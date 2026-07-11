The World's 50 Best Restaurants llegará por primera vez a Sudamérica y tendrá a Lima como sede
La ceremonia, que se celebrará el 4 de noviembre, reunirá a los principales referentes de la gastronomía mundial. El anuncio consolida el protagonismo de Perú en la escena culinaria internacional y acerca el evento a Uruguay y la región
The World's 50 Best Restaurants se celebrará por primera vez en Sudamérica, más precisamente, en Lima.
La gastronomía mundial vuelve a mirar hacia latinoamérica. The World's 50 Best Restaurants anunció este viernes que la ceremonia de entrega de premios de 2026 se realizará el 4 de noviembre en Lima, un hecho histórico ya que será la primera vez que la gala se celebre en Sudamérica.
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La elección de la capital peruana llega en un momento de especial protagonismo para el país reconocido por su extraordinaria biodiversidad. En la edición 2025 de The World's 50 Best Restaurants, celebrada en Turín, el restaurante Maido, del chef Mitsuharu "Micha" Tsumura, fue elegido como el mejor del mundo. Con ese reconocimiento, ingresó al grupo Best of the Best, integrado por los restaurantes que ya alcanzaron el primer puesto y que dejan de competir en futuras ediciones del ranking.
Lima ya fue anfitriona de la primera edición de Latin America's 50 Best Restaurants en 2013, pero esta será la primera ocasión en que reciba la ceremonia global, considerada uno de los encuentros más importantes del calendario gastronómico internacional.
"La organización adelantó que la programación incluirá, además de la premiación, una serie de actividades que tradicionalmente acompañan al evento, como el foro #50BestTalks, las Signature Sessions —cenas colaborativas entre chefs internacionales y talentos locales— y el Chefs' Feast, un encuentro dedicado a mostrar ingredientes y técnicas de cocina representativas del país anfitrión.
Para Perú, la designación representa un nuevo paso en la estrategia de posicionar a su gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos del país. El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Enrique Gómez Vela, sostuvo que la llegada de The World's 50 Best Restaurants a Lima es el resultado de un trabajo sostenido para consolidar al país como un destino gastronómico y turístico de referencia, además de destacar el impacto que tendrá sobre el sector hotelero y la actividad turística.
La directora general de eventos de The World's 50 Best Restaurants, Rikki Tidball, señaló, por su parte, que Perú representa "el espíritu de los premios" gracias a una escena gastronómica construida sobre siglos de patrimonio cultural y una identidad culinaria que hoy figura entre las más influyentes del mundo.
La cercanía geográfica convierte además a esta edición en una oportunidad especialmente relevante para los países de la región. La realización de la ceremonia en Sudamérica facilitará la participación de chefs, productores, restaurantes y medios especializados latinoamericanos en uno de los encuentros que marca la agenda gastronómica global.
Desde su creación en 2002, The World's 50 Best Restaurants se ha consolidado como uno de los rankings de mayor repercusión internacional. La edición de Lima no solo reconocerá a los mejores restaurantes del mundo, sino que volverá a poner a América Latina en el centro de la conversación gastronómica