Walter Verri: “El gobierno no tiene los votos, y por eso esperamos que el equipo económico sea más flexible”

Al inicio del segundo año de esta legislatura, Walter Verri asumió la coordinación de la bancada de diputados de Vamos Uruguay y del Partido Colorado . Como tal, pretende no repetir “desajustes” que el año pasado dejaron vislumbrar algunas “fracturas” que, asegura, no eran tales. Por caso, es cauto a la hora de opinar sobre el proyecto de Rendición de Cuentas .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Esa cautela, que incluye respetar lo acordado en la coordinación de los partidos de la coalición republicana , escuchar al equipo económico en su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, y luego reunirse de nuevo, no impide que ya empiece a vislumbrarse una postura. Este proyecto de ley tiene “gusto a poco”, dice. Además, la experiencia que tuvo su bancada con el ministro Gabriel Oddone el año pasado fue decepcionante, expresa, porque dijo “una cosa y terminó haciendo otra”. Y deja entrever que si no se percibe cierta “flexibilidad” desde el gobierno, no aparecerán los votos que el oficialismo necesita en una cámara donde no tiene mayoría.

Diputado por Paysandú por tercera vez, con un pasaje como subsecretario de Industria, Energía y Minería en la anterior administración, los últimos días encontraron a Verri cuestionando la aplicación desde el 1 de enero próximo del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los autos eléctricos con valor de importación mayor a los US$ 19.000, apoyando el uso de vehículos militares en zonas conflictivas de Montevideo y conversando con sus pares oficialistas sobre la necesidad de cuidar “la institucionalidad” y al presidente Yamandú Orsi.

Eso al tiempo que asegura que la coexistencia de “dos sectores fuertes” en el Partido Colorado lo fortalecen más de lo que lo desgastan. A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda .

—¿Qué evaluación se hizo del primer año de trabajo en la bancada y qué se quiere cambiar ahora?

—Tal vez por ser el primer año hicieron falta algunos ajustes a la hora de coordinar mejor y tratar de que las diferencias se puedan discutir con más tiempo y detenimiento. Surgieron algunas diferencias con el Presupuesto, porque hubo diputados que entendieron que debían votarlo y otros que entendíamos que no. Eso generó desajustes que parecían una fractura, pero no lo eran, simplemente eran visiones diferentes y falta de diálogo. Ahora hacemos una bancada formal todos los lunes; además, estamos coordinando inclusive con el Partido Nacional y con el Partido Independiente para mostrar a la coalición como un bloque.

—Durante todo ese año se consideró a Vamos Uruguay como un sector de la oposición proclive a acompañar iniciativas gubernamentales. Pasó con el Presupuesto Nacional o el salvataje a la caja de profesionales. ¿Coincide con eso?

—Tenemos una actitud positiva, nunca vamos a votar contra algo que es bueno para el país, aunque políticamente nos sirva oponernos. No es una oposición acérrima como fue la del Frente Amplio el gobierno pasado. Nosotros entendemos que cuando las cosas son buenas para el país las vamos a acompañar. Sí tuvimos algunas decepciones a nivel del Ministerio de Economía (MEF) y el Presupuesto quinquenal, porque el ministro Oddone nos dijo una cosa y después terminó haciendo otra. Nos dijo “no más impuestos” y terminó con cuatro impuestos en el Presupuesto. Algunos se acompañaron por parte de algunos legisladores nuestros: en el Senado, todos; en Diputados, la mitad. Y después terminó poniendo más impuestos indirectamente: aumento de tarifas por encima del IPC (Índice de Precios del Consumo), el incremento del Fonasa (Fondo Nacional de Salud), los cambios en la fórmula de calcular el IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas), y así varias cosas más.

—¿El relacionamiento va a cambiar?

—Eso genera que vamos a mirar las cosas con mucho más detenimiento. Y hacer que el gobierno respete lo que dice.

—¿Qué le ha parecido el proyecto de Rendición de Cuentas hasta ahora?

—Los temas definidos como prioritarios (pobreza infantil, educación, seguridad pública y personas en situación de calle) lo son, no hay ninguna duda. Nadie puede estar en contra de combatir la pobreza infantil ni de darle recursos a la educación. El gobierno no está logrando soluciones para la gente en situación de calle. Hoy, claramente, los dos problemas más grandes de inseguridad son el narcotráfico, la violencia que genera ese entorno, y la reincidencia de las personas que salen de las cárceles y que vuelven a cometer delitos; en muchos casos, estos reincidentes son personas que salen en situación de calle porque no hubo un trabajo de rehabilitación detrás suyo.

—¿Y el articulado qué le ha parecido?

—Me ha dejado gusto a poco. Los verdaderos problemas del país no se están atacando. Uno de ellos es el crecimiento: el clima de negocios ha empeorado y las previsiones del MEF no se han cumplido. Yo veo un país en dificultades, con crecimiento casi nulo, donde cuesta captar inversiones y retener las que tenemos.

—Sus compañeros Gabriel Gurméndez y Conrado Rodríguez, también de Vamos Uruguay, están en la comisión que estudia el proyecto, ¿ya intercambió con ellos?

—Sí, siempre. Mi objetivo es que la bancada del partido salga con una posición unánime a la hora de votar.

—Si le digo que hay una inclinación a no acompañarlo, ¿estoy errado?

—No sé si estás errado o acertado. Hay que escuchar al equipo económico y ver qué tan abiertos pueden estar a los cambios y sugerencias que les pueda hacer la oposición.

—Está la experiencia del Presupuesto.

—Esa experiencia no fue buena porque el gobierno ya tenía los votos necesarios. Hoy eso puede cambiar, y por eso hay una posibilidad de que el equipo económico sea más flexible. Esperamos eso.

Diputado Walter Verri, del Partido Colorado, en su despacho. Javier Calvelo, adhocFotos

—Cambio el tema: usted fue viceministro de Industria, ¿qué le parece la aplicación del Imesi a los autos eléctricos?

—Estamos retrocediendo en lo que ha sido una política de Estado y otra vez le metemos la mano en el bolsillo a la clase media. Gracias a políticas sucesivas, hoy el 98% de la generación de energía proviene de fuentes renovables. Faltaba descarbonizar dos sectores pesados: la industria y el transporte. La industria es más difícil por sus costos y características; el transporte es más posible. Los sucesivos gobiernos incentivaron su acceso quitándole impuestos a la movilidad eléctrica, permitiéndole a la gente adquirir vehículos sin Imesi. Hoy se venden más vehículos eléctricos que a combustión, pero eso no quiere decir que el sector esté maduro: apenas un 3% del parque automotor uruguayo es eléctrico. Yo estaba de acuerdo con la ministra (de Industria, Fernanda) Cardona, con que debía mantenerse la exoneración. Aunque el precio sea mayor, como el combustible es muy caro sirve mucho más cargar la batería todas las noches en casa que llenar el tanque todas las semanas. Esta iniciativa tiene un afán netamente recaudador, no hay otra explicación. Yo no quiero usar palabras duras pero, cuando uno no dice la verdad, miente: dijeron que el impuesto era para autos de alta gama, pero nadie puede considerar como tales a vehículos con un valor en Aduana de 19.000 dólares. A esos los compra la clase media, el que tiene dos laburos, el que vive en una casa donde trabajan el marido y la mujer, el que puede comprar el autito y con lo que ahorra en nafta lo paga.

—¿Y el uso de vehículos militares para la seguridad?

—Me parece bien. En América Latina, hay una tendencia a militarizar el combate del narcotráfico. Pasa que parte del Frente Amplio estigmatiza todo lo militar.

—¿Para usted es una militarización?

—No, yo digo que América Latina ha avanzado hacia una militarización. Esto es un primer paso en Uruguay. Es probable que luego podamos ver otros pasos. Y creo que todo lo que sea combatir el delito, si está dentro de la Constitución y las leyes, bienvenido sea. El Parlamento puede avalarlo también votando leyes para hacerlo efectivo. Ahora, ¿por qué el gobierno no manda una ley al Parlamento? Porque no tiene los votos y porque no quisieron dar la discusión en su propia fuerza política. Tiraron primero la idea y después vieron cómo la ponían en práctica, lo que generó toda una discusión más allá del tema de fondo. Eso es por improvisación del gobierno. El gobierno está desbordado.

—¿Así lo califica?

—Es un gobierno perdido, sin rumbo ni orientación, con medidas erráticas e improvisaciones. Yo lo veo mal y lo ve mal la gente. Y la gran mayoría de sus problemas, no sé si todos, son autogenerados. Se queja de la oposición, pero en realidad se metió solo en todos los líos en que se ha metido. Creo que la oposición hasta ha sido complaciente, si tomamos como parámetro lo que fue la oposición del Frente Amplio.

—Es una oposición que en un año y cuatro meses ya hizo nueve interpelaciones y récord de citaciones de ministros a la Comisión Permanente el primer año.

—Es válido aplicar herramientas constitucionales para que los ministros den explicaciones y rindan cuentas ante el Parlamento, que es en definitiva la representación de la gente. Hablaba de otro tipo de actitudes, como las que hicieron en pandemia: cacerolazos, pedir cuarentena obligatoria, hacer decir a los médicos que los hospitales estaban desbordados…

—Algunas de esas medidas fueron impulsadas por el PIT-CNT y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

—¿Pero hay dudas de para quién juega el PIT-CNT? Y el PIT-CNT y el SMU son primos hermanos. Habrá récord de convocar a ministros, pero también los ministros han tenido récord de errores y de desaciertos.

—En los últimos días se ha hablado mucho de “cuidar la institucionalidad” ante la caída de imagen del presidente, ¿a usted le llegó alguna expresión de sus pares del oficialismo del tipo “aflojen”?

—En pasillos se ha conversado, no lo puedo negar… Pero creo que la principal responsabilidad de cuidar la institucionalidad es del propio Frente Amplio.

—¿Y cómo toma usted eso?

—No fueron conversaciones formales, por lo menos no conmigo. Creo que es una preocupación del Frente Amplio, que no logra aceptación para su gestión y que su presidente se ha debilitado por cuestiones propias, no por cosas traídas por la oposición. Los que temen por la institucionalidad son los propios allegados al presidente, que no lo están cuidando. A nosotros no nos afecta. En la medida que tengamos que actuar, lo vamos a hacer. Y la institucionalidad en este país se cuida por su propia historia. Acá cayó un vicepresidente, también se habló de la “institucionalidad”, asumió una vicepresidenta y todo siguió normalmente. El país tiene las instituciones fuertes como para saber que no va a ocurrir nada malo y, si alguien se desvía, habrá que actuar como corresponda, sea presidente de la República o quien sea.

Diputado del Partido Colorado Walter Verri. Javier Calvelo, ahdocFotos

—Hay encuestas que también muestran poca aprobación de la oposición.

—Nunca había visto antes encuestas de ese tipo… ¡Es difícil de medir! Cuando un 80% de la población no está de acuerdo con el presidente, no está de acuerdo con nada, está viviendo mal, está pasando mal, está desconforme, ¡entonces nunca le van a dar bien las encuestas para la oposición!

—¿Esto no es un caldo de cultivo para el surgimiento de outsiders?

—No creo. No hay condiciones acá. Las experiencias que hemos tenido no han sido demasiado significativas y si alguna pretendió ser significativa ya no lo es.

—¿No es Gustavo Salle un outsider?

—Sí, claro. Lo eligió la gente. Nadie puede decir nada. A ver, uno o dos outsiders puede haber, pero no parece que haya un espacio… Aparte, los partidos siempre tienen una oferta interesante, con una buena renovación. Hay una institucionalidad muy potente para evitar esas tentaciones. Yo creo que en la próxima instancia electoral la coalición republicana tiene enormes chances de volver a ser gobierno, y no veo ahí espacio para Gustavo Salle.

—Habla de coalición republicana, no del Partido Colorado.

—El Partido Colorado es parte de la coalición y tiene chances igual que todos, pero solos ninguno de los partidos ganamos. Tampoco los del Frente Amplio: a veces nos olvidamos de que el Frente Amplio también es una coalición.

—¿Cómo está su vínculo con sus pares de Unir para Crecer?

—El vínculo está muy bien.

—¿Y las diferencias que ha habido qué son? ¿Inventos de la prensa?

—No, son diferencias lógicas que hay entre sectores, con dos líderes muy fuertes (los senadores Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry), que ojalá compitan en la próxima instancia electoral. Eso creo que le hace bien al partido. Al partido no le hace bien cuando un sector es muy predominante.