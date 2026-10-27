Tres novelas sobre las vicisitudes de crecer y el duelo, y dos libros de ensayos para terminar octubre

Han cantado bingo, de Lana Corujo La historia podría resumirse así: dos hermanas pequeñas comparten aventuras en Lanzarote. La mayor es la voz narradora; la menor es Aleja, más entusiasta, menos consciente del peso de las cosas. Cuando sus padres salen por la noche las cuida su abuela, que a su vez a veces sale a jugar al bingo, y entonces ellas quedan solas y aprovechan para escaparse hasta El Ahorcado, un volcán que les despierta tanto miedo como fascinación. Pero la historia también podría verse así: dos hermanas hijas de padres alcohólicos se protegen como pueden de una vida que a veces las ignora en una isla que parece un pequeño universo desolado. La mayor heredó un viejo don familiar, ver muertos; la menor camina sin verlos. En su novela debut, Lana Corujo va y viene en una línea de tiempo marcada por un acontecimiento trágico, señalando la edad que tiene la narradora en el título de cada capítulo, como si se tratara de un cartón de bingo. Hay un antes de ese hecho, y hay un después.

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Reservoir Books, 184 páginas, 990 pesos. Matar a una amiga, de Lee Kkoch-nim El título es tan literal como metafórico. La premisa de la multipremiada autora de literatura juvenil coreana es la muerte de la adolescente Park Seoeun en el centro de estudios al que acudía, cuya principal sospechosa es su mejor amiga, Ji Juyeon. Con la prensa, con los abogados, con el perfilador criminal y en el juicio, una serie de voces más y menos cercanas a las protagonistas dan sus puntos de vista sobre el hecho. Ese relato coral va sumergiendo al lector en el vínculo ambivalente y desigual entre las jóvenes, en el que en muchos momentos afloran los celos, la envidia y hasta el maltrato. En el medio no faltan las contradicciones, las suposiciones, los dimes y diretes, y una subtrama amorosa. Todos creen en su verdad sobre lo que pasó. ¿Alguno estará en lo cierto?

Océano, 155 páginas, 940 pesos. La mirada de Venus, de Alejandro Félix de Souza El autor partió de la siguiente hipótesis: si la inteligencia artificial se alimenta de la historia documentada, y en esa historia la mujer ha sido negada, soslayada, marginada por el dominio masculino, a la inteligencia artificial le falta “la otra mitad del cielo, Venus”. Así explica Alejandro Félix de Souza la génesis de este libro, en el que va a buscar expresamente las reflexiones de las mejores mentes femeninas de la humanidad. Concretamente, el autor le propuso a la IA un juego de rol para imaginar qué dirían esas mujeres si hubieran vivido en nuestro tiempo. Desde Eva hasta Agatha Christie, pasando por Cleopatra, Anna Frank, Frida Kahlo, Jane Austen, Julia Child, Coco Chanel, Marie Curie y Marilyn Monroe, allí están sus opiniones sobre cómo se podría aplicar la inteligencia artificial a su campo de actividad, según su experiencia de vida y lo que la propia IA conoce de ellas.

Disponible en Amazon para Kindle, 4,99 dólares. Otra que yo, de Elisa Lieber Otra que yo invita a mirarnos con humor y a reconocernos en nuestras propias contradicciones. Con una escritura ágil, divertida y muy honesta, Elisa Lieber habla de las exigencias de la vida cotidiana, de los mandatos que heredamos, de la maternidad, del paso del tiempo y de esa búsqueda constante por intentar ser todo lo que se espera de nosotros. Es de esos libros que habilitan a reírse de uno mismo y reconocer que no siempre somos coherentes con lo que pensamos o decimos. Porque, al final, todos tenemos varias versiones de nosotros conviviendo al mismo tiempo. Es un libro fresco, inteligente, que se siente íntimo, cómplice, de esos que nos hacen sentir que, en muchas de sus páginas, nos están hablando de nosotros mismos.

Grijalbo, 176 páginas, 990 pesos. Ahmar, de Pablo Fernández Cordano En Ahmar, Pablo Fernández Cordano vuelve a sus 11 años, cuando se mudó con su familia de Montevideo al sur de París. El libro recorre esos años a través de recuerdos breves, sin seguir una línea cronológica estricta. Están la adaptación a una escuela nueva, la primera atracción por una compañera, el descubrimiento del deseo y, sobre todo, el miedo a Ahmar­, un compañero que lo hostigaba. Fernández cuenta la infancia sin endulzarla, con la crudeza de quien recuerda lo que sintió antes de entender del todo lo que estaba viviendo. Es un retrato de lo que significa ser niño en un mundo que todavía no se sabe cómo descifrar.