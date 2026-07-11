¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

The World's 50 Best Restaurants llegará por primera vez a Sudamérica y tendrá a Lima como sede

La ceremonia, que se celebrará el 4 de noviembre, reunirá a los principales referentes de la gastronomía mundial. El anuncio consolida el protagonismo de Perú en la escena culinaria internacional y acerca el evento a Uruguay y la región

The Worlds 50 Best Restaurants se celebrará por primera vez en Sudamérica, más precisamente, en Lima.

The World's 50 Best Restaurants se celebrará por primera vez en Sudamérica, más precisamente, en Lima.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La gastronomía mundial vuelve a mirar hacia latinoamérica. The World's 50 Best Restaurants anunció este viernes que la ceremonia de entrega de premios de 2026 se realizará el 4 de noviembre en Lima, un hecho histórico ya que será la primera vez que la gala se celebre en Sudamérica.

La elección de la capital peruana llega en un momento de especial protagonismo para el país reconocido por su extraordinaria biodiversidad. En la edición 2025 de The World's 50 Best Restaurants, celebrada en Turín, el restaurante Maido, del chef Mitsuharu "Micha" Tsumura, fue elegido como el mejor del mundo. Con ese reconocimiento, ingresó al grupo Best of the Best, integrado por los restaurantes que ya alcanzaron el primer puesto y que dejan de competir en futuras ediciones del ranking.

Leé además

Parador La Huella.
Ranking

Uruguay retrocede en la lista extendida de Latin America's 50 Best Restaurants, pero mantiene tres presencias

Por Redacción Galería
Causita de camarones de Lucía Soria
Receta

La version de Lucía Soria de la tradicional causa peruana, pero con menos papa

Por Lucía Soria
Participantes del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate, edición Uruguay 2026: Lucas Montossi, Juan Martín Grassano, Marco Daniel Silva, Valentina Correa, María Paula Zunino, Santiago Pérez y Patricia Larrosa.
La mejor

La torta de chocolate que llevará a Uruguay a la final internacional de alta pastelería

Por Clementina Delacroix Cardeza

Lima ya fue anfitriona de la primera edición de Latin America's 50 Best Restaurants en 2013, pero esta será la primera ocasión en que reciba la ceremonia global, considerada uno de los encuentros más importantes del calendario gastronómico internacional.

"La organización adelantó que la programación incluirá, además de la premiación, una serie de actividades que tradicionalmente acompañan al evento, como el foro #50BestTalks, las Signature Sessions —cenas colaborativas entre chefs internacionales y talentos locales— y el Chefs' Feast, un encuentro dedicado a mostrar ingredientes y técnicas de cocina representativas del país anfitrión.

Para Perú, la designación representa un nuevo paso en la estrategia de posicionar a su gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos del país. El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Enrique Gómez Vela, sostuvo que la llegada de The World's 50 Best Restaurants a Lima es el resultado de un trabajo sostenido para consolidar al país como un destino gastronómico y turístico de referencia, además de destacar el impacto que tendrá sobre el sector hotelero y la actividad turística.

La directora general de eventos de The World's 50 Best Restaurants, Rikki Tidball, señaló, por su parte, que Perú representa "el espíritu de los premios" gracias a una escena gastronómica construida sobre siglos de patrimonio cultural y una identidad culinaria que hoy figura entre las más influyentes del mundo.

La cercanía geográfica convierte además a esta edición en una oportunidad especialmente relevante para los países de la región. La realización de la ceremonia en Sudamérica facilitará la participación de chefs, productores, restaurantes y medios especializados latinoamericanos en uno de los encuentros que marca la agenda gastronómica global.

Desde su creación en 2002, The World's 50 Best Restaurants se ha consolidado como uno de los rankings de mayor repercusión internacional. La edición de Lima no solo reconocerá a los mejores restaurantes del mundo, sino que volverá a poner a América Latina en el centro de la conversación gastronómica

Selección semanal
Desarrollo

La estrategia con el BID para Uruguay: del país con “potencial desaprovechado” a ser “hub” de innovación

Por Ismael Grau
Impuestos

“Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

Por Ismael Grau
Cirugía

Volver a vivir con aire: salteña de 34 años protagonizó paso clave para que Uruguay pueda hacer trasplantes de pulmón

Por Leonel García
Finanzas públicas

Consejo reitera advertencias al MEF y señala proyecciones “optimistas” y riesgo de “fatiga” fiscal

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

The Worlds 50 Best Restaurants se celebrará por primera vez en Sudamérica, más precisamente, en Lima.

The World's 50 Best Restaurants llegará por primera vez a Sudamérica y tendrá a Lima como sede

Por Redacción Galería
César Sanguinetti: “Me da mucha más satisfacción el crecimiento en la paternidad que el crecimiento profesional”
Video

César Sanguinetti: “Me da mucha más satisfacción el crecimiento en la paternidad que el crecimiento profesional”

El festejo de Egipto ante Australia, en contraposición con Hacia arriba, de Wassily Kandinsky (1929).

Un cuadro para cada jugada: la cuenta de X que une fútbol y arte

Por Santiago Perroni
Maximiliano de la Cruz con sus hijos, Santino y Candelaria.

Maximiliano de la Cruz: “Es muy loco lo que pasa con un hijo, nos despierta algo maravilloso”