (@NASA_es) February 20, 2026

Con Artemis II, será el primer hombre negro en viajar a la Luna, un hito que él atribuye al camino abierto por pioneros como Guion Bluford, el primer afroestadounidense en ir al espacio.

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Christina Koch

Christina Koch, de 47 años, será la primera mujer en integrar una misión lunar.

Ingeniera de formación y exploradora experimentada, ha trabajado en entornos extremos como la Antártida. Desde niña soñaba con ser astronauta y creció viendo imágenes icónicas del programa Apolo.

Seleccionada también en 2013, ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con 328 días, y participó en la primera caminata espacial hecha exclusivamente por mujeres, junto a Jessica Meir.

De regreso a la órbita lunar, con una tripulación a la altura del desafío. ????



Te presentamos a Christina Koch, astronauta de la NASA y especialista de misión de @NASAArtemis II.



Este será el primer vuelo de prueba del programa Artemis con astronautas a bordo. Conoce al… pic.twitter.com/ldWRusnHfc — NASA en español (@NASA_es) March 13, 2026

"Siempre le digo a la gente: haz lo que te dé miedo", resalta como su lema personal. "Y eso significa que tengo que seguir mi propio consejo". Con Artemis II suma otro hito a su trayectoria en la NASA.

Jeremy Hansen

El canadiense Jeremy Hansen, de 50 años, completa la tripulación y será el primer no estadounidense en orbitar la Luna.

Expiloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense, ingresó a la Agencia Espacial Canadiense en 2009.

Ha trabajado como enlace con la Estación Espacial Internacional y como instructor de nuevas generaciones de astronautas.

Cuenta que cuando era niño se cruzó con una fotografía de Neil Armstrong en la Luna, un momento que despertó su pasión por la exploración espacial.

Representing the @csa_asc on #Artemis II to the Moon is @Astro_Jeremy, from London, Ontario.



Jeremy Hansen was a fighter pilot before joining CSA, and currently works with NASA on astronaut training and mission operations. This will be Hansen’s first mission in space. pic.twitter.com/zIVetAQeFE — NASA (@NASA) April 3, 2023

Artemis II será su primer viaje más allá de la órbita terrestre. Con él, este padre de tres hijos busca hacer historia.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24