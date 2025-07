Ana Castillo: “Hoy uno tiene la posibilidad de vivir diferentes vidas”

En un mundo donde la longevidad se extiende y los cambios tecnológicos son constantes, las carreras profesionales ya no siguen un camino lineal.

Upskilling significa que uno, sobre lo que ya tiene, vuelve a construir más capacidades. Eso es lo que uno debería hacer. Reskilling es cuando uno necesita formarse en algo totalmente distinto a lo que hoy está trabajando.

Después de los 50, estamos en una edad en la que podemos seguir formándonos para liderar desde otro lugar, otros grupos o en diferentes roles.

Exactamente, y eso quizás es lo lindo y lo desafiante, ¿no? Salir de esa zona de confort o de esa historia que uno tiene construida sobre uno mismo, y poder utilizar las capacidades o la experiencia propia para poder aportar a los demás desde ese lado. Creo que somos privilegiados de poder estar pensando en este tipo de cosas.

¿Cómo ves las oportunidades actuales para mujeres profesionales senior, especialmente en sectores que podrían estar más abiertos a recibir y valorar esa experiencia?

Ojalá todos los sectores le dieran la bienvenida a la diversidad, no solo desde la relación hombre-mujer, sino también desde la intergeneracionalidad de los equipos. En la intergeneracionalidad hay nuevas diversidades. No sé en qué sectores específicos, algunos hablan de la educación o del área de cuidados como un sector de oportunidades, pero no lo limitaría. Hay que promover ambientes de trabajo más diversos y tratar de quitarnos esos dobles sesgos, de género y de edad.

Ana Castillo.jpg Ana Castillo Adrián Echeverriaga

¿Las empresas están abiertas a emplear a profesionales senior?

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el diálogo sobre la economía plateada lo comenzamos a introducir en 2019, por lo que es natural pensar que estos temas todavía no estén en la agenda de muchas empresas. Si uno piensa, ¿qué es lo que puede traer a una compañía una mujer mayor de 50? Seguramente resiliencia, quizás empatía. La experiencia ganada la puedo poner en función de las necesidades de la empresa, además del entendimiento del mercado, lo que no es menor. El mercado ha cambiado y en Uruguay, más del 30% son mayores de 50. Si vos tenés un activo integrado a tu equipo, alguien que pueda entender cómo son los patrones de los consumidores mayores de 50, ahí tenés una ganancia.

¿El ecosistema emprendedor les da soporte a las emprendedoras de más de 50 años? ¿Hay apoyos?

Hay mujeres, muchas de ellas vulnerables, que no han podido insertarse en el mundo del trabajo, y a los 50, ya más libres de las funciones de cuidados, empiezan a emprender. Si bien existen apoyos de diferentes organizaciones, es algo relativamente nuevo y hace falta construir un ecosistema alrededor de quien empieza a emprender. Hay dificultades de acceso a financiamientos porque, quizás, los programas están pensados para otro tipo de emprendimientos, otros perfiles de riesgo.

Yendo hacia lo personal, ¿cómo vivís tus 53 años? ¿Estás también atravesando un proceso de reskilling?

Estoy preparándome en este entorno de cambio permanente. De hecho, en este momento estoy haciendo un curso sobre estrategias de negocios e inteligencia artificial. Me parece que uno tiene que entender lo que se viene y lo que está sucediendo, y la inteligencia artificial está en todos lados. Mi vida laboral, por suerte, por haber trabajado en temas de emprendimiento e innovación, siempre me ha llevado a tener que aprender y salir de la zona de confort.

Por otro lado, estoy enriqueciendo a la Ana persona con un club de lectura, practicando deportes. Pero la actitud es de seguir aprendiendo, de tratar de hacer y buscar apoyos. La parte emocional es muy importante y hay que buscar espacios de sororidad con otras mujeres con las que estemos transitando las mismas etapas.