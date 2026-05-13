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Agenda real: Camilla y los perros, la reina Máxima y los niños

En el marco de las celebraciones organizadas por el aniversario del castillo de Duivenvoorde, la reina Máxima participó en una actividad educativa en su rol de presidenta honoraria de More Music in the Classroom

Los perros de Medical Detection Dogs están entrenados para detectar enfermedades como cáncer, párkinson y malaria.&nbsp;

Los perros de Medical Detection Dogs están entrenados para detectar enfermedades como cáncer, párkinson y malaria. 

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con 800 años recién cumplidos, el histórico castillo de Duivenvoorde (Países Bajos) es una de las construcciones más antiguas del sur de Holanda. En el marco de las celebraciones organizadas por su aniversario, la reina Máxima participó en una actividad educativa en su rol de presidenta honoraria de More Music in the Classroom, una fundación enfocada en promover la educación musical en el país, especialmente entre quienes no suelen tener acceso a experiencias vinculadas al patrimonio cultural.

Reina Máxima
La reina de los Países Bajos participó de una jornada en el castillo de Duivenvoorde como presidenta honoraria de More Music in the Classroom, una organización que promueve la educación musical entre niños y adolescentes.

La reina de los Países Bajos participó de una jornada en el castillo de Duivenvoorde como presidenta honoraria de More Music in the Classroom, una organización que promueve la educación musical entre niños y adolescentes.

Durante la jornada, la monarca recorrió el castillo, conversó con estudiantes y participó en distintas actividades organizadas como parte del programa, acompañada por la secretaria de Estado de Educación de los Países Bajos, Judith Tielen. En este caso, la propuesta buscó acercar a los niños al arte y la cultura a través de actividades inmersivas en el castillo, con el objetivo de generar recuerdos que puedan marcar su vínculo con el patrimonio a futuro.

Reina Máxima
La jornada se llevó adelante en el marco del cumpleaños del castillo de Duivenvoorde, que tiene 800 años de antigüedad.

La jornada se llevó adelante en el marco del cumpleaños del castillo de Duivenvoorde, que tiene 800 años de antigüedad.

En el Reino Unido, en tanto, la reina Camilla recibió en su residencia londinense Clarence House a una delegación de Medical Detection Dogs, una organización benéfica que entrena perros para detectar enfermedades como cáncer, párkinson y malaria.

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Entre los invitados a la actividad estaba James Middleton, hermano de la princesa y embajador de la fundación. La reina consorte no dudó en acercarse a los serviciales animales para acariciarlos, un gesto que dejó varias postales para el recuerdo.

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