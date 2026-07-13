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Al ritmo de Justin Timberlake, los ganadores de Wimbledon protagonizaron el clásico baile en la cena de gala

Es la segunda vez consecutiva que el italiano gana Wimbledon y que, por ende, se sube a un escenario para bailar junto a la ganadora durante la ceremonia de cierre

Sinner y Nosková trataron de improvisar con cierta timidez los pasos al ritmo de Can’t Stop the Feeling, de Justin Timberlake.

Sinner y Nosková trataron de improvisar con cierta timidez los pasos al ritmo de Can’t Stop the Feeling, de Justin Timberlake.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El italiano Jannik Sinner y la checa Linda Nosková se coronaron campeones de Wimbledon, el primero tras derrotar a Alexander Zverev, y ella al vencer a su compatriota Karolina Muchova.

Pero es posible que para muchos tenistas el momento más incómodo no transcurra dentro de la cancha: la tradición dictaba que los ganadores protagonizaran un baile durante la cena de gala que oficia de broche de oro del torneo británico. Durante décadas dejó de hacerse, y todo parecía indicar que quedaría en el olvido, hasta que en 2024, el español Carlos Alcaraz y la checa Barbora Krejcikova retomaron la vieja costumbre y se subieron al escenario.

Fueron el español Carlos Alcaraz y la checa Barbora Krejcikova quienes retomaron la clásica costumbre del baile de ganadores en 2024.

Fueron el español Carlos Alcaraz y la checa Barbora Krejcikova quienes retomaron la clásica costumbre del baile de ganadores en 2024.

Sinner ya va por su segundo baile: al ganar su primer título de Wimbledon, le tocó hacerlo junto a la polaca Iga Swiatek. Lo extraño es que si bien se espera que bailen un vals, las canciones elegidas últimamente por los anfitriones distan mucho de asemejarse al clásico ritmo de esta música, lo que puede representar todo un desafío de coordinación.

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Las dificultades a la hora de acompasar los tiempos de la música a los del esperado vals se hicieron evidentes estas dos últimas veces, pero también cuando Alcaraz y Krejcikova lo intentaron con la canción elegida aquella noche, que fue Dance the Night, de Dua Lipa. De todas formas, el momento provoca las risas de los tenistas, que se muestran felices y relajados tras la tensión de la competencia.

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En 2025 fue Feel it Still, de Portugal, mientras que este año Sinner y Nosková trataron de improvisar con cierta timidez los pasos al ritmo de Can’t Stop the Feeling, de Justin Timberlake. Así, los campeones dejaron las imágenes que serán las más recordadas de esa noche.

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