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    Despidos en Oracle Uruguay dejan casi 70 empleados sin trabajo en medio de una reestructura del negocio a nivel mundial

    La mayoría de los despidos fue en el área de consultoría y se comunicaron en reuniones breves; la compañía planea recortes a nivel mundial ante escasez de liquidez por inversiones masivas en IA

    Oracle.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La multinacional tecnológica Oracle despidió este lunes a casi 70 trabajadores en Uruguay, en el marco de una reestructura del negocio definida a nivel internacional.

    Según información a la que accedió Búsqueda a partir de fuentes de la empresa, la mayor parte de los despidos se concentró en el equipo de consultoría, “donde se registraron 64 ceses, principalmente en cargos semi senior. Dentro de ese grupo, al menos 15 correspondían a perfiles técnicos, como desarrolladores”, informó uno de los consultados.

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    A esos números se suman otros despidos en el área de desarrollo de NetSuite, la plataforma de gestión empresarial de la compañía, que elevarían el total a una cifra cercana a los 70 trabajadores afectados.

    La decisión fue comunicada en reuniones breves, de pocos minutos. Tras los anuncios, los trabajadores fueron convocados a otra instancia para definir la liquidación por cese. El pago de la indemnización está previsto hasta el 10 de abril.

    La empresa, que desarrolla software empresarial, bases de datos y servicios en la nube, tiene presencia en Montevideo desde 2018, donde cuenta con una plantilla conformada por 460 trabajadores. Los despidos anunciados significan una reducción de 15% del personal.

    Oracle integra la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), aunque no hubo comunicación oficial hacia la gremial sobre la medida anunciada.

    Empresas tecnológicas en ajuste

    Los despidos en Uruguay se enmarcan en una estrategia más amplia. De acuerdo a información publicada por Bloomberg, Oracle prevé miles de recortes en todo el mundo.

    La empresa está invirtiendo sumas muy altas en infraestructura para inteligencia artificial (IA), especialmente en centros de datos. Ese proceso está cambiando qué tipo de trabajadores necesita, según el artículo, y reduciendo puestos en áreas donde la automatización gana terreno.

    No es un caso aislado. En los últimos meses, la industria tecnológica en Uruguay vivió una serie de anuncios de reestructuras, cierres y recortes en empresas como PedidosYa, UKG, Sabre, Verizon/Alorica y BASF. Para el gobierno, la situación se interpretó como un problema de empleo; desde el sector, la explicación giró en torno a la competitividad.

    Los casos recientes fueron en esa línea. PedidosYa redujo su contact center en el marco de un ajuste iniciado en 2022, UKG anunció su salida del país con más de 300 puestos afectados y Sabre recortó cerca del 30% de su plantilla local dentro de una reorganización global que combina relocalización e incorporación de IA.

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