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Jennifer Lopez, Kevin Hart y Patrick Dempsey: las estrellas de las fiestas de estrenos

La plataforma de streaming Netflix presentó un nuevo especial de humor, mientras que la cadena televisiva Fox organizó una gala para dar a conocer su programación

Con un vestido rojo al cuerpo, Jennifer López deslumbró en la alfombra roja del estreno de The Roast of Kevin Hart.

Con un vestido rojo al cuerpo, Jennifer López deslumbró en la alfombra roja del estreno de The Roast of Kevin Hart.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Para Netflix y Fox fueron días de novedades. El servicio de streaming anunció hace unos meses quién será el próximo protagonista de su programa de humor, Netflix is a Joke. Esta vez, el comediante, actor y maestro de ceremonias Kevin Hart se ofreció voluntariamente para ser el centro del especial, que se estrenó el domingo 10 de mayo y será una continuación de The Greatest Roast of All Time: Tom Brady, dedicado al exjugador y comentarista de fútbol americano.

Patrick Dempsey
Patrick Dempsey asistió a la fiesta en la que Fox presentó su programación.

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La gala de estreno de The Roast of Kevin Hart se llevó a cabo en el Kia Forum de Los Ángeles, con una alfombra roja que reunió a estrellas como Jennifer López, Venus y Serena Williams, Eugene Levy y Conan O’Brien, entre otras.

Mientras tanto, Fox presentó su programación del año en una fiesta en el New York City Center. La cadena apostará fuertemente al contenido deportivo, pero también seguirá promoviendo sus series y películas a través de Tubi, su plataforma de streaming.

Kevin Hart
El comediante y actor Kevin Hart ser&aacute; el protagonista del nuevo especial de humor Netflix Is a Joke.

El comediante y actor Kevin Hart será el protagonista del nuevo especial de humor Netflix Is a Joke.

Entre las figuras que se robaron las miradas estuvieron Patrick Dempsey, actor de Memoria de un asesino (2026), y Jon Hamm, de Grimsburg, ambas series de Fox.

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