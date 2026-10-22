Colectivo critica la reforma del transporte metropolitano: “Se enfoca en la venta de boletos y no en el espacio público”

“La nueva Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano ha decidido que la prioridad para la movilidad metropolitana será gastar cientos de millones de dólares en dos corredores para buses BRT (bus rapid transit), para que ‘la gente gane tiempo de vida’. Un 25% de la población metropolitana —cercana a los dos corredores— podría ahorrar algunos minutos en los tiempos de viaje entre Zonamerica o Ciudad de la Costa y el Centro; el restante 75% de los habitantes que dependen del transporte colectivo deberá esperar 15 años, como señalan las autoridades, o tener la suerte de que se les adjudique uno de los buses ‘que sobren’ de los corredores”. Así comienza un comunicado emitido el 12 de octubre por el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, un grupo integrado por más de 200 personas con distintos perfiles e intereses vinculados a la movilidad y la ciudad que desde su creación en marzo se ha mostrado crítico con la reforma del transporte metropolitano impulsada por el gobierno.

La agrupación entiende que las obras anunciadas “no responden a un proyecto integral que tome como base la planificación territorial existente”. Por el contrario, denuncian que los estudios técnicos fueron realizados después de tomar la decisión sobre los corredores y los ómnibus BRT, “a los efectos de validar la propuesta”, que costará entre US$ 575 millones y US$ 1.000 millones, “según la versión a la que se acceda”.

En el comunicado, el foro señala que en la iniciativa no se han previsto medidas para reducir el impacto en la vida cotidiana de los vecinos y en los comercios, y que tampoco fueron consultados durante el proceso —según pudieron comprobar a través de la presentación de 63 solicitudes de acceso a la información pública— otros organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Ambiente, el de Desarrollo Social, el de Industria y el de Vivienda.

“Antes de avanzar, es necesario demostrar qué problemas resuelve la propuesta, a quiénes beneficia y cómo se integra en una política de movilidad metropolitana. Si esas respuestas no están claras, detener su avance para revisar y reformular la propuesta sería una decisión responsable”, afirmaron.

Alicia Artigas, arquitecta, vocera e integrante del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, dijo a Búsqueda que “se están tomando las decisiones en el orden equivocado”. Señaló que en vez de empezar por ver qué área metropolitana se busca tener, cómo va a aumentar la población, cómo se va a desplazar y cuáles son los posibles escenarios futuros, para a partir de ahí tomar decisiones sobre los distintos componentes del área urbana, desde el gobierno empezaron por una infraestructura.

“Y la infraestructura impacta muchísimo en el territorio. Si haces una ruta y disminuyen los tiempos de viaje, eso se capitaliza de alguna manera en el valor de las propiedades, lo que después provoca, por ejemplo, movimientos de población”, ya sea aquellos que les resulta muy caro el nuevo precio o los que les resulta atractivo para otros negocios asociados a la infraestructura, explicó. Sin embargo, opinó que no se tuvo en cuenta este tipo de factores antes del desarrollo del proyecto: el pensar cómo va a funcionar esto, cómo se manejará la vivienda asociada a esos corredores y qué servicios habría que desarrollar, así como las áreas que serán abandonadas por la población que busque vivir cerca del corredor, entre otros. “Se está tomando una decisión sin considerar los impactos que puede tener”, enfatizó.

Artigas indicó que dos días después de publicar el comunicado una delegación del foro se reunió por primera vez con integrantes de la nueva Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, en la que participaron representantes del Ministerio de Economía y el de Transporte, y de la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, no había nadie de San José ni de Canelones, lamentó.

“La impresión que nos quedó es que hablamos en dos idiomas diferentes. Porque nosotros estamos hablando de una cosa compleja como el sistema metropolitano y la vivienda, la población, las consecuencias en las infraestructuras, lo caro que sale ampliar la mancha urbana. Y los técnicos de la agencia están enfocados en el sistema de transporte colectivo, nada más. De toda la complejidad de la ciudad ellos están enfocados en los ómnibus”, criticó Artigas.

El transporte colectivo aislado

Otro cuestionamiento del colectivo es que el proyecto de reforma no contempla otros modos de transporte, como los vehículos particulares, los taxímetros, las bicicletas o la gente que anda en patines. Tampoco hay una mirada sobre “la movilidad en su conjunto” vinculada a los espacios públicos y a los servicios de infraestructura ya instalados en las zonas urbanas más centrales de Montevideo. “Tienen una forma de razonar que es absolutamente correcta, pero partiendo de la base de que el problema es que se venden pocos boletos. El enfoque es la venta de boletos y no es el espacio público”, comentó Artigas.

Según su opinión, en quienes diseñan la reforma “hay un enorme esfuerzo y una enorme capacidad técnica para enfocar los temas del transporte”, pero no se está haciendo un vínculo adecuado con “otra cantidad de cosas” que hacen a la vida cotidiana de los barrios, y eso puede causar problemas que “se van a ver después”. Señaló también que no se evaluó “el impacto que puede tener la modificación del tránsito, la construcción de los BRT, y las paradas en los valores patrimoniales que se ubican hoy en el Centro”, y que no hubo consultas a organismos que deberían tener un rol relevante, como el Ministerio de Vivienda.

“En otras ciudades se hace urbanismo orientado al transporte: hay diseños de corredores con operaciones en cada terminal o en cada punto de transbordo, las estaciones de metro o de buses son zonas que empiezan a concentrar población. Y esas son cuestiones ideales para impulsar políticas de vivienda que coincidan con el transporte, o al revés. No se puede pensar en una cosa sola porque al final es un gasto para el Estado que en el momento no está contabilizado, pero va a aparecer después. Queremos que las cosas se hagan al derecho y que no tengamos otro corredor Garzón más grande”, cerró.

Días atrás, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo en el programa Arriba gente que el diseño de la reforma “está prácticamente terminado” y que las primeras licitaciones se proyectan para el primer trimestre de 2027. Sin embargo, resta definir aspectos claves del proyecto, como el financiamiento a largo plazo y la reorganización de recorridos de las empresas de transporte.