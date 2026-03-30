Despidos en Oracle Uruguay dejan casi 70 empleados sin trabajo en medio de una reestructura del negocio a nivel mundial

La mayoría de los despidos fue en el área de consultoría y se comunicaron en reuniones breves; la compañía planea recortes a nivel mundial ante escasez de liquidez por inversiones masivas en IA

La multinacional tecnológica Oracle despidió este lunes a casi 70 trabajadores en Uruguay, en el marco de una reestructura del negocio definida a nivel internacional.

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Según información a la que accedió Búsqueda a partir de fuentes de la empresa, la mayor parte de los despidos se concentró en el equipo de consultoría, “donde se registraron 64 ceses, principalmente en cargos semi senior. Dentro de ese grupo, al menos 15 correspondían a perfiles técnicos, como desarrolladores”, informó uno de los consultados.

A esos números se suman otros despidos en el área de desarrollo de NetSuite, la plataforma de gestión empresarial de la compañía, que elevarían el total a una cifra cercana a los 70 trabajadores afectados.

La decisión fue comunicada en reuniones breves, de pocos minutos. Tras los anuncios, los trabajadores fueron convocados a otra instancia para definir la liquidación por cese. El pago de la indemnización está previsto hasta el 10 de abril.

La empresa, que desarrolla software empresarial, bases de datos y servicios en la nube, tiene presencia en Montevideo desde 2018, donde cuenta con una plantilla conformada por 460 trabajadores. Los despidos anunciados significan una reducción de 15% del personal.