Un cuadro para cada jugada: la cuenta de X que une fútbol y arte

El fútbol moderno se vive con el celular en la mano. Para acompañar cada jugada con memes, comentarios al instante y ese desahogo colectivo que ofrecen las redes mientras la ansiedad va en aumento. Pero para 888.000 personas en X y casi 300.000 en Instagram, también es una oportunidad para unir dos mundos que rara vez se encuentran: el deporte y el arte.

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El responsable es Art But Make It Sports , una cuenta creada por el estadounidense L. J. Rader que transforma fotografías deportivas en una puerta de entrada a la historia del arte. Después de cada imagen icónica —un festejo, una atajada, una caída o un gesto de frustración— encuentra una pintura o una escultura realizada siglos atrás con una composición, una expresión o una narrativa sorprendentemente similar.

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Lanzó el proyecto a fines de 2019 como un hobby, después de que unos amigos lo animaran a llevar esa idea más allá de su Instagram personal. Seis años después, a raíz de las finales de la NBA y el Mundial, varias de sus publicaciones alcanzaron cientos de miles de interacciones en X, instalando a Art But Make It Sports entre las cuentas deportivas más compartidas de la plataforma.

Luka Modri (2024) es Cristo como varón de dolores, obra del Maestro de Sankt Kathrein, de 1475.

Cada publicación pone frente a frente una fotografía deportiva y una obra de arte. Junto a ambas imágenes aparecen el nombre de la obra, su autor, el año en que fue creada y, en muchos casos, el crédito del fotógrafo deportivo.

El trabajo de Rader va mucho más allá de encontrar dos posturas parecidas. Sus comparaciones se apoyan en la composición, la iluminación, el movimiento, las expresiones faciales, el simbolismo y la narrativa visual.

Además, asegura que no utiliza inteligencia artificial para encontrar las coincidencias. Para lograrlo recurre a un archivo personal de unas 7.500 obras de arte, fotografiadas por él mismo durante visitas a museos de distintos países. Gracias a esa colección y a su memoria visual, muchas veces encuentra la contraparte perfecta apenas minutos después de que una imagen deportiva se vuelva viral.

Para Rader, el proyecto va mucho más allá de encontrar parecidos. En una entrevista con la revista GQ explicó que el arte y el deporte comparten un mismo lenguaje visual porque ambos “capturan el movimiento”, mientras que en una conversación con Town & Country sostuvo que la fotografía deportiva “es una forma de arte en sí misma”.

De un lado, la hinchada noruega en su tradicional aliento vikingo. Del otro, Sin título, de Alma Thomas, 1968 (ligeramente rotada).

Reconocimiento y colaboraciones

El crecimiento de Art But Make It Sports trascendió las redes sociales y llamó la atención tanto de los medios como de la industria deportiva. Su trabajo fue destacado por publicaciones como The New York Times, ESPN y Sports Illustrated, que resaltaron la originalidad de combinar fotografías deportivas con obras maestras.

Un festejo del gol de Inglaterra durante el Mundial 2026 encuentra su eco en La captura de Cristo, de Giulio Cesare Procaccini, realizada sobre 1610.

Ese reconocimiento también derivó en colaboraciones con organizaciones deportivas. Rader trabajó con franquicias como los Utah Jazz (NBA) y los Atlanta Falcons (NFL), participó en proyectos junto con PGA Tour y colaboró con fotógrafos de Getty Images y otros medios especializados, llevando su propuesta más allá de las redes sociales.

A su vez, fue uno de los invitados al Project Play Summit 2026, organizado por el Aspen Institute, donde participó en la charla “Why We Play: Sport, Art, and Youth Development”, moderada por la curadora Britt Salvesen, de Los Angeles County Museum of Art. Allí reflexionó sobre cómo el deporte y el arte pueden complementarse, y ayudar a romper la idea de que ambos pertenecen a mundos completamente distintos.

Un gol a México encuentra su reflejo en El martirio de San Lorenzo, de Jean-Baptiste de Champaigne, 1660.

Más allá de las redes

L. J. Rader ha sabido crear una comunidad alrededor de su propuesta. En su sitio web no solo explica cómo construye sus asociaciones entre arte y deporte, sino que también entrevista a fotógrafos deportivos, ofrece merchandising y habilita un chat para que sus seguidores participen con sus propias ideas. A eso se suma una newsletter y un archivo que reúne sus comparaciones.

A su vez, desde marzo de este año comercializa un libro que ahonda en su propuesta creativa. En Amazon se puede conseguir por 14 dólares en su versión de tapa dura, o por 12 dólares para Kindle.

Libro Art But Make It Sports, disponible en Amazon.

Un torneo consagratorio

El Mundial 2026 fue el torneo que terminó de consolidar a Art But Make It Sports como un fenómeno global. Las publicaciones dedicadas a protagonistas del torneo acumularon cientos de miles de interacciones y fueron compartidas por hinchas, periodistas e incluso cuentas oficiales.

Erling Haaland como Bonjour Monsieur Courbet, de Georg Baselitz, 1965.

Entre las más comentadas estuvieron la imagen de Messi controlando un largo pase frente a Cabo Verde, comparada con una obra de inspiración surrealista; una celebración de Michael Olise vinculada a una pintura de Joan Miró, y otra del caboverdiano Sidny Lopes Cabral enfrentada a una obra de Pierre-Auguste Renoir. La repercusión fue tal que el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport dedicó un artículo a recopilar y analizar las comparaciones más destacadas del torneo.

Dance in the Country, by Pierre-Auguste Renoir, 1883 (flipped) pic.twitter.com/OUpBAfyMan — ArtButMakeItSports (@ArtButSports) July 4, 2026

No todo es fútbol

Por estas horas, la mayoría de las publicaciones de Art But Make It Sports pasan por el fútbol, pero el artista explora, además, el vínculo del arte con otros deportes, como tenis, básquetbol, hockey sobre hielo, fútbol americano, golf y disciplinas olímpicas.

Una raqueta rota emula La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí, 1931.

Allí, algunos de sus mayores destaques estuvieron en comparaciones como la de la gimnasta Simone Biles con la Mona Lisa, al encontrar similitudes en la pose y la expresividad de la atleta, o la de los basquetbolistas Joel Embiid y Nic Claxton con San Miguel matando al dragón, por la tensión y composición de la escena.

Christian González como Mercurio, mensajero de los dioses, de Giovanni Battista Tiepolo, siglo XVIII.

En su cuenta secundaria, Art But Make It Now, propone el mismo juego, aunque con protagonistas de lo más diversos: desde Taylor Swift y Donald Trump hasta el papa León XIV y Timothée Chalamet.

Sobre L. J. Rader

Graduado de la Universidad de Vanderbilt (Nashville), Rader hizo carrera en la industria deportiva: comenzó en NBC Sports —donde ganó un Emmy por su trabajo en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014—, pasó por DraftKings y actualmente lidera el área de Productos de Transmisión de la tecnológica Sportradar.

Donald Trump junto a El jardín de las delicias (detalle), de Hieronymus Bosch, 1480-1505.

Fuera de su trabajo, es de los que pueden pasar una tarde entre estadios, museos, galerías y casas de subastas buscando inspiración. En los últimos tiempos sumó nuevas obsesiones, como coleccionar arte y multiplicar plantas en su casa de Nueva York, donde vive junto a su esposa, su hijo y su perra adoptada, Rosie.