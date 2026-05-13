Jennifer Lopez, Kevin Hart y Patrick Dempsey: las estrellas de las fiestas de estrenos

Para Netflix y Fox fueron días de novedades. El servicio de streaming anunció hace unos meses quién será el próximo protagonista de su programa de humor, Netflix is a Joke. Esta vez, el comediante, actor y maestro de ceremonias Kevin Hart se ofreció voluntariamente para ser el centro del especial, que se estrenó el domingo 10 de mayo y será una continuación de The Greatest Roast of All Time: Tom Brady, dedicado al exjugador y comentarista de fútbol americano.
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La gala de estreno de The Roast of Kevin Hart se llevó a cabo en el Kia Forum de Los Ángeles, con una alfombra roja que reunió a estrellas como Jennifer López, Venus y Serena Williams, Eugene Levy y Conan O’Brien, entre otras.
Mientras tanto, Fox presentó su programación del año en una fiesta en el New York City Center. La cadena apostará fuertemente al contenido deportivo, pero también seguirá promoviendo sus series y películas a través de Tubi, su plataforma de streaming.
Kevin Hart
El comediante y actor Kevin Hart será el protagonista del nuevo especial de humor Netflix Is a Joke.
AFP
Entre las figuras que se robaron las miradas estuvieron Patrick Dempsey, actor de Memoria de un asesino (2026), y Jon Hamm, de Grimsburg, ambas series de Fox.