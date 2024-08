Ramón Díaz, genio y figura

La intensidad de la política uruguaya no disminuye ni siquiera en verano. Esta semana el escenario político local está conmovido por la cumbre de la Celac en Buenos Aires y la visita del presidente Lula a Montevideo. No se habrán apagado los ecos de estos acontecimientos, no habrá menguado la discusión sobre la integración regional y sus alternativas, cuando el foco de atención esté obligado a desplazarse hacia la reunión de la fracción del presidente Luis Lacalle Pou en La Paloma, prevista para el sábado 28. Antes, durante y después, continuarán otros debates, como el generado por la durísima crítica de Pedro Bordaberry a la actuación del ministro Francisco Bustillo en el affaire Marset o el provocado por el anuncio del nuevo plan para combatir la “epidemia” de homicidios realizado por el Ministerio del Interior. No faltan, por tanto, temas para analizar. Sin embargo, la publicación de la obra Ramón Díaz. Una biografía intelectual, de Hernán Bonilla, merece una consideración muy especial. En pocas palabras, para mi gusto, un aporte formidable para conocer el pensamiento de una figura clave, entre otras razones, porque fue fundador y alma mater de Búsqueda.