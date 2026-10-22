Tras un período de lista única, el sindicato de la seguridad social dirimió sus elecciones en un escenario de paridad

Las elecciones del año 2024 en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) fueron casi una formalidad. No hubo disputa. Solo participó la lista 1, que, ante la falta de competidores, se quedó con los 17 cargos que conforman en el Consejo Directivo Nacional del sindicato.

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En contraste con aquel escenario de lista única, la votación que se desarrolló el miércoles 7 de octubre para renovar la dirección tuvo un tono de paridad entre la lista 1 y la lista 24. Los conteos de una elección que tiene sus complejidades se extendieron hasta el viernes 16.

Finalmente, la lista 1 conservó la conducción del sindicato. Ganó la elección a nivel nacional con 489 votos contra 365 de la lista 24. En la regional de Montevideo, la nueva lista 24 fue la más votada: logró 232 apoyos contra 211 del oficialismo. La principal diferencia entre las dos agrupaciones se registra en el interior. Allí la elección se organiza en cuatro regionales y la lista 24 no logró presentarse en ninguna.

Los 17 cargos del Consejo Directivo Nacional de ATSS se definen por tres vías. Hay nueve cargos que se reparten por la votación total de las listas nacionales. De ellos, la lista 1 obtuvo cinco y cuatro fueron para la lista 24. La elección departamental en Montevideo determina cuatro cargos más y, en este caso, cada agrupación obtuvo dos. Finalmente los cuatro cargos restantes corresponden a las cuatro regionales del interior: Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano conforman la regional 1; Rivera, Tacuarembó, Durazno y Artigas la regional 2; Colonia, San José, Florida, Canelones y Flores la regional 3, y Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Maldonado la regional 4. La lista 1 se quedó con los cuatro cargos, ya que la lista 24 no participó.

En el panorama de las orientaciones sindicales que conforman el PIT-CNT, la lista 1 es parte de la Coordinación de Sindicatos conocida también como el “grupo de los 8”. Esos sindicatos son vistos en la interna como “los ultra” o los de un perfil más confrontativo. La Coordinación reivindica no ser una corriente sindical y pone acento en la “independencia de clase” respecto a los partidos políticos. La nueva lista 24, en cambio, es afín a la corriente sindical Articulación, de un perfil más conciliador, que es mayoría en la dirección del sindicato bancario y a la Federación Uruguaya de Magisterio.

El protagonismo reciente de ATSS

El BPS tiene actualmente unos 3.300 funcionarios, de los cuales aproximadamente la mitad están afiliados a ATSS. La elección en el sindicato tuvo una participación de cerca de la mitad del padrón de habilitados.

ATSS tiene un porte mediano o pequeño entre las filiales que integran el PIT-CNT. La seguridad social, sin embargo, suele ser un asunto protagónico dentro de la agenda del movimiento sindical, algo que tuvo un mayor acento en los últimos años.

Durante el período de gobierno pasado, la propuesta de ATSS de impulsar un plebiscito contra aspectos centrales de la reforma de la seguridad social aprobada por la coalición republicana (como la edad de retiro) se convirtió en la principal línea de trabajo del PIT-CNT. Esto se dio a pesar de la mirada crítica sobre esa decisión de las corrientes Articulación y En Lucha. La entonces presidenta de ATSS, Karina Sosa, fue una de las principales referentes de la campaña de la consulta popular que intentó también la eliminación de las AFAP.

Continuidad y renovación

En una publicación previa a las elecciones, Sosa, presidenta de ATSS y principal referente de la lista 1, destacó el proceso de seis años de “reconstrucción” que tuvo el sindicato, luego de que la militancia quedara algo desarticulada por la pandemia, que llevó incluso a suspender las elecciones de 2020.

“Hoy podemos decir con orgullo y la mirada en alto: cada acción que impulsamos, cada decisión que tomamos, cada peso que entra y sale de tus aportes, cada hora de licencia gremial que se utiliza, es trazable. La honradez, la transparencia y el compromiso son trazables aquí”, escribió.

También resaltó que la voz “de los trabajadores de la seguridad social” en los últimos años tuvo un nivel de presencia “en los espacios de decisión del movimiento sindical” y “en la agenda pública como nunca antes” lo habían logrado. “Nuestra opinión, tu opinión está presente en todos los espacios de decisión del PIT-CNT, de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, en el Equipo de Representantes de los Trabajadores de BPS, en cada medio de comunicación que, cuando decide abordar los temas que nos involucran, requiere nuestra voz. Y eso es parte del esfuerzo colectivo”, señaló en la publicación y agregó que la conducción se caracterizó también por respetar y tener en cuenta todas las voces de los trabajadores.

Esto último es cuestionado por la nueva lista 24. Álvaro Fernández, uno de sus referentes, contó que uno de los motivos por los que empezaron a reunirse y agruparse fue la sensación de que en el sindicato no había apertura a la participación y que no reflejaba sus ideas. Antes de ser una agrupación elaboraron una serie de propuestas de bienestar laboral y de salario que le hicieron llegar a la dirección. Según contó a Búsqueda, parte de estas ideas fueron consideradas por ATSS y hasta se integraron a los planteos del sindicato para la negociación del convenio colectivo, pero nunca los convocaron a dialogar ni les hicieron ninguna devolución.

Fortalecer la participación es uno de los desvelos de la lista 24. “Queremos un sindicato participativo, abierto y en nuestro sindicato eso no pasaba”, aseguró Fernández, y sostuvo que están “muy contentos” con lo que lograron en su primera elección. “Para una agrupación nueva, tener casi la mitad de los votos es importantísimo. Tuvimos una votación muy superior a la que esperábamos”, subrayó. Y adelantó que a futuro se proponen “armar una estructura a nivel nacional” que les permita presentarse en las regionales y ganar la elección.

El dirigente destacó la integración “heterogénea” de la lista 24, que entre sus primeros lugares tiene perfiles tan distintos como administrativos, psicólogos, enfermeros, informáticos. En su opinión, eso refleja de buena forma la diversidad de trabajadores del BPS, mientras que en los últimos años el sindicato tuvo un tono más representativo de los funcionarios administrativos.

Sosa, consultada por Búsqueda, valoró el resultado de las elecciones como una “renovación de la confianza” y celebró que los trabajadores del BPS ratificaran su “acompañamiento a la conducción actual”. También destacó como un aspecto positivo el hecho de que el Consejo Directivo integre ahora diferentes miradas. Al mismo tiempo, en contra de lo señalado por la lista 24, reivindicó la diversidad y la representatividad de la lista 1 al afirmar que participan integrantes de distintas áreas del organismo y tienen un fuerte alcance en los departamentos.