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Apartamentos por miles de dólares y hoteles casi llenos: Montevideo ante la final de la Libertadores

La experiencia de 2021 se repite con Estudiantes y Palmeiras como protagonistas, mientras anfitriones y operadores turísticos se preparan para uno de los fines de semana de mayor movimiento del año

Flamengo AFP (1)

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hace cinco años, cuando Montevideo recibió su primera final única de la Copa Libertadores de América, 29.700 brasileños ingresaron a Uruguay para presenciar el partido entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Centenario, según datos de la Dirección Nacional de Migración.

Ante la saturación de la oferta hotelera, algunos uruguayos vieron una oportunidad y publicaron sus casas y apartamentos en Airbnb a precios que superaban los US$ 1.000 por el fin de semana y que, en algunos casos, llegaban a los US$ 5.000.

Este 28 de noviembre, Uruguay volverá a albergar la máxima final continental, entre Estudiantes de la Plata (Argentina) y Palmeiras (Brasil), y la historia parece repetirse: hordas de hinchas, hoteles llenos y alojamientos temporales carísimos.

Una búsqueda de los precios para este año permite encontrar diferencias importantes según la ubicación y las características del alojamiento. En Parque Batlle, una habitación en una casa de familia frente al Estadio Centenario ronda los US$ 500 por noche, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre. Otro anuncio ofrece un apartamento para tres huéspedes en el Centro por US$ 1.390, mientras que por uno en Parque Miramar piden US$ 1.740 la noche. En Punta Carretas, algunos apartamentos superan los US$ 2.500.

Como referencia, en octubre la tarifa promedio de los alquileres temporarios en Montevideo se ubica en US$ 93 por noche, según la plataforma inmobiliaria TuLugar.

El Estadio Centenario ya albergó en 2021 la final de la Copa Libertadores de América.

El Estadio Centenario ya albergó en 2021 la final de la Copa Libertadores de América.

Detrás del fenómeno

Gabriel, que desde junio gestiona un alquiler temporario en Pocitos, se agarra la cabeza cuando ve este escenario porque no fue capaz de preverlo y hace meses tiene reservado su apartamento de dos dormitorios por cinco noches a $ 7.000 durante esas fechas. Piensa en cancelar la reserva, pero teme que eso afecte su reputación como anfitrión.

Distinto es el caso de Manuel, que puso por primera vez su apartamento en Airbnb y pretende pasar esos días en el de sus padres. “Hago más plata en ese fin de semana que en todo un mes de trabajo”, afirmó.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Fernando Tapia, dijo a Galería que los hoteles de Montevideo ya casi no tienen disponibilidad para esos días debido “a bloqueos de operadores, sponsors e hinchas de algunos de los finalistas”.

También estimó que la ocupación hotelera llegará al 100% y destacó el impacto que tendrá el movimiento en otros sectores, como la gastronomía, el transporte y los comercios. A su vez, anticipó una alta demanda de alojamientos temporarios, una oferta que calificó de competencia desleal para la hotelería y cuya reglamentación, pese a que la ley fue sancionada hace dos años, aún está pendiente. Por último, no descartó que el impacto se extienda a departamentos como Canelones, Maldonado, San José y Colonia, como ocurrió en la última final disputada en Montevideo.

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