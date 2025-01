Amigos que van y que vienen; la amistad en la adultez y una app que invita a conocer gente

Hay un pensamiento, una creencia de que los amigos son para toda la vida. Que aquellas relaciones que forjamos en la niñez, en la adolescencia o en la juventud serán las que nos acompañarán siempre. Puede ser, es un lindo pensamiento, pero parece que no es tan real. Claro que hay muchos que pueden decir que sus amigos son los de toda la vida, y saben que eso es un gran valor. A veces mantener esa amistad da trabajo, y está bien hacer el esfuerzo.

Por momentos sentimos que con nuestros amigos vamos por caminos distintos, que no nos vemos lo suficiente, que ya no hay aquella sintonía que nos conectaba, que cuando los precisamos no están, pero igual siguen siendo nuestros amigos.