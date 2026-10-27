El papa León XIV ya tiene su propio pan en Uruguay, y esto es lo que lleva

Elaborado especialmente para la visita del pontífice, combina, además de ingredientes locales, otros asociados a Chicago y Perú, dos lugares vinculados con su vida

Para recibir al papa León XIV en Uruguay ya se compuso una canción, un grupo de tejedoras de Florida prepara una manta de crochet para regalarle y se organiza una bienvenida a caballo. Entre los tantos preparativos para la llegada del pontífice, prevista para el 6 de noviembre, los panaderos también encontraron su manera de sumarse a la celebración. Crearon un pan inspirado en la historia del papa, que ya comenzó a venderse en las panaderías artesanales del país.

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Pan de León XIV. Bautizado, sin demasiadas vueltas, como pan de León XIV, fue creado por el maestro panadero Carlos Varela, que eligió como punto de partida el rondín, una pieza clásica de las panaderías de barrio, cuyas líneas curvas, según sus creadores, evocan un abrazo.

Pero lo más interesante está en la receta, que reúne ingredientes de tres lugares vinculados con la vida de Robert Francis Prevost. El centeno representa a Chicago, su ciudad natal, por su presencia en los panes de tradición centroeuropea. La papa, el maíz y la quinoa hacen referencia a Perú, donde el actual papa fue obispo de Chiclayo. El aporte uruguayo llega de la mano de la masa del tradicional pan francés, con masa madre o levadura.

Carlos Varela, creador del pan de León XIV; Fernando Jaime, presidente del CIPU; y el cardenal Daniel Sturla. El nuevo producto se presentó este lunes 26 de octubre en la sede del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU), en el barrio Aguada de Montevideo. Allí, los panaderos mostraron en vivo cómo se prepara la receta, durante un encuentro que contó con la presencia del cardenal Daniel Sturla y del presidente de la institución, Fernando Jaime.