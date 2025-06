25 años de ver la realidad con otros ojos

Capturar el momento y crear una obra que pueda ser contemplada para siempre. Esa contemplación no debe ser el simple acto de observar; debe suscitar emociones, recuerdos, sensaciones, reflexiones; debe provocar. La fotografía tiene esa capacidad, por eso es tan mágica.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Los últimos 27 años de mi vida trabajé al lado de fotógrafos y me he vuelto una admiradora ferviente de este arte. Cuando veo una foto bien lograda, una pequeña emoción chispeante me recorre el cuerpo, y me sonrío casi incrédula viendo el talento del fotógrafo, el acierto de su mirada, la precisión de su técnica.

Leé además 25 años de Galería Instantes en la ruta del periodismo Por Redacción Galería

Esta fascinación probablemente haya venido con el trabajo que me tocó. En Galería, desde que entré a trabajar en el año 2005, se me inculcó el respeto por la fotografía como disciplina y como tarea desarrollada por profesionales, autores de sus obras, con propiedad intelectual. Las fotos no deben recortarse, son como el fotógrafo las pensó y así deben publicarse. Es obligatorio que cada una lleve su crédito. Y siempre se intentará darle el mayor espacio posible. Estos lineamientos con los que la revista históricamente ha tratado a la fotografía hicieron que fuera reconocida por su valor estético y su buena calidad fotográfica.

Desde los inicios de Galería, allá por el año 2000, la popular y divertida sección de los De más y De menos siempre estuvo acompañada por una fotografía a la que internamente llamamos hall, como el nombre de la sección. Es la primera página de contenidos, es la entrada a la revista, la bienvenida a los lectores, de allí su nombre.

Al principio, esa foto era producida. Se pensaba, se convocaba a las personas que integrarían la imagen, se destinaba un lugar, un día y una hora para hacerla. Luego se entendió que esto demandaba demasiado trabajo para una sola foto semanal, entonces se decidió que a partir de ese momento la foto de hall fuera una foto artística tomada por alguno de los fotógrafos del equipo. Era completamente libre. El hecho de trabajar la mayor parte del tiempo en la calle haciendo notas les daba la posibilidad de ver situaciones y estar en lugares que bien merecían un disparo del obturador. Y ahí comenzó la magia. Aquellos ojos entrenados para ver lo que otros no ven traían imágenes preciosas, impresionantes, tiernas, graciosas, oportunas, acertadas, bellas, poéticas.